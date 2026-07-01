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Megszólalt Vitézy Dávid a vonatközlekedésről
Gazdaság

Megszólalt Vitézy Dávid a vonatközlekedésről

Portfolio
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Vitézy Dávid beszámolója szerint szerda reggelre újraindultak a FLIRT motorvonatok, amelyek a rendkívüli hőség miatt álltak le: a túlmelegedés miatt a járművek biztonsági rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, egyes esetekben 70 fok feletti cellahőmérsékletet is mértek. A gyártó Stadler már dolgozik a megoldáson, az újabb KISS motorvonatoknál nem jelentkezett hasonló probléma.

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzése szerint

szerda reggelre újraindultak a FLIRT motorvonatok,

amelyek már kedd este elkezdtek „éledezni”, miután a hőmérséklet 38 fok alá csökkent. A politikus azt írta: a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, márpedig e nélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni.

Vitézy szerint a rendszer kedden egyes esetekben 70 fok feletti akkumulátorcella-hőmérsékletet is érzékelt. Hozzátette, hasonló jelenség az újabb, központi számítógépes rendszerekkel felszerelt autóbuszoknál is előfordulhat rendkívüli hőségben, ezek a védelmi rendszerek ugyanis a tűzveszély megelőzését szolgálják.

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A gyártó Stadler már dolgozik a megoldáson – írta Vitézy. Kiemelte, hogy a szintén Stadler által gyártott újabb KISS motorvonatoknál nem jelentkezett hasonló probléma, ezért bízik abban, hogy a 2006 óta forgalomba állított FLIRT motorvonatok esetében is megtalálható lesz a műszaki megoldás.

Vitézy szerint az eset arra is rávilágít, hogy Magyarország sincs teljesen felkészülve a klímaváltozás hatásaira. Úgy fogalmazott:

az egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámok olyan területeken is üzemzavarokat okozhatnak, ahol erre korábban kevésbé számítottak.

A politikus szerint az új járművek tervezésénél és műszaki specifikációinál is figyelembe kell venni, hogy a korábban rendkívülinek számító időjárási helyzetek egyre inkább a mindennapok részévé válnak. Hozzátette: az alkalmazkodás egyre több forrást, felkészülést és türelmet igényel, miközben egy túlmelegedés miatt biztonsági okból leálló motorvonat még mindig a klímaváltozás enyhébb következményei közé tartozik.

Címlapkép forrása: Portfolio

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