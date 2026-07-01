Megvan az OKFŐ új vezetője

Magyar Péter miniszterelnök 2026. július elsejétől országos kórházi főigazgatóvá nevezte ki Tótth Árpádot.

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

A szakember neve már korábban ismertté vált, most pedig hivatalos lett a kinevezése.

A miniszterelnök az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében járt el, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára.

A korábbi években a Portfolio két alkalommal is készített interjút a szakemberrel.

Ezek itt olvashatóak:

Legutóbb pedig a Válasz Online-nak nyilatkozott.

A szakember Norvégiából érkezik Magyarországra, ahol az Észak-norvég régió egészségügyi hatóságának orvosszakmai tanácsadójaként dolgozott.

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül. Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio