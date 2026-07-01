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Újabb mentőövet kapott a Paksi Atomerőmű, de vészesen fogy a tartalék
Gazdaság

Újabb mentőövet kapott a Paksi Atomerőmű, de vészesen fogy a tartalék

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A Duna vizének felmelegedése miatt a Paksi Atomerőmű szakemberei az elmúlt napokban több mint negyedével csökkentették az erőmű teljesítményét. A további leterhelések megakadályozása érdekében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszer hétfőn részleges és korlátos felmentést adott az előírások alól, amelyet szerdán három nappal, egészen július 3-ig meghosszabbítottak. A hatályos szabályok szerint azonban egy naptári évben legfeljebb 15 napnyi rendkívüli engedély adható ki, amelyből a mostani felmentéssel már ötöt felhasználtak.

Az országos forróság nemcsak a lakossági elosztóhálózatokat és a transzformátorokat terhelik túl, hanem a hazai villamosenergia-termelés gerincét adó Paksi Atomerőművet is komoly fizikai korlátok elé állítják. A folyóvíz kritikus felmelegedése miatt, a szigorú jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az átviteli rendszerirányítóval (MAVIR) szoros összhangban az erőmű szakemberei kénytelenek voltak összesen 603 megawattal visszavágni az atomerőmű kapacitását. Ez a kieső volumen már olyan jelentős volt, ami azonnali kormányzati beavatkozást igényelt a rendszerszintű zavarok megelőzésére.

A protokol alapján, első körben június 29-30. közötti időszakra adott részleges felmentést a Paksi Atomerőmű számára a további teljesítménycsökkentési kötelezettség alól, amely rendkívüli engedélyt most

további három nappal, egészen július 3-ig meghosszabbítottak.

Ezzel a lépéssel azonban a döntéshozó egy igen szigorú korláthoz közelít: a hatályos szabályok alapján egy naptári évben legfeljebb 15 napnyi ilyen rendkívüli engedély adható ki. Mivel a mostani felmentéssel már 5 napot elhasználtak, a nyári mozgástér jelentősen beszűkült. Éppen ezért kritikus jelentősége lesz annak az áramhálózat szempontjából, hogy az idei nyáron jön-e még tartós forróság.

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