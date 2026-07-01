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Végre megjött az enyhet adó szél - Az ország egy részén már 30 fok alatt a hőmérséklet
Gazdaság

Végre megjött az enyhet adó szél - Az ország egy részén már 30 fok alatt a hőmérséklet

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Az Időkép hőtérképe szerint este nyolc órakor az ország keleti és nyugati felében is 30 fok alá csökkent a levegő, csak a fözépső részek tartják még a meleget. Budapesten több kerületben is erős szél hoz enyhülést.

A HungaroMet honlapja szerint szerdán a a kora esti, esti órákban eleinte még nyugaton és keleten, majd egyre inkább a középső országrészben zivatarok kialakulására kell számítani, az éjszakába nyúlóan.

időkép1

Ezeket általában

  • felhőszakadás (25-50 mm),
  • jégeső (1-2 cm körüli átmérő)
  • és viharos széllökések (60-90 km/h) kísérhetik.

Intenzívebb zivatar is előfordulhat, melynek környezetében akár 90 km/h feletti széllökés, 2 cm feletti jég és felhőszakadás (>50 mm) is lehet. A kora esti órákban a Dunántúlon az északnyugati szelet erős vagy viharos (55-70 km/h) széllökések kísérhetik.

Csütörtökön elsősorban a Duna vonalától keletre alakulhatnak ki helyenként

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  • zivatarok,
  • erős széllökések (50-60 km/h),
  • jégeső (<1-2 cm) és
  • intenzív csapadék, vagy felhőszakadás (20-50 mm) kíséretében.

Az északkeleti határszélen nem zárható ki egy-egy intenzívebb zivatar sem, melyet jégeső (>2 cm) és viharos szél (~90 km/h) kísérhet. A Dunántúl északnyugati felén, illetve a középső részein az északnyugati szelet kora délutánig viharos (60-70 km/h) széllökések kísérhetik.

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