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Történelmi időjárási helyzet csapott le Magyarországra: egy meglepő területen is látványos volt a hatása
Gazdaság

Történelmi időjárási helyzet csapott le Magyarországra: egy meglepő területen is látványos volt a hatása

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A nyár eddigi legsúlyosabb hőhulláma tetőzött Magyarországon a hét elején: kedden Szécsényben 42,0 Celsius-fokkal megdőlt az ország abszolút hőmérsékleti rekordja. Az extrém idő mögött egy Európa fölött kialakult gigantikus hőkupola állt, amely tartósan csapdába ejtette a meleg levegőt a kontinensen. A múlt hét óta fokozódó kánikula a magyar gazdaságot sem kímélte, a légkondicionálók okozta többletfogyasztás rekordszintre tornázta az áramárakat. A hőség intenzitását a Google keresési adatai is tükrözték. A hőkupola és hőhullám kifejezések iránti érdeklődés az elmúlt öt év legmagasabb szintjét érték el az utóbbi napokban.

Rekordhőség bontakozott ki a héten, de már úton az enyhülés

A nyár eddigi legsúlyosabb hőhulláma a hét elején tetőzött Magyarországon. Kedden történelmi rekordot döntött a hőség: Szécsényben egészen 42,0 Celsius-fokig kúszott a hőmérő higanyszála, amivel egy tizeddel megdőlt az abszolút hőmérsékleti rekord.

Ahogy azt részletes elemzésünkben is bemutattuk, a rekordokat döntő hőhullám mögött egy Európa fölött kialakuló, gigantikus hőkupola áll, amely egy anticiklonkén blokkoló hatása révén

tartósan csapdába ejtette a meleg levegőt a kontinens nagy része fölött.

A múlt hét óta tartó hőség lassan enyhül majd meg a héten. A Katasztrófavédelem a harmadfokú hőségriasztást szerdáig hosszabbította meg, miközben a lakosságot folyamatos folyadékpótlásra és az idősek fokozott védelmére figyelmeztették. A tartós szárazság és a megnövekedett vízigény nyomán a Balaton és a Velencei-tó vízszintje is látványosan apadt, több Pest megyei településen pedig vízkorlátozást vezettek be.

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A hőkupola a gazdaságra is rányomta a bélyegét hazánkban, hiszen az áramárak is rekordokat döntöttek, miután a légkondicionálás okozta többletfogyasztás megterhelte a hálózatot.

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Felforrósította a kereséseket a hőkupola

Az elmúlt hetekben Európa több országát letaroló kánikula a Google keresési adataiban is éles nyomot hagyott.

Idehaza a Google Trends felkapott témái között egyértelműen az időjárás vezette a listát az elmúlt 24 órában. A „holnapi időjárás" keresési mennyisége meghaladta a 100 ezret. Az „időjárás" kifejezés is aktívan felfutóban van, több mint 50 ezres keresési mennyiséggel, a kapcsolódó kifejezések között pedig a hidegfront, a zápor és a zivatar is feltűnik. Ezen kapcsolódó kifejezések már azt jelzik, hogy a figyelem egyre inkább a kánikulát lezáró fordulat felé fordult az interneten is.

hőhullám-kánikula-hőkupola-keresések-30-nap
Kép forrása: Google Trends

A „hőkupola" és „hőhullám" kifejezéseket vizsgálva jól látszik, hogy a hőséggel kapcsolatos kifejezések június utolsó hetében ugrottak meg. Míg a hőhullám kifejezés már június közepétől kezdve megélénkült a keresési intenzitás, addig

a hőkupola iránt a kánikula berobbanásának kezdtek el nagyobb mértékben érdeklődni az internetezők.

hőhullám-kánikula-hőkupola-keresések-30-nap-Magyarország
Kép forrása: Google Trends

Hosszabb távra kitekintve még jobban látszik, mekkora intenzitású hőhullám is tarolta le az országot.

Mindkét kifejezés keresési érdeklődése az elmúlt öt év vizsgált időszakában az elmúlt napokban emelkedett a legmagasabb szintre.

A szaggatott vonal arra utal, hogy ezek az adatok még alakulóban vannak.

hőkupola-hőhullám-5-év
Kép forrása: Google Trends

A megyék szintjén is kirajzolódik, hol volt a legintenzívebb az érdeklődés a kánikula kifejezés iránt az elmúlt 30 napban. A rangsor élén Somogy vármegye áll, szorosan a nyomában Veszprém, majd Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér és Csongrád vármegye zárja az első ötöst.

kánikula-30-nap-magyarország-térkép
Kép forrása: Google Trends

A hőkupola (heat dome) iránti érdeklődés Írországban volt a legintenzívebb a keresési érdeklődés a hőkupola jelenség iránt, jócskán megelőzve a listán következő Egyesült Államokat. Ez arra utal, hogy

a szokatlan időjárási jelenség nemcsak Közép-Európában, hanem az angolszász térségben is felkapott témává vált.

heat-dome-keresések-világszerte-30-nao
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

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