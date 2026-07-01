Zöld utat kapott a beruházás: több mint 200 méteres szélturbinák épülnek Magyarországon

Megkapta az első jogerős építési engedélyét a Green Energy Investhor, így Komárom-Esztergom-béli Bana külterületén hamarosan megkezdődhet egy négy turbinából álló szélerőműpark kivitelezése. A 28,8 megawatt teljesítményű beruházás egy nagyszabású, összesen több mint 500 megawattos fejlesztési program első lépése, amely a tervek szerint a jövőben csaknem a háromszorosára növeli a hazai szélerőmű-kapacitást.

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A kormányhivatal által jóváhagyott engedély alapján négy, egyenként 7,2 megawatt teljesítményű szélturbina épülhet fel a település határában. A létesítmények rotorátmérője 170 méter, a turbinák teljes magassága pedig eléri a 215 métert. Maga a kivitelezés a további szükséges hatósági feltételek teljesülése után kezdődhet meg, azzal a fontos kitétellel, hogy

a hálózati csatlakozáshoz a vállalatnak még egy külön engedélyezési eljárást is le kell folytatnia.

Ritter Antal, a GEI vezérigazgatója mérföldkőnek nevezte a banai engedély megszerzését, hiszen ez az első kézzelfogható eredménye a hosszú évek óta tartó előkészítő munkának. A társaság országos jelentőségű programja jóval túlmutat ezen a beruházáson: összesen 16 települést érint Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megyékben.

A teljes fejlesztés keretében a tervek szerint mintegy hetven új szélturbina épül fel, amelyek várható éves villamosenergia-termelése eléri majd az 1200 gigawattórát, ami érdemben hozzájárulhat az ország ellátásbiztonságának fokozásához, a klímacélok eléréséhez, valamint az importkitettség csökkentéséhez. A szélenergia azért is kulcsfontosságú a hazai energiamixben, mert a főként nappal és tiszta időben termelő naperőművekkel ellentétben

a szélturbinák kiegyensúlyozottabb termelése rugalmasabbá és stabilabbá teszi a teljes villamosenergia-rendszert.

A nagyszabású fejlesztést szigorú környezet- és természetvédelmi előírások kísérik. A helyszíneken már az előkészítés során több mint egy éven át tartó madár- és denevérfaunisztikai vizsgálatot végeztek, amelyre a környezetvédelmi hatástanulmányok is épülnek. A most kiadott építési engedély kötelezővé teszi a helyi élővilág megóvását a kivitelezés alatt, az üzembe helyezést követően pedig legalább

öt éven át folyamatosan nyomon kell követni a terület madár- és denevérállományát.

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