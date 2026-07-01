FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
FONTOS Hiába az "etikus" fordulat, még mindig sokba kerülnek a megtakarítóknak a magyar életbiztosítások
Mérgező aszfalt boríthatja Bécs több útját, azbesztet talált a Greenpeace
Gazdaság

Mérgező aszfalt boríthatja Bécs több útját, azbesztet talált a Greenpeace

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Greenpeace szerint több bécsi és alsó-ausztriai útszakaszon is azbeszttel szennyezett aszfalt található, ráadásul nemcsak mellékutcákban, hanem nagy forgalmú főutakon is. A szervezet szerint a mintákban kimutatott amfibolazbeszt az egyik legveszélyesebb, erősen rákkeltő azbeszttípus, írja az osztrák Krone.

A Greenpeace nyolc bécsi és Bécs környéki úton mutatott ki azbeszttel szennyezett aszfaltot, köztük több erősen forgalmas útszakaszon is.

A szervezet szerint két helyszínről, a Rosenhügelstraßéról és a Stieglergasséról vett mintákban szinte tiszta amfibolazbesztet találtak, amely az egyik legveszélyesebb, legerősebben rákkeltő azbeszttípus.

A Greenpeace arra figyelmeztet, hogy az aszfaltban lévő puha, azbeszttartalmú kövecskék a forgalom, a hókotrók vagy akár a szöges gumik hatására apró rostokra törhetnek, amelyek a levegőbe kerülve belélegezhetők. A szervezet emlékeztet: a probléma gyökere Burgenlandba vezet, ahol több kőbánya évtizedeken át azbeszttel szennyezett kőzetet szállíthatott aszfaltkeverő üzemeknek.

A bécsi városvezetés közölte, hogy komolyan veszi a Greenpeace jelzéseit, és további laborvizsgálatokat rendelt el. A város szerint az útépítési munkáknál ezentúl előzetesen is vizsgálják az érintett útszerkezeteket azbesztszennyezés szempontjából.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter az éjjel újabb kinevezést tett, további vízkorlátozások jöhetnek a rekordhőség miatt

A hőség miatt több vonat is kiesett a menetrendből

19 út, több mint kétmilliárd forint: nyilvánosságra hozták Szijjártó Péter repülőútjainak listáját

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elindult a folyamat, amitől a szakértők rettegtek: extrém időjárásra figyelmeztetnek, súlyosbodik a helyzet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Akkora vihar csapott le Magyarország szomszédjában, hogy több helyen tűz ütött fel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility