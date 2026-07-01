Új államtitkár csatlakozik Hegedűs Zsolthoz

Július elsejei hatállyal nevezték ki az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává Becságh Pétert.

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 202. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Becságh Pétert az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává 2026. július 1-jei hatállyal kinevezem - áll Sulyok Tamás köztársasági elnök határozatában, amelyet Magyar Péter ellenjegyzett.

Becságh Péter az Roche Magyarországnál volt

egészségügyi innovációért felelős vezető.

Emellett az InnoPHC - Magyar Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány - nonprofit alapítvány kuratóriumi tagjaként felelt az egészségügyi innovációért. Az Alapítvány tényleges szerepe az, hogy innovatív ötletek megvalósításával segítse az Egészségügyi ökoszisztéma átalakítását. Az InnoPHC / SZEFA első és kiemelt projektje az univerzális és rugalmas betegút centrikus keretrendszer módszertani és digitális bevezetése a magyar egészségügyi működésbe a DrBetMen digitális eszköztár közös létrehozásával.

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