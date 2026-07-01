Újabb mentőövet kapott a Paksi Atomerőmű, de vészesen fogy a tartalék

Az országos forróság nemcsak a lakossági elosztóhálózatokat és a transzformátorokat terhelik túl, hanem a hazai villamosenergia-termelés gerincét adó Paksi Atomerőművet is komoly fizikai korlátok elé állítják. A folyóvíz kritikus felmelegedése miatt, a szigorú jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az átviteli rendszerirányítóval (MAVIR) szoros összhangban az erőmű szakemberei kénytelenek voltak összesen 603 megawattal visszavágni az atomerőmű kapacitását. Ez a kieső volumen már olyan jelentős volt, ami azonnali kormányzati beavatkozást igényelt a rendszerszintű zavarok megelőzésére.
A protokol alapján, első körben június 29-30. közötti időszakra adott részleges felmentést a Paksi Atomerőmű számára a további teljesítménycsökkentési kötelezettség alól, amely rendkívüli engedélyt most
további három nappal, egészen július 3-ig meghosszabbítottak.
Ezzel a lépéssel azonban a döntéshozó egy igen szigorú korláthoz közelít: a hatályos szabályok alapján egy naptári évben legfeljebb 15 napnyi ilyen rendkívüli engedély adható ki. Mivel a mostani felmentéssel már 5 napot elhasználtak, a nyári mozgástér jelentősen beszűkült. Éppen ezért kritikus jelentősége lesz annak az áramhálózat szempontjából, hogy az idei nyáron jön-e még tartós forróság.
Címlapkép forrása: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
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