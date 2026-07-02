Az elektromos rendszer megújulását is fékezné az autóipari lobbi

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Megfelelő szabályozással és a már érett, de nagyrészt piaci okok miatt még nem elterjedt V2G (vehicle to grid) és V2H (vehicle to home) technológia alkalmazásával az elektromos járművek akkumulátorai képesek lehetnek eltárolni a nap közben termelt többlet nap- és szélenergiát, és szükség esetén visszatáplálni azt a hálózatba vagy otthonunkra. Ezzel érdemben enyhíthetnék például a június végéhez hasonló extrém hőhullámok idején a rendszerre nehezedő terhelést, tulajdonosaik számára pedig plusz bevételi forrást biztosítanának. Az európai autóipar azon törekvése azonban, hogy gyengítse az EU elektromos autókra vonatkozó kibocsátáscsökkentési célkitűzéseit, sokkal kevesebb elektromos jármű akkumulátor-tárolókapacitáshoz vezetne. Ez visszafogná a napelemek terjedését, és megnehezítené Európa szabadulását az olajimport-függőségből, ráadásul számos új hagyományos erőmű építését is szükségessé tenné.

Az idei első komolyabb európai hőhullám beköszöntével ismét előtérbe kerültek a villamosenergia-rendszer állapotával, extrém időjárási körülmények közötti teljesítőképességével kapcsolatos kérdések.

A rendkívüli meleg többféleképpen is próbára teszi a rendszert:

A magas hőmérséklet és az extrém terhelés miatt a transzformátorok és vezetékek jobban melegszenek , ami nagyobb energiaveszteséget és meghibásodási kockázatot eredményez.

, ami nagyobb energiaveszteséget és meghibásodási kockázatot eredményez. A hagyományos hő- és atomerőművek hatásfoka a magas külső hőmérséklet és a hűtővíz felmelegedese miatt romlik , ami akár kényszerű teljesítménycsökkentéshez is vezethet.

, ami akár kényszerű teljesítménycsökkentéshez is vezethet. Bár a napos idő kedvez a napelemeknek, ezek hatásfoka szintén romlik 25 Celsius-fok felett , a kánikulában nem ritka szélcsendes időszakokban pedig a szeles termelés is visszaeshet.

, a kánikulában nem ritka szélcsendes időszakokban pedig a szeles termelés is visszaeshet. Közben ugyanakkor a fogyasztási igény megugrik, a klímaberendezések és ventilátorok fokozott használata pedig kiemelkedő terhelést rak a rendszerre.

Ez utóbbi miatt, a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében kérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra a lakosságot, hogy a nyári hőség idején, különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban lehetőleg mérsékelje villamosenergia-fogyasztását a rendszer terhelésének csökkentése érdekében.

Az esti fogyasztási csúcs alatt a hazai felhasználói igény csak jelentős import bevonásával elégíthető ki,

és bár az európai rendszerbe szorosan integrálódó, nemzetközi összevetésben is kiemelkedő összekötöttségű magyar villamosenergia-rendszer jó importlehetőségekkel rendelkezik, ez az időszak a rendszerterhelés szempontjából más európai országokban is hasonlóan alakul, ezért az ellátásbiztonságra tekintettel nem árt az óvatosság.

A miniszter által kért időszakos fogyasztáscsökkentés lényegét tekintve a rugalmas fogyasztásnak vagy fogyasztó oldali válasznak nevezett megoldások közé sorolható, amelyeknek - a villamosenergia-rendszer flexibilitását növelő többi megoldáshoz hasonlóan - a rendszer folyamatos egyensúlyi állapotának fenntartása a fő célja.

A működési elv gyakorlatilag megegyezik a köznyelvben éjszakai áramként emlegetett vezérelt szolgáltatásáéval, amely esetében a kedvező B tarifa ösztönzi arra a fogyasztókat, hogy

a bojler vagy hőtárolós kályha energiafogyasztását a csúcsidőszakokból az olcsóbb vagy alacsonyabb terhelésű időszakokra (völgyidőszakok) csoportosítsák át ("load shifting").

Ehhez hasonlóan, a várhatóan hamarosan itthon is bevezetésre kerülő dinamikus, napon belül több idősávra és tarifára bomló áramár-rendszer célja szintén a rugalmasság növelése.

A hazai háztartások körében is terjedő napelemek és akkus energiatárolók különösen hatékony eszközei lehetnek a rendszerterhelés mérséklésének, hiszen alkalmazásukkal érdemben csökkenthető a közcélú hálózatból történő vételezés, a hálózatba visszatermelve pedig forrásoldalon is képesek megerősíteni a rendszert - akár jócskan napnyugta után is.

