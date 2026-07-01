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Távozik Kozák Tamás, az OKSZ elnöke
Gazdaság

Távozik Kozák Tamás, az OKSZ elnöke

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Kozák Tamás távozik az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkári posztjáról, hogy a jövőben a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kereskedelemért felelős helyettes államtitkáraként folytassa szakmai pályafutását.

A szakember a jövőben is a kereskedelmi terület ügyeiért felel majd.

Kozák Tamás a szektor elismert, kiemelkedő felkészültségű szakértője, aki egyúttal a Magyar Közgazdasági Társaság Kereskedelmi Szakosztályának elnöki tisztségét is betölti

- írja közleményében az OKSZ.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség köszönetét fejezte ki a távozó főtitkárnak a határozott, de mindig kompromisszumra törekvő munkájáért, és sok sikert kívánt új állami vezetői feladataihoz.

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