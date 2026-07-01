Nem múlik az eufória a Fidesz bukása után: tovább nőtt a Tisza támogatottsága

A választásokat követő eufória a nyár elejére sem hagyott alább, sőt, egy friss, június végi kutatás adatai alapján korábban soha nem látott mértéket öltött a lakossági derűlátás az ország helyzetével kapcsolatban. Ehhez fogható optimizmusra közel negyedszázada, a 2002-es választások után volt utoljára példa, amikor a népesség 61 százaléka érzékelt hasonlóan kedvező folyamatokat.

A közhangulat másik meghatározó eleme, hogy tovább nyílt az olló a két legnagyobb politikai erő között. Jól mutatja a választói emlékezet utólagos torzítását, hogy

a májusi 62 százalék után már a válaszadók 63 százaléka állítja azt, hogy áprilisban a Tisza Pártra voksolt.

Bár a teljes népesség körében a kormánypárt támogatottsága csupán hibahatáron belül, mindössze 1 százalékponttal csökkent, a többi ellenzéki párt pedig összesen 3 százalékpontot veszített, a biztos szavazó pártválasztók körében egyértelműen nőtt a távolság a két fő erő között.

A választási részvételüket biztosra ígérő és határozott pártpreferenciával rendelkező szavazók körében a Tisza előnye a korábbi

70–23 százalékos arányról 73–21 százalékra emelkedett.

A Fidesz tábora ugyanis nemcsak zsugorodott, hanem a szavazók elkötelezettsége is gyengült, így ők jóval kisebb hajlandóságot mutatnak a részvételre, mint a Tisza támogatói.

A kisebb pártokat tekintve a Mi Hazánk nagyjából stabilan tartja a parlamenti bejutási küszöb körüli eredményét. Rajtuk kívül már csupán a Demokratikus Koalíció mutat némi életjelet, ami szintén azt a tendenciát erősíti meg, hogy a magyar politikai struktúra határozott léptekkel halad a kétpártrendszer felé.

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