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Új államtitkár csatlakozik Hegedűs Zsolthoz
Gazdaság

Új államtitkár csatlakozik Hegedűs Zsolthoz

MTI
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Július elsejei hatállyal nevezték ki az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává Becságh Pétert.
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Információ és jelentkezés

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 202. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Becságh Pétert az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává 2026. július 1-jei hatállyal kinevezem - áll Sulyok Tamás köztársasági elnök határozatában, amelyet Magyar Péter ellenjegyzett.

Becságh Péter az Roche Magyarországnál volt

egészségügyi innovációért felelős vezető.

Emellett az InnoPHC - Magyar Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány - nonprofit alapítvány kuratóriumi tagjaként felelt az egészségügyi innovációért. Az Alapítvány tényleges szerepe az, hogy innovatív ötletek megvalósításával segítse az Egészségügyi ökoszisztéma átalakítását. Az InnoPHC / SZEFA első és kiemelt projektje az univerzális és rugalmas betegút centrikus keretrendszer módszertani és digitális bevezetése a magyar egészségügyi működésbe a DrBetMen digitális eszköztár közös létrehozásával. 

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