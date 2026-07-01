Napokon belül nagy leépítési jön a Microsoftnál

Az elbocsátások több ezer munkakört érintenek,
beleértve az értékesítési és tanácsadói pozíciókat, valamint az Xbox divízió állásait is. A Microsoftnál a 2025. június 30-i adatok szerint nagyjából 228 ezren dolgoztak teljes munkaidőben.
A beszámolók szerint különösen az Xbox-üzletág érintett a folyamatban. A részleg – amely a súlyosbodó globális alkatrészhiányra hivatkozva korábban világszerte megemelte konzoljainak árát – a Bloomberg értesülései szerint jelentős leépítésekre, valamint a marketing- és egyéb büdzsék komoly megnyirbálására készül. Az Information júniusi cikke szerint a vállalat több lehetőséget is mérlegel a játékrészleg jövőjét illetően, beleértve annak leválasztását vagy önálló leányvállalattá alakítását.
A mostani intézkedés egy hosszabb folyamat része. A Microsoft 2025 júliusában jelentette be, hogy dolgozói létszámának közel 4 százalékát leépíti, ami az utóbbi évek egyik legnagyobb létszámcsökkentése volt.
Az amerikai nagyvállalatok az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkentették létszámukat. A technológiai, a média- és a pénzügyi szektorban egyaránt új elbocsátási hullám indult, miközben a társaságok jelentős összegeket csoportosítanak át a mesterségesintelligencia-infrastruktúra fejlesztésére.
A technológiai szektor szereplői közül a Meta idén a munkavállalói létszámának 10 százalékos leépítését tervezi, míg az Amazon mintegy 16 ezer állás megszüntetését jelentette be világszerte.
Forrás: Reuters
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