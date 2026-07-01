Történelmi rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: elképesztő ütemben ömlik a fekete arany

Az Egyesült Államok kőolajtermelése áprilisban új rekordot ért el, napi 13,93 millió hordóra emelkedve az Amerikai Energiainformációs Ügynökség (EIA) keddi jelentése szerint - írta meg a Reuters.

Az áprilisi teljes kitermelés napi 216 ezer hordóval nőtt. A bővüléshez két régió járult hozzá leginkább:

Új-Mexikóban a termelés napi 2,37 millió hordós történelmi csúcsra futott fel.

Texasban 36 ezer hordós növekedéssel napi 5,83 millió hordót ért el, ami tavaly november óta a legmagasabb szint.

E két állam területén húzódik a Permi-medence, amely az amerikai kőolajtermelés mintegy felét adja. A harmadik legjelentősebb termelő államban, Észak-Dakotában szintén emelkedett a kibocsátás, elérve a napi 1,13 millió hordót.

Az amerikai olajár (WTI) jegyzése már az iráni háború előtti szinteken.

Eközben a földgázkitermelés kismértékben csökkent, így áprilisban napi 135,3 milliárd köblábat tett ki a márciusi 135,4 milliárdos és a decemberi, napi 136 milliárd köblábas rekord után. Texasban, a legnagyobb termelő államban ugyanakkor rekordmagasságba, napi 38,8 milliárd köblábra ugrott a kitermelés, miközben Pennsylvaniában 1,1 százalékkal, napi 21 milliárd köblábra csökkent a kibocsátás.

1 köbméter gáz megközelítőleg 35 köblábnak felel meg.

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