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Új fejlesztéseket jelentett be a BKK
Gazdaság

Új fejlesztéseket jelentett be a BKK

MTI
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A fővárosi közösségi közlekedésben június végétől több olyan fejlesztést vezettek be, amelyek segítik a megállók azonosítását, javítják a valós idejű tájékoztatást és megkönnyítik az akadálymentes közlekedés megtervezését - tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.

Közleményük szerint a forgalmi változásokról szóló információk már új felületen is elérhetők: a hangos utastájékoztatást kiegészítve

immár 770 autóbusz modern, széles képernyős monitorján szöveges formában is megjelennek az aktuális közlekedési változások.

A BKK az esélyegyenlőség további erősítése érdekében a FUTÁR-kijelzőkön is megjeleníti az alacsonypadlós járműveket jelölő piktogramokat. A funkció 262 közterületi kijelzőn és 41 aluljáróban felszerelt monitoron válik elérhetővé - írták.

Mint rámutattak, ez különösen azokon a villamosvonalakon hasznos, ahol magas- és alacsonypadlós járművek vegyesen közlekednek. Az új jelölés valós idejű járatinformációk alapján mutatja meg, hogy az adott jármű alacsonypadlós-e.

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A társaság közölte, az alacsonypadlós jelölés korábban néhány kijelzőn már elérhető volt, azonban a működésben tapasztalt korlátok miatt nem lehetett használni. A gyártói javítások mostanra elkészültek, így a funkció a napokban az összes kijelzőn megjelenik.

A BKK kitért arra is, hogy eddig 62 forgalmas csomópontban újította meg a megállóhelyi táblákat, és ezek részeként az azonos nevű megállókat megállókódokkal is ellátta. Az új kódok különösen a nagyobb, összetettebb csomópontokban segítik a gyors tájékozódást, az aluljárókban pedig a kijáratok beazonosítását teszik egyszerűbbé. A megállókódok a helyszínrajzokon, a változásjelző- és megállóhelyi táblákon is megjelennek, emellett a BudapestGO alkalmazásban is láthatók - olvasható.

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