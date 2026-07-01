Mérgező aszfalt boríthatja Bécs több útját, azbesztet talált a Greenpeace

A Greenpeace nyolc bécsi és Bécs környéki úton mutatott ki azbeszttel szennyezett aszfaltot, köztük több erősen forgalmas útszakaszon is.

A szervezet szerint két helyszínről, a Rosenhügelstraßéról és a Stieglergasséról vett mintákban szinte tiszta amfibolazbesztet találtak, amely az egyik legveszélyesebb, legerősebben rákkeltő azbeszttípus.

A Greenpeace arra figyelmeztet, hogy az aszfaltban lévő puha, azbeszttartalmú kövecskék a forgalom, a hókotrók vagy akár a szöges gumik hatására apró rostokra törhetnek, amelyek a levegőbe kerülve belélegezhetők. A szervezet emlékeztet: a probléma gyökere Burgenlandba vezet, ahol több kőbánya évtizedeken át azbeszttel szennyezett kőzetet szállíthatott aszfaltkeverő üzemeknek.

A bécsi városvezetés közölte, hogy komolyan veszi a Greenpeace jelzéseit, és további laborvizsgálatokat rendelt el. A város szerint az útépítési munkáknál ezentúl előzetesen is vizsgálják az érintett útszerkezeteket azbesztszennyezés szempontjából.

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