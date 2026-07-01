Megvan az OKFŐ új vezetője

A szakember neve már korábban ismertté vált, most pedig hivatalos lett a kinevezése.
A miniszterelnök az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében járt el, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára.
A korábbi években a Portfolio két alkalommal is készített interjút a szakemberrel.
Ezek itt olvashatóak:
Legutóbb pedig a Válasz Online-nak nyilatkozott.
A szakember Norvégiából érkezik Magyarországra, ahol az Észak-norvég régió egészségügyi hatóságának orvosszakmai tanácsadójaként dolgozott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Történelmi szupercsapat alakulhat az Egyesült Államokban, LeBron James klubot vált
LeBron James és Stephen Curry közösen törhet NBA-bajnoki címre.
Ijesztő összefüggésre derült fény: a mesterséges intelligencia miatt hihetnek egyre többen a veszélyes tévhitekben
AZ összefüggés egyértelműnek látszik.
A teljes szakma vizsgálatot sürget a KSH-nál a botrányos szegénységi adatok ügyében
"Kirívó" hibákat és "jelentős" károkat emlegetnek.
Irán és Omán áthaladási díjat akar szedni a Hormuzi-szoros használatáért
Az USA ellenzi a tervet.
Akkora vihar csapott le Magyarország szomszédjában, hogy több helyen tűz ütött fel
Bevetették a tűzoltó-repülőgépeket.
Megbénította a hőség Magyarországot: áramszünetek, vízhiány és törölt vonatok nehezítik az életet
Néhány régióban már megjelentek az első zivatarok.
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.