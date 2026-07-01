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Szakít a régi modellel a kormány: ősszel érkezhet a 2027-es költségvetés
Gazdaság

Szakít a régi modellel a kormány: ősszel érkezhet a 2027-es költségvetés

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A Tisza-kormány gyökeresen átalakítaná a költségvetés-tervezés menetrendjét, mivel az indoklásuk szerint a korábbi kormány tavasszal benyújtott javaslatát túl sokszor kellett átírni mielőtt az év hátralevő részébe. A jövőben ősszel nyújtanák be a büdzsét, hogy az frissebb gazdasági adatokra épülhessen. A Pénzügyminisztérium emellett szigorúbb tervezési szabályokat, nagyobb átláthatóságot és erősebb parlamenti ellenőrzést ígér a 2027-es költségvetés összeállításakor.

Jelentős változtatásokkal készül a 2027-es költségvetés összeállítására a Tisza-kormány, miután a Pénzügyminisztérium által közzétett tervezési tájékoztató szerint a kabinet az elmúlt évek gyakorlatát hátrahagyva, tavasz helyett ősszel nyújtanák be a törvényjavaslatot. Kármán András pénzügyminiszter szerint

a túl korán benyújtott, majd sokszor újratervezett költségvetés rontotta a fiskális politika kiszámíthatóságát, ezért a közpénzügyi rendszer átfogó reformjába kezd.

A dokumentum leírja, hogy az új kormány olyan reformot indít, amely az európai uniós elvárásokkal összhangban javítja az államháztartás fenntarthatóságát, és erősíti a közpénzügyi kontrollt. A 2027-es költségvetés már ennek a reformfolyamatnak a keretében készül el, és a tervek szerint a jövőben a költségvetési törvényjavaslatot egy előre rögzített őszi időszakban, várhatóan október 1. és 31. között kellene benyújtani az Országgyűlésnek.

A kabinet szerint ezzel közelebb kerülne egymáshoz a tervezés és a költségvetési év kezdete, így a büdzsé frissebb gazdasági információkra épülhetne.

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Ehhez igazodva a tervezési tájékoztató közzétételének határidejét is augusztus 31-re helyeznék át. A most publikált dokumentum még csak az általános kereteket és alapelveket rögzíti,

a konkrét tervezési feladatokat, határidőket és eljárásokat tartalmazó részletes útmutató augusztus végén jelenik majd meg.

A költségvetés összeállítása a megszokott intézményi rendben történik majd:

  1. a tárcák és fejezetgazdák elkészítik saját terveiket és normaszöveg-javaslataikat, amelyeket megküldenek a Pénzügyminisztériumnak.
  2. Az egyeztetések lezárását követően a tárca összeállítja a költségvetési törvényjavaslat főkötetét,
  3. amelyet a kormány megtárgyal, majd véleményezésre átad a Költségvetési Tanácsnak.
  4. A parlament elé csak ezt követően kerülhet a végleges javaslat.

A 2027-es előirányzatok alapját a 2026-os költségvetési törvény képezi, amelyet több korrekciós tényezővel módosítanak. Beépítik

  • a minisztériumi struktúra átalakítása miatt szükséges előirányzat-átrendezéseket,
  • az egyszeri feladatok kifutásából adódó báziscsökkentéseket,
  • a már ismert intézményi feladatátadásokat,
  • valamint a tavaly végrehajtott béremelések költségvetési hatásait is.

A folyamatban lévő szervezeti átalakítások a végleges döntések megszületésével fokozatosan jelennek majd meg a tervekben.

A bevételi előirányzatok meghatározásánál a fejezetgazdáknak saját hatáskörben kell majd javaslatot tenniük a bevételekre, amelyeket a lehető legvalószínűbb értékek alapján kell megtervezniük. A megfogalmazás arra utal, hogy a tárca a korábbi éveknél konzervatívabb és megalapozottabb bevételi tervezést vár el az állami szervezetektől.

A dokumentum szerint a költségvetésből finanszírozott közfeladatok esetében nem lesz elegendő pusztán a forrásigények bemutatása, hanem a fejezeti indokolásokban

részletesen ismertetni kell, milyen célokat kívánnak elérni az egyes programokkal, milyen eredményeket várnak az állami ráfordításoktól, és ezek miként befolyásolják a szolgáltatások minőségét, mennyiségét vagy hozzáférhetőségét.

A tervezés során a tárcáknak abból kell kiindulniuk, hogy a költségvetési előirányzatok igazodjanak a ténylegesen várható pénzügyi teljesítéshez. Emellett részletesebb bontásban kell bemutatniuk a működési és felhalmozási kiadásokat, valamint az államháztartáson belüli és kívüli pénzmozgásokat. A Pénzügyminisztérium azt is rögzíti, hogy a költségvetési intézmények személyi juttatásai főszabály szerint nem növelhetők más kiadási előirányzatok terhére.

A tájékoztató alapján a kormány a 2027-es költségvetést nem csupán új menetrend szerint kívánja elkészíteni, hanem a közpénzügyi tervezés logikáját is átalakítaná. A cél a dokumentum szerint a nagyobb átláthatóság, az erősebb parlamenti kontroll, a reálisabb költségvetési tervezés és a közpénzek felhasználásának szigorúbb nyomon követése. A reformok gyakorlati részletei azonban csak az augusztus végére ígért részletes tervezési tájékoztatóból derülhetnek ki teljes körűen.

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