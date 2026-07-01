Szakít a régi modellel a kormány: ősszel érkezhet a 2027-es költségvetés

Jelentős változtatásokkal készül a 2027-es költségvetés összeállítására a Tisza-kormány, miután a Pénzügyminisztérium által közzétett tervezési tájékoztató szerint a kabinet az elmúlt évek gyakorlatát hátrahagyva, tavasz helyett ősszel nyújtanák be a törvényjavaslatot. Kármán András pénzügyminiszter szerint
a túl korán benyújtott, majd sokszor újratervezett költségvetés rontotta a fiskális politika kiszámíthatóságát, ezért a közpénzügyi rendszer átfogó reformjába kezd.
A dokumentum leírja, hogy az új kormány olyan reformot indít, amely az európai uniós elvárásokkal összhangban javítja az államháztartás fenntarthatóságát, és erősíti a közpénzügyi kontrollt. A 2027-es költségvetés már ennek a reformfolyamatnak a keretében készül el, és a tervek szerint a jövőben a költségvetési törvényjavaslatot egy előre rögzített őszi időszakban, várhatóan október 1. és 31. között kellene benyújtani az Országgyűlésnek.
A kabinet szerint ezzel közelebb kerülne egymáshoz a tervezés és a költségvetési év kezdete, így a büdzsé frissebb gazdasági információkra épülhetne.
Ehhez igazodva a tervezési tájékoztató közzétételének határidejét is augusztus 31-re helyeznék át. A most publikált dokumentum még csak az általános kereteket és alapelveket rögzíti,
a konkrét tervezési feladatokat, határidőket és eljárásokat tartalmazó részletes útmutató augusztus végén jelenik majd meg.
A költségvetés összeállítása a megszokott intézményi rendben történik majd:
- a tárcák és fejezetgazdák elkészítik saját terveiket és normaszöveg-javaslataikat, amelyeket megküldenek a Pénzügyminisztériumnak.
- Az egyeztetések lezárását követően a tárca összeállítja a költségvetési törvényjavaslat főkötetét,
- amelyet a kormány megtárgyal, majd véleményezésre átad a Költségvetési Tanácsnak.
- A parlament elé csak ezt követően kerülhet a végleges javaslat.
A 2027-es előirányzatok alapját a 2026-os költségvetési törvény képezi, amelyet több korrekciós tényezővel módosítanak. Beépítik
- a minisztériumi struktúra átalakítása miatt szükséges előirányzat-átrendezéseket,
- az egyszeri feladatok kifutásából adódó báziscsökkentéseket,
- a már ismert intézményi feladatátadásokat,
- valamint a tavaly végrehajtott béremelések költségvetési hatásait is.
A folyamatban lévő szervezeti átalakítások a végleges döntések megszületésével fokozatosan jelennek majd meg a tervekben.
A bevételi előirányzatok meghatározásánál a fejezetgazdáknak saját hatáskörben kell majd javaslatot tenniük a bevételekre, amelyeket a lehető legvalószínűbb értékek alapján kell megtervezniük. A megfogalmazás arra utal, hogy a tárca a korábbi éveknél konzervatívabb és megalapozottabb bevételi tervezést vár el az állami szervezetektől.
A dokumentum szerint a költségvetésből finanszírozott közfeladatok esetében nem lesz elegendő pusztán a forrásigények bemutatása, hanem a fejezeti indokolásokban
részletesen ismertetni kell, milyen célokat kívánnak elérni az egyes programokkal, milyen eredményeket várnak az állami ráfordításoktól, és ezek miként befolyásolják a szolgáltatások minőségét, mennyiségét vagy hozzáférhetőségét.
A tervezés során a tárcáknak abból kell kiindulniuk, hogy a költségvetési előirányzatok igazodjanak a ténylegesen várható pénzügyi teljesítéshez. Emellett részletesebb bontásban kell bemutatniuk a működési és felhalmozási kiadásokat, valamint az államháztartáson belüli és kívüli pénzmozgásokat. A Pénzügyminisztérium azt is rögzíti, hogy a költségvetési intézmények személyi juttatásai főszabály szerint nem növelhetők más kiadási előirányzatok terhére.
A tájékoztató alapján a kormány a 2027-es költségvetést nem csupán új menetrend szerint kívánja elkészíteni, hanem a közpénzügyi tervezés logikáját is átalakítaná. A cél a dokumentum szerint a nagyobb átláthatóság, az erősebb parlamenti kontroll, a reálisabb költségvetési tervezés és a közpénzek felhasználásának szigorúbb nyomon követése. A reformok gyakorlati részletei azonban csak az augusztus végére ígért részletes tervezési tájékoztatóból derülhetnek ki teljes körűen.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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