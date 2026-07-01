Stabilitásból versenyelőny: ezzel a mestertervvel készülnek a hazai kis- és középvállalatok a szintlépésre

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 Október 15-én jön a Nyugat-magyarországi Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

A bizonytalan nemzetközi gazdasági környezetben továbbra is keresik a kitörési lehetőségeket a régió vállalkozásai, miközben egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a stabilitásra – derül ki az EY második alkalommal elkészített Vállalkozói Barométer kutatásából. A 2026 februárja és márciusa között végzett felmérés Kelet-Közép- és Dél-Európa 16 országát fedte le, több mint 1000 vállalkozó megkérdezésével, köztük 173 magyar válaszadóval.

A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a magyar vállalkozók működését továbbra is óvatosság jellemzi. A lendületet immár második éve elsősorban a gazdasági bizonytalanság, a bürokratikus szabályozási környezet, valamint a pénzügyi források és a szakképzett munkaerő hiánya fékezi. A cégek számára a kiszámíthatóság és az eredményesség javítása került előtérbe, vagyis sok vállalkozás nem feltétlenül nagy ugrásokban, hanem kontrollált, közvetlenül megtérülő fejlesztésekben gondolkodik.

A hatékonyságnövelésben látják a kiutat

Ez a beruházási döntésekben is jól látható. A hazai társaságok elsősorban olyan fejlesztésekre költenének, amelyek közvetlenül támogatják a működés hatékonyságának fokozását és korszerűsítését. Magyarországon a régió más országaihoz képest kevésbé jelennek meg a befektetési tervekben az új létesítmények, az online értékesítési megoldások és az informatikai fejlesztések, miközben a gép- és eszközberuházások a régiós átlagnál nagyobb hangsúlyt kapnak. A hosszabb távú, nagyobb kockázatú beruházásokkal kapcsolatban továbbra is kivárás tapasztalható.

Az EY kutatása szerint ugyanakkor a magyar vállalkozások növekedésüket és működésüket változatlanul elsősorban saját forrásból biztosítják, és régiós társaiknál jóval kisebb mértékben támaszkodnak külső forrásokra vagy banki finanszírozásra. Ez erősebb tulajdonosi kontrollt jelenthet, ugyanakkor

korlátot is szabhat a gyorsabb expanziónak, különösen azoknál a fejlesztéseknél, amelyek jelentős kezdeti beruházást igényelnek – ilyen lehet például a digitalizáció, az automatizáció vagy a termelési kapacitások bővítése.

Tehetségben van hiány

A munkaerőpiaci kép sem egyszerű. A hazai vállalkozók többsége megtartaná meglévő munkavállalóit, a felvételi hajlandóság azonban csökkent: mindössze a megkérdezettek negyede tervez új kollégákat alkalmazni, miközben a régióban a válaszadók közel fele gondolkodik létszámbővítésben. Magyarországon továbbra is a megfelelően képzett, releváns szakmai tapasztalattal rendelkező jelöltek megtalálása jelenti az egyik legnagyobb problémát. Bár a munkaerőköltségekkel kapcsolatos nyomás enyhült az előző évhez képest, a tehetségek megszerzése és megtartása továbbra is komoly kihívás.

A versenyképesség szempontjából egyre fontosabb terület a mesterséges intelligencia és a digitalizáció. Az EY felmérése szerint az MI- és gépi tanulási megoldások használata Magyarországon érdemben nőtt az elmúlt évben, főként az adatelemzésben, az adminisztratív feladatok támogatásában és a marketingtevékenységekben. A magyar vállalatok ezektől a technológiáktól elsősorban a produktivitás javulását és a döntéshozatal támogatását várják. Ez azonban egyelőre inkább a belső teljesítmény erősítését jelzi, nem pedig átfogó üzleti transzformációt.

Országos körúton a KKV-kat érintő legfontosabb kérdések

A jelenlegi helyzetre reflektál a Portfolio idén ősszel négy városban sorra kerülő KKV-rendezvénysorozata is, amely Budapestről indulva Szegedre, Kecskemétre és Győrbe látogat el.. A programok célja, hogy naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképet, gyakorlati finanszírozási és pályázati információkat, valamint vállalatvezetési, digitalizációs és energiahatékonysági tudást adjanak a döntéshozóknak.

A rendezvényeken többek között az alábbi csomópontok lesznek középpontban:

a magyar gazdaság kilátásai,

inflációs és kamatkörnyezet,

elérhető források és hitelprogramok,

uniós pályázati lehetőségek,

költségoptimalizálás,

energiabeszerzés,

energiahatékonysági beruházások

Ezen túl pedig arról is szó lesz, hogyan hozhat mérhető termelékenységi ugrást a mesterséges intelligencia és a digitalizáció a KKV-k működésében.

A regisztráció elindult!

A sorozat azoknak a vállalkozóknak, ügyvezetőknek, pénzügyi vezetőknek és fejlesztési szakembereknek szól, akik nemcsak reagálni szeretnének a következő időszak kihívásaira, hanem tudatosan alakítanák cégük jövőjét.

Fókuszban a gyakorlati tudás, a döntéstámogatás, a jó gyakorlatok megosztása és a kapcsolatépítés áll – vagyis mindaz, amire egy bizonytalan, gyorsan változó gazdasági környezetben a hazai KKV-knak a legnagyobb szükségük lehet.

Ne maradjon le az ősz legfontosabb KKV-programjairól: válassza ki az Ön számára legrelevánsabb állomást, és regisztráljon most!

Címlapkép forrása: Portfolio