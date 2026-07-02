A debreceni polgármester megüzente, hogy nem mond le az akkubotrány miatt

Visszautasította a lemondását követelő nyilatkozatot Papp László. Debrecen polgármestere közösségi oldalán azt írta, hogy nem mond le, és szerinte a kezdeményezés célja az, hogy a debreceni ipari beruházásokkal kapcsolatos felelősséget a kormányhivatalokról az önkormányzatra hárítsák.

A polgármester bejegyzésében Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő korábbi nyilatkozatára reagált, amelyben lemondásra szólították fel.

Papp László szerint a közlemény azt készíti elő, hogy a Tisza-kormány irányítása alatt működő kormányhivatalnak ne kelljen felelősséget vállalnia sem a korábbi, sem a jövőbeni ügyekben a debreceni üzemek biztonságos, illetve a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működéséért.

A polgármester azt írta,

saját döntéseiért mindig vállalja a felelősséget, ugyanakkor nem fogadja el, hogy olyan hatósági döntések miatt kérjék számon, amelyek nem az önkormányzat hatáskörébe tartoznak.

Érvelése szerint az elmúlt tizenkét év jelentősebb debreceni ipari beruházásai kivétel nélkül a kormányhivatal engedélyeivel valósultak meg, mivel az építési, iparbiztonsági, használatbavételi és egyéb hatósági engedélyeket nem az önkormányzat, hanem a mindenkori kormány irányítása alatt álló hatóságok adják ki és ellenőrzik.

Papp László hangsúlyozta, hogy ez szerinte nem a felelősség elhárítása, hanem a jelenlegi hatásköri rendszer tényszerű ismertetése.

Hozzátette:

a politikai célú felelősségáthárítást visszautasítom, ezért lemondani sem fogok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images