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Végleg bezárathatják a renitens kínai akkugyárat – Elfogyott Debrecen türelme
Gazdaság

Végleg bezárathatják a renitens kínai akkugyárat – Elfogyott Debrecen türelme

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Debrecen önkormányzata kezdeményezi a környezetszennyező SEMCORP gyár működésének leállítását, és felszólítja a vállalatot, hogy helyezze át tevékenységét más helyszínre a környezetvédelmi szabálytalanságok miatt – jelentette be Papp László, Debrecen polgármestere.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy a cég vezetőségét már idén márciusban figyelmeztették a működési és környezetvédelmi előírások betartására, ám

a vállalat megszegte a korábbi ígéreteit.

A munkahelyteremtésért és a helyi gazdaság fejlesztéséért megszavazott bizalom alapfeltétele a jogszabályok hiánytalan betartása, ám a cég ezt a hitelt mára teljesen elveszítette

– mutatott rá Papp László.

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A városvezető Facebook-posztjában elmondta, hogy szerda délelőtt tárgyalást folytatott a kínai hátterű SEMCORP tulajdonosi képviselőjével és felső vezetésével. A megbeszélésen a polgármester ismertette az önkormányzat határozott álláspontját

a vállalat által elkövetett szabálytalanságokkal és környezetszennyezéssel kapcsolatban,

nyomatékosítva, hogy Debrecenben nincs helye olyan vállalatnak, amely nem tartja be a működési engedélyében foglaltakat és a rá vonatkozó jogszabályokat.

Az önkormányzat és vállalatai a továbbiakban elzárkóznak a SEMCORP-pal való együttműködéstől, így a cég tervezett debreceni fejlesztéseit és esetleges további beruházási ütemeit sem támogatják semmilyen formában. A városvezetés ezzel párhuzamosan

felszólította a vállalatot, hogy fejezze be helyi tevékenységét, és telepítse át a gyártást egy másik helyszínre.

A gyár működése jelenleg szünetel, miközben a vállalatot arra kötelezték, hogy

a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kezdje meg a teljes körű környezeti kármentesítést.

Az önkormányzat emellett független mintavételeket rendelt el a gyár területén kívül is, több ponton, hogy ellenőrizzék, történt-e külső környezetszennyezés. A vizsgálat eredményeit a kiértékelést követően hozzák majd nyilvánosságra. A környezeti károk elhárítása után a kormányhivatal feladata lesz annak elbírálása, hogy a gyár képes-e a szabályos működésre, és újraindulhat-e a termelés.

A vállalatvezetők eddigi felelőtlen hozzáállása miatt jelenleg nem látok biztosítékot a biztonságos működésre, ezért kezdeményezzük a gyár végleges leállítását

– hangsúlyozta a polgármester.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

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