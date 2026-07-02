Budapest egyes részein ötször annyi víz fogyott a hőségben, mint egy átlagos napon

A legnagyobb növekedés a III. kerületben volt,
ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben.
Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron, Budakeszin, valamint a II., XVI., XVII. és XXII. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
A Fővárosi Vízművek szerint a legnagyobb terhelés jellemzően azokban a zónákban jelent meg, ahol sok kertet öntöznek, medencéket töltenek fel, vagy egyszerre több nagy vízigényű tevékenység zajlik. A térkép alapján ugyanakkor nem mindenhol nőtt a felhasználás: Kisoroszi egyes részein például több mint 10 százalékkal csökkent a fogyasztás a tavalyi átlaghoz képest.
A rendkívüli meleg miatt az elmúlt napokban több intézkedést is bevezettek Budapesten: a Fővárosi Vízművek ideiglenes vízvételi pontokat helyezett üzembe, emellett a meglévő közkifolyók és ivókutak is segítik, hogy a közlekedők és a városban tartózkodók könnyebben jussanak ivóvízhez.
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