Bár elsősorban fogyasztóként gondolunk rá, de az elektromos autók akkumulátoraiknak köszönhetően éppúgy alkalmasak termelőként megjelenni a rendszerben, mint a fixen telepített energiatárolók: a megfelelő szabályozás, illetve kétirányú töltési technológia megléte esetén a villanyautók akkujában tárolt energia az otthoni elektromos hálózatba (V2H - vehicle to home) vagy akár a hálózatba is (V2G - vehicle to grid) visszatáplálható lehet.

"Keréken guruló akkumulátoroként" az elektromos járművek és a V2G alapjaiban írhatja át a villamosenergia-ágazat matematikáját, és érdemben enyhíthetné például a június végéhez hasonló extrém hőhullámok idején a rendszerre nehezedő terhelést.

A technológia már érett, a szabályozás fejlődik, az elektromobilitás, az elektrifikáció, az aggregátorok megjelenése, az elektromos rendszerre nehezedő nyomás fokozódása, illetve a rendszerrugalmasság növelésének igénye pedig egyaránt a V2G létjogosultságát erősítik.

Ezzel együtt a technológia terjedése még meglehetősen a kezdeti fázisában tart Európában, mivel piaci szempontból még nem teljesen egyértelmű, hogy pontosan hol, milyen környezetben is képes értéket teremteni, de egyebek mellett az EU járműtípus-jóváhagyási keretrendszere, sztenderdjei sem támogatják teljes mértékben a potenciál kihasználását. A kétségtelen előnyök ellenére a villanyautók és a V2G jelentősebb térnyerését a hagyományos európai autóipar is igyekszik visszafogni lobbierejét bevetve, saját üzleti érdekeit védendő.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) csökkentené a személyautók CO2-kibocsátási célkitűzéseit, ami teljesülése esetén nem csak a megfizethetőbb elektromos modellek itteni megjelenését - és az EU olajimport-függőségének mérséklését - fékezné,

hanem ezáltal a V2G villamosenergia-ellátásbiztonság szempontjából jelentős potenciálját is redukálná.



Ha az ACEA sikerrel lobbizna az uniós szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célok felvizezéséért, akkor 2040-ben 49 millióval lenne kevesebb elektromos autó az európai utakon, mint alapesetben, ráadásul az Európai Parlament célkitűzésekkel foglalkozó vezető képviselője a további gyengítésüket javasolta.

Egy új tanulmány szerint ez olyan mértékben rontaná a rendszer kiegyensúlyozása szempontjából a V2G-ben rejlő potenciált, hogy ennek pótlására az uniós országoknak 150 átlagos új erőműnek megfelelő teljesítőképességgel kellene bővíteniük villamosenergia-termelő kapacitásukat a következő évtized végéig.

A Fraunhofer ISI Transport & Environmental (T&E) közlekedési szövetség számára készített tanulmánya szerint, ha az EU az ACEA akaratának megfelelően visszavágja az emisszós célokat, akkor a 2025-2040-es időszakban összességében 51 gigawattal (GW), 37%-kal kisebb beépített teljesítménnyel létesülnenek naperőművek, mint változatlan célok esetén.

Ez nem csak a kisebb várható áramigényből következne, hanem abból is, hogy jóval kevesebb villanyautót lehetne bevonni a V2G-be, ezáltal az időjárásfüggő megújúlók termelését kiegyensúlyozó hálózati flexibilitás és az integrálható napelemes kapacitás is csökkenne. A kevesebb elektromos jármű értelemszerűen kevesebb tárolókapacitást jelentene, melynek hatására az elemzés szerint

25%-kal több, időjárásfüggő forrásból előállított zöldáramot kellene hagyni kárba veszni 2040-ben annál,



mint ha a személygépkocsik CO2-kibocsátási célkitűzései változatlanok maradnának.

Több elérhető villanyautó-akku hiánán a hálózatnak további áramtermeléssel kellene beavatkoznia az olyan, nagy áramigényű időszakok idején, mint például a június végi európai hőhullám, és Európának egyharmaddal nagyobb tartalék (erőművi) kapacitásra lenne szüksége (+13 GW) annál, mint ha a jelenlegi CO2-kibocsátási célértékek maradnának - ez lényegében megfeleltethető további 150 csúcserőmű építésének.

Továbbá, Európának évente 4 milliárd euróval többet kellene költenie a hálózat korszerűsítésére, ha gyengülnenek a személygépkocsikra vonatkozó CO2-kibocsátási célértékek, és kevesebb villanyautó-akku lenne mozgósítható rendszercélokra.

A V2G európai terjedését az is érdemben gátolja, hogy ma a legtöbb új villanyautó nem kompatibilis a V2G rendszerekkel. Annak érdekében, hogy ez a jövőben megváltozzon, a T&E szerint az EU Automotive Omnibus szabályozásnak elő kellene írnia, hogy 2032-től minden új elektromos járműhöz interoperábilis és kétirányú fedélzeti töltőket kell telepíteni az Unióban.

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