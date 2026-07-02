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Egyeztetett a kormány a fuvarozókkal: szóba került az útdíj, az energiaárak és a vasúti áruszállítás
Gazdaság

Egyeztetett a kormány a fuvarozókkal: szóba került az útdíj, az energiaárak és a vasúti áruszállítás

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A magyar fuvarozói és logisztikai ágazat képviselőivel egyeztetett csütörtökön Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter és Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A kormány szerint a konzultáció célja egy olyan intézkedéscsomag kidolgozása, amely javítja a magyar fuvarozók versenyképességét és csökkenti az ágazatot terhelő adminisztratív akadályokat.

A videóban elmondták, hogy a fuvarozói szervezetek számos problémát vetettek fel, egyebek mellett a finanszírozás, az energiaárak, az útdíjak, valamint a hazai kis- és középvállalkozások versenyhelyzete kapcsán.

A miniszter szerint kiemelt cél, hogy a nagy beruházások és logisztikai megrendelések során a magyar fuvarozók is nagyobb arányban jussanak munkához, és ne a külföldi vállalkozások kerüljenek előnybe. Hangsúlyozta, hogy a szállítmányozási ágazat a magyar GDP mintegy 4 százalékát állítja elő, és több mint 100 ezer család megélhetését biztosítja, ezért stratégiai jelentőségű területnek tekintik.

Az egyeztetés során a kormány a minsizterek úgy látták, a fuvarozók nem az útdíjfizetés szükségességét vitatták, hanem azt kérték, hogy minden piaci szereplőre azonos szabályok vonatkozzanak.

Nagyon fontos az, hogy egyenlő versenyfeltételek legyenek. Ne történjen meg, hogy valakiknek nem kell útdíjat fizetni, míg másoknak kell, vagy egyesek esetleges visszaélései felett szemet hunynak, míg másokat szigorúan büntetnek

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– fogalmazott.

A miniszter azt is kiemelte, hogy a résztvevők szerint az elmúlt években nem volt példa arra, hogy a gazdasági és a közlekedési miniszter közösen üljön tárgyalóasztalhoz a fuvarozói szakmai szervezetekkel.

A találkozón a vasúti árufuvarozás helyzete is napirendre került.

A résztvevők szorgalmazták a kombinált áruszállítás támogatását, valamint a korábban megszüntetett egyeskocsi-támogatás visszaállítását. A kormány célja, hogy erősítse a magyar árufuvarozási ágazatot, ezen belül pedig a legkörnyezetkímélőbb szállítási módnak számító vasúti áruszállítást is, a közúti fuvarozással összehangoltan - emelték ki a videóban.

Az egyeztetések szakértői szinten folytatódnak, miközben a két miniszter személyesen is nyomon követi a munkát.

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