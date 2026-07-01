Történelmi időjárási helyzet csapott le Magyarországra: egy meglepő területen is látványos volt a hatása

Rekordhőség bontakozott ki a héten, de már úton az enyhülés
A nyár eddigi legsúlyosabb hőhulláma a hét elején tetőzött Magyarországon. Kedden történelmi rekordot döntött a hőség: Szécsényben egészen 42,0 Celsius-fokig kúszott a hőmérő higanyszála, amivel egy tizeddel megdőlt az abszolút hőmérsékleti rekord.
Ahogy azt részletes elemzésünkben is bemutattuk, a rekordokat döntő hőhullám mögött egy Európa fölött kialakuló, gigantikus hőkupola áll, amely egy anticiklonkén blokkoló hatása révén
tartósan csapdába ejtette a meleg levegőt a kontinens nagy része fölött.
A múlt hét óta tartó hőség lassan enyhül majd meg a héten. A Katasztrófavédelem a harmadfokú hőségriasztást szerdáig hosszabbította meg, miközben a lakosságot folyamatos folyadékpótlásra és az idősek fokozott védelmére figyelmeztették. A tartós szárazság és a megnövekedett vízigény nyomán a Balaton és a Velencei-tó vízszintje is látványosan apadt, több Pest megyei településen pedig vízkorlátozást vezettek be.
A hőkupola a gazdaságra is rányomta a bélyegét hazánkban, hiszen az áramárak is rekordokat döntöttek, miután a légkondicionálás okozta többletfogyasztás megterhelte a hálózatot.
Felforrósította a kereséseket a hőkupola
Az elmúlt hetekben Európa több országát letaroló kánikula a Google keresési adataiban is éles nyomot hagyott.
Idehaza a Google Trends felkapott témái között egyértelműen az időjárás vezette a listát az elmúlt 24 órában. A „holnapi időjárás" keresési mennyisége meghaladta a 100 ezret. Az „időjárás" kifejezés is aktívan felfutóban van, több mint 50 ezres keresési mennyiséggel, a kapcsolódó kifejezések között pedig a hidegfront, a zápor és a zivatar is feltűnik. Ezen kapcsolódó kifejezések már azt jelzik, hogy a figyelem egyre inkább a kánikulát lezáró fordulat felé fordult az interneten is.
A „hőkupola" és „hőhullám" kifejezéseket vizsgálva jól látszik, hogy a hőséggel kapcsolatos kifejezések június utolsó hetében ugrottak meg. Míg a hőhullám kifejezés már június közepétől kezdve megélénkült a keresési intenzitás, addig
a hőkupola iránt a kánikula berobbanásának kezdtek el nagyobb mértékben érdeklődni az internetezők.
Hosszabb távra kitekintve még jobban látszik, mekkora intenzitású hőhullám is tarolta le az országot.
Mindkét kifejezés keresési érdeklődése az elmúlt öt év vizsgált időszakában az elmúlt napokban emelkedett a legmagasabb szintre.
A szaggatott vonal arra utal, hogy ezek az adatok még alakulóban vannak.
A megyék szintjén is kirajzolódik, hol volt a legintenzívebb az érdeklődés a kánikula kifejezés iránt az elmúlt 30 napban. A rangsor élén Somogy vármegye áll, szorosan a nyomában Veszprém, majd Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér és Csongrád vármegye zárja az első ötöst.
A hőkupola (heat dome) iránti érdeklődés Írországban volt a legintenzívebb a keresési érdeklődés a hőkupola jelenség iránt, jócskán megelőzve a listán következő Egyesült Államokat. Ez arra utal, hogy
a szokatlan időjárási jelenség nemcsak Közép-Európában, hanem az angolszász térségben is felkapott témává vált.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A színfalak mögött így dőlnek el az önkormányzatok számára fontos kérdések az EP-ben
A hivatalos döntéshozatalt készítik elő az intergroupok.
Óriási pénzszórás volt a választások előtt: egekbe emelkedett a hiány
Lesz honnan faragni a deficitet.
Megverte a várakozásokat a Nike, mégis menekültek a befektetők
Közel 12 éves mélyponton már az árfolyam.
Szakít a régi modellel a kormány: ősszel érkezhet a 2027-es költségvetés
Kármán András közzétette a költségvetés tervezésével kapcsolatos tájékoztatót.
Gajdos László elrendelte: mától emelkednek a cégek víziközmű-szolgáltatási díjai
Elrendelték a tartósan vízhiányos időszakot Magyarországon.
Saját kézbe venné a legmodernebb amerikai rakéták gyártását az európai partner
Washington már ágál a terv ellen.
Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának
Az elnök szerint még nincs minden veszve.
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
35 éve a magyar gazdaság stabil szereplője a Magyar Suzuki (x)
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.