Alig nőtt a foglalkoztatottság az USA-ban

A vártnál lassabban bővült az amerikai foglalkoztatottság júniusban, miközben a munknélküliségi ráta 4,2%-ra csökkent, a bérdinamika nem változott érdemben. Az adat összességében nem mond ellent annak, hogy az amerikai növekedés továbbra is nagyon erős. Nagy kérdés, hogy fogja ezt olvasni a Fed új elnöke. A piac mindenesetre most a vártnál kisebb foglalkoztatottságbővölésre koncentrál és ezt jó hírnek veszi.

Júniusban az amerikai nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak száma 57 ezer fővel emelkedett az előző havi 129 ezer fős emelkedés után (várakozás: 110 ezer fő). A munkanélküliségi ráta 4,3%-ról 4,2%-ra csökkent, a bérek növekedése a várakozásoknak megfelelően éves alapon 3,4%-ról 3,5%-ra emelkedett.

Összességében a bejövő adatok tipikusan olyanok lettek, hogy a piac bárhogy értelmezheti őket.

Mivel most a vártnál szigorúbb amerikai jegybank van a befektetők érdeklődésének középpontjábal, ezért a piac feltehetőleg a vártnál kisebb foglalkoztatottságnövekedésre fog koncentrálni,

a munkanélküliségi ráta csökkenését figyelmenkivül hagyja.

Az előző Fed elnök, Jerome Powell idejében azt mondtuk volna, hogy egy ilyen adat után csökken annak az esélye, hogy a Fed-nek továbbra is szigorúnak kell lennie. Kevin Warsh esetében azonban még nem lehet ezt ennyire egyértelűen kijelenteni.

Fontos figyelembe venni azt is, hogy a bejövő adatok alapján nagyon erős jelenleg az amerikai gazdaság, a foglalkoztatottságbővülés lassú volta, eddig sem zavarta a növekedést.

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