BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
A debreceni polgármester megüzente, hogy nem mond le az akkubotrány miatt
Gazdaság

A debreceni polgármester megüzente, hogy nem mond le az akkubotrány miatt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Visszautasította a lemondását követelő nyilatkozatot Papp László. Debrecen polgármestere közösségi oldalán azt írta, hogy nem mond le, és szerinte a kezdeményezés célja az, hogy a debreceni ipari beruházásokkal kapcsolatos felelősséget a kormányhivatalokról az önkormányzatra hárítsák.

A polgármester bejegyzésében Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő korábbi nyilatkozatára reagált, amelyben lemondásra szólították fel.

Papp László szerint a közlemény azt készíti elő, hogy a Tisza-kormány irányítása alatt működő kormányhivatalnak ne kelljen felelősséget vállalnia sem a korábbi, sem a jövőbeni ügyekben a debreceni üzemek biztonságos, illetve a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működéséért.

A polgármester azt írta,

saját döntéseiért mindig vállalja a felelősséget, ugyanakkor nem fogadja el, hogy olyan hatósági döntések miatt kérjék számon, amelyek nem az önkormányzat hatáskörébe tartoznak.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén

Vitézy levelet írt Szentkirályinak: visszavenné az állam a Millenáris vagyonát

Kiszámolta az OECD, hogyan lehetne javítani a magyar szja-rendszert

Érvelése szerint az elmúlt tizenkét év jelentősebb debreceni ipari beruházásai kivétel nélkül a kormányhivatal engedélyeivel valósultak meg, mivel az építési, iparbiztonsági, használatbavételi és egyéb hatósági engedélyeket nem az önkormányzat, hanem a mindenkori kormány irányítása alatt álló hatóságok adják ki és ellenőrzik.

Papp László hangsúlyozta, hogy ez szerinte nem a felelősség elhárítása, hanem a jelenlegi hatásköri rendszer tényszerű ismertetése.

Hozzátette:

a politikai célú felelősségáthárítást visszautasítom, ezért lemondani sem fogok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén
Azonnali lemondásra szólították fel Debrecen polgármesterét az akkumulátorgyárak miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility