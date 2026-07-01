Nem lehet panasz az amerikai munkaerőpiacra

Az ADP felmérése szerint júniusban közel 100 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottság.

Az ADP felmérése szerint júniusban az előző havi 122 ezer fő után 98 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottság (várakozás: 113 ezer fő). Bár az adat valamelyest elmarad az előző havi adattól, de ez már egymás után a harmadik olyan adat, ami érdemi emelkedést jelent a korábbi hónapok szinte stagnáló adatai után.

Ez pedig inkább azzal konzisztens, hogy az amerikai gazdaság erős, a magas energiaárak nem roppantják meg a cégeket és a fogyasztót.

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