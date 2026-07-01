Új rekord született: tovább zöldült a német villamos energia, a szélerőművek nagy szerepet vállaltak

A megújuló energiaforrások 2026 első félévében a német villamosenergia-fogyasztás 58%-át fedezték – írta meg a Montel.

Ez körülbelül 3 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban, és ez a legmagasabb arány, amelyet eddig az év első felében regisztráltak

– áll a jelentésben.

A növekedést főként a szárazföldi szélenergia-termelés 7%-os, valamint a tengeri szélenergia-termelés 28,3%-os emelkedésének köszönhető. A napenergia-termelés 3,7%-kal nőtt, míg a vízenergia-termelés a kevesebb csapadék miatt 7,7%-kal csökkent. A biomasszából származó termelés szintén 0,6%-os növekedést mutatott.

Minél nagyobb lesz a megújuló energia aránya, annál függetlenebbé válunk a fosszilis tüzelőanyagok importjától. Az elmúlt hónapok és évek energiaválságait a fosszilis tüzelőanyagok okozták, nem pedig a megújuló energiaforrások.

– mondta Frithjof Staiß, a vizsgálatot elkészítő ZSW vezetője.

Németország célja, hogy 2030-ra villamosenergia-fogyasztásának legalább 80%-át megújuló energiával fedezze, és 2045-re klímasemlegessé váljon.

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