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Tisza-kormány: Magyar Péter az éjjel újabb kinevezést tett, további vízkorlátozások jöhetnek a rekordhőség miatt
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter az éjjel újabb kinevezést tett, további vízkorlátozások jöhetnek a rekordhőség miatt

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A rendkívüli hőség és az egyre több helyen jelentkező vízhiány állt a Tisza-kormány fókuszában az előző napokban, miközben a kabinetnek több fontos politikai és intézményi ügyben is döntenie kellett. A parlament a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről határozott, újabb fejlemények érkeztek az aranykonvoj-ügyben, és az egészségügyben is vezetőváltás történt. A kormány úgy tűnik jelen esetben a hőséghelyzetet priorizálja, de amennyiben ma megkezdődik az enyhülés a hét második felében újabb politikai döntéseket készíthetnek elé, és az ellenjegyzés után az is kiderülhet, mely pozíciókra kell új embert találnia Orbán Anita külügyminiszternek.

A Tisza-kormány keddi napját a rendkívüli hőség, a vízhiány és több intézményi átalakítás határozta meg.

A harmadfokú hőségriasztást szerda éjfélig meghosszabbították, miközben Magyar Péter és Gajdos László is takarékos ivóvízhasználatra kérte a lakosságot.

A vízhiány több Fejér vármegyei településen is érzékelhetővé vált, egyes helyeken vízkorlátozásra is szükség lehet. A kormány azt kérte, hogy a lakosság tartsa be a korlátozásokat, és csökkentse a vízkivételt, különösen a locsolás és az autómosás esetében. Magyar Péter a közösségi médiában megosztott videójában kérte az országos összefogást, hogy mielőbb stabilizálhassák a helyzetet.

A hőség az energiarendszert is érinti: a MAVIR kezdeményezésére Kapitány István energiaügyi miniszter részleges felmentést adott a Paksi Atomerőműnek a további teljesítménycsökkentés alól, hogy június 29–30-án a tervezettnél magasabb teljesítménnyel működhessen.

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Megvan az OKFŐ új vezetője

A Magyar Honvédség eközben több településen zacskózott ivóvízzel segíti az ellátást, Budapesten, Tiszaújvárosban, Orfűn, Zalacsányban és Zalaszentgróton már be is avatkoztak.

Új fejlemény az úgynevezett aranykonvoj-ügyben, hogy a személyi szabadság megsértésének gyanújával hallgatta ki a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Hajdu Jánost, a TEK volt főigazgatóját.

A gyanú szerint az akció során jogellenesen és megalázó módon tartottak fogva hét ukrán állampolgárt; Hajdu János tagadja a bűncselekmény elkövetését, és szabadlábon védekezik.

Hajdu János 2010-ben, a második Orbán-kormány megalakulásakor került a frissen létrehozott Terrorelhárítási Központ élére, amelyet egészen 2026-os felmentéséig vezetett. A volt rendőrtábornokot kedden Orbán Viktor a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki, és nyilvánosan is támogatásáról biztosította.

A hatóságok vizsgálják Hajdu telefonhívásait, ugyanis egyes sajtóinformációk szerint a volt miniszterelnök személyesen járhatott közben azért, hogy lefolytassák az ukrán pénzszállító elleni akciót.

Ezen túl a parlament keddi ülésen több fontos ügy is napirendre került, köztük

  • a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló döntés,
  • a polgármesteri fizetések korlátozása,
  • az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról szóló vita és
  • az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának menete.

Emellett a kormány megkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) rendszerének átalakítását és megszüntetését, miután az Állami Számvevőszék szerint több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került ezekhez az alapítványokhoz

Az éjjel az egészségügyben is fontos személyi döntés született: Magyar Péter kinevezte az Országos Kórházi Főigazgatóság új vezetőjét, Tóth Árpádot, aki július 1-jével veheti át a posztot. A döntés Révész János távozása után rendezi az OKFŐ vezetését.

A szerdai napot várhatóan a meghosszabbított hőségriasztás dominálja majd, de fontos lehet, hogy a köztársasági elnök ellenjegyzése után kiderülhet Orbán Anita külügyminiszter mely misszióvezetők visszahívásáról döntött pénteken. Ez egyben azt is megmutathatja, mely nagyköveti és külképviselet-vezetői posztokra kell új embereket találnia a Tisza-kormánynak.

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