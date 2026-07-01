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Óriási pénzszórás volt a választások előtt: egekbe emelkedett a hiány
Gazdaság

Óriási pénzszórás volt a választások előtt: egekbe emelkedett a hiány

Portfolio
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Működött a választási reflex, óriási kiköltekezést hajtott végre a kormány a választások előtt. A KSH ma megjelent előzetes adatai szerint 2090 milliárd forint, a GDP 9,0%-a volt a kormányzati szektor 2026. első negyedéves hiánya.

2026 I. negyedévében a kormányzati szektor bevétele 9327 milliárd, kiadása 11 417 milliárd forint volt. A hiányt látva nem meglepő, hogy a kiadások sokkal nagyobb ütemben növekedtek, mint a bevételek. 2025 azonos időszakához képest a bevételek 960 milliárd forinttal, 11,5%-kal növekedtek.

  • A termelési adók 3,9%-kal nőttek, ezen belül az áfabevétel emelkedése 7,1% volt.
  • A jövedelemadó-bevételek 11,6%-kal bővültek.
  • A társadalombiztosítási hozzájárulások 14,6%-kal nőttek.
  • Az egyéb bevételek 331 milliárd forinttal, 27,1%-kal emelkedtek.

A kiadások 1798 milliárd forinttal, 18,7%-kal nőttek.

  • A kifizetett munkavállalói jövedelem 841 milliárd forinttal, 38,5%-kal növekedett.
  • A folyó termelőfelhasználás 10,4%-kal nőtt.
  • A pénzbeni társadalmi juttatások 15,1%-kal lettek magasabbak.
  • A kamatkiadások gyakorlatilag stagnáltak.
  • A bruttó állóeszköz-felhalmozás 134 milliárd forinttal, 26,2%-kal esett vissza.
  • A kormányzati szektor egyéb kiadásai 530 milliárd forinttal, 27,8%-kal nőttek.

Az előző év azonos időszakához képest 838 milliárd forinttal, GDP-arányosan 3,1 százalékponttal lett magasabb a hiány. A felborult gazdálkodásra jellemző, hogy már az előző negyedévben is 8% százalék felett volt a GDP-arányos deficit, ami a négy negyedéves gördülő adatok alapján is növekedésnek indult. Jelenleg ez a mutató 5,5%-on áll, de itt további növekedés várható, már csak azért is, mert ezt a számot még szépíti egy erős tavalyi második negyedév.

A friss adategyébként nem jelent óriási meglepetést. A havi pénzforgalmi szemléletű költségvetési adatokból látszott, mekkora kiköltekezés zajlik az országban, ezt a jegybank pénzügyi számlák statisztikája is megerősítette, ami (kissé eltérő módszertannal) szintén óriási finanszírozási igényt mutatott ki a kormányzati szektorra nézve.

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