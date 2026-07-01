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Megvan az OKFŐ új vezetője
Gazdaság

Megvan az OKFŐ új vezetője

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök 2026. július elsejétől országos kórházi főigazgatóvá nevezte ki Tótth Árpádot.
Private Health Forum 2026
Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.
Információ és jelentkezés

A szakember neve már korábban ismertté vált, most pedig hivatalos lett a kinevezése.

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A miniszterelnök az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében járt el, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára.

A korábbi években a Portfolio két alkalommal is készített interjút a szakemberrel.

Ezek itt olvashatóak:

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Legutóbb pedig a Válasz Online-nak nyilatkozott.

A szakember Norvégiából érkezik Magyarországra, ahol az Észak-norvég régió egészségügyi hatóságának orvosszakmai tanácsadójaként dolgozott.

Private Health Forum 2026
Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.
Információ és jelentkezés

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