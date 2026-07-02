Emeli a téteket a deep tech forradalom: a jövő diszrupciója kapcsolhatja turbó fokozatba Európát

Az utóbbi évtizedek egyik sokat emlegetett hívószava nem véletlenül a deep tech, amely térnyerésének köszönhetően 2030-ra olyan, ma még alig létező termékek és szolgáltatások jönnek létre, amelyek globális értékteremtési potenciálja eléri az uniós államok GDP-jének felét. Itt olyan technológiai innovációkról beszélünk, amelyek mögött jellemzően jelentős tudományos vagy mérnöki áttörés áll, és nem pusztán egy új digitális üzleti modellt vagy felhasználói élményt kínálnak, hanem a fizikai világ, az ipar vagy az alapkutatás problémáira adnak új megoldást. Az USA már ráérzett a tét nagyságára, Európának − ezen belül Magyarországnak − pedig óriási esélyt tartogat, hogy ezúttal ne a tengerentúl után kullogjon, amikor innovációról van szó. Ezen lehetőségek tárházáról lesz szó a Portfolio Deep Tech 2026-on.

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2002-t írtunk, amikor Elon Musk fejéből a tőle megszokott módon elsőre abszurd ötlet pattant ki: mi lenne, ha elkezdene újrafelhasználható rakétákat építeni? Azóta persze kiderült, hogy az időközben ezer milliárdossá avanzsált techguru számára mindez csak egy, a számos elsőre légből kapott, ám végül sikerre vitt gondolat közül.

DEEP TECH WIDGET

Az űrtech kommercializálása ugyanis Musk szemszögéből simán beleillik abba a sorba, amit az e-autózás tömegessé tétele (Tesla), az agyba ültethető csipforradalom beindítása (Neuralink), a szupergyors vasúti alagutas közlekedés (The Boring Company) vagy a szatellit alapú internet meghonosítása (Starlink) testesít meg (bár a Mars kolonizáció alighanem még ezekhez képest is valódi őrült agyszüleménynek tűnik − legalábbis egyelőre.)

Márpedig nagyon nem nézett ki jól, ahogy az űrtranszport újradefiniálását célzó Falcon 1 kilövési kísérletek egymás után vallottak kudarcot. 2008-ra úgy tűnt, hogy Musk hiába öntött saját korábbi vállalkozásaiból nyert dollármilliókat a projektet gondozó SpaceX-be, a vállalat a csőd szélére került. Sőt, félő volt, hogy a kaland még a Teslát is magával rántja.

Az iparági konszenzus, miszerint nem reális többször használatos rakétákat gyártani, beigazolódni látszott: ennek megdöntéséhez ugyanis az anyagtudománytól kezdve a meghajtástervezésen át a szoftverellenőrzésig mindent egyszerre a nulláról kellett újragondolni.

Született diszruptív

Aztán a többször használható hajtóműves Falcon 1 mégis csak megjárta a világűrt, ami nemcsak hogy megágyazott egy NASA-val kialakított masszív együttműködésnek, hanem mindenekelőtt egy teljesen új kategóriát hozott létre: a kereskedelmi űrinfrastruktúrát. A SpaceX piaci kapitalizációja pedig közben minden idők legnagyobb IPO-ját produkálva immár bőven meghaladja a 2 ezer milliárd dollárt.

Mindez nemcsak egy hamisítatlan Musk hősköltemény, hanem egy remek deep tech tanmese is egyben, hiszen a deep tech gyakran irracionálisnak tűnik, amíg az ökoszisztéma fel nem zárkózik hozzá. Egyben arra is kiválóan rávilágít, hogy a

Az áttörés nem csak a technológiai újdonság maga: ha sikeres, akkor ráébreszti a világot az újítás valódi, akár magát a közgazdaságtant megváltoztató jelentőségére.

Nagyon deep, nagyon tech

A deep tech mindenekelőtt kutatás: éveken át épülő kísérletek, zsákutcák és felismerések sora, amelyeknek gyakran még nincs is látható piaca. Az eredmény pedig egy olyan új tudás, eljárás vagy mérnöki megoldás, amely képes választ adni egy valós, nehezen megoldható problémára.

Egy másik viszonylag friss példa a BioNTech története, amely szintén jól mutatja, hogy a deep tech vállalatok gyakran éveken át építenek egy technológiai platformot anélkül, hogy azonnal látnák a végső piaci alkalmazást: a cég eredetileg személyre szabott rákvakcinák fejlesztésére fókuszált.

A fordulópontot a COVID–19 hozta el, amikor a korábban túl kockázatosnak tartott mRNS-technológia hirtelen a világ egyik legfontosabb egészségügyi megoldásává vált. A sztori legfontosabb tanulsága, hogy a deep tech siker gyakran nem egy gyorsan piacra dobott termékről szól, hanem arról, hogy egy évtizedes tudományos befektetés akkor válik üzleti értékké, amikor a világ felismeri a technológia valódi jelentőségét.

(Nem csak nyomokban) AI-t tartalmaz. Az AI egy technológiai terület, nem önmagában a deep tech szinonimája, annak egyik építőeleme, de a deep tech ennél szélesebb kategória; a különbséget az adja, hogy mennyire mély technológiai, tudományos és mérnöki innováció van a megoldás mögött. A mesterséges intelligencia lehet deep tech, ha például új algoritmikus megoldásokra, tudományos kutatásra vagy komplex ipari alkalmazásra épül – mint például a magyar Turbine gyógyszerkutatási AI-modelljei –, de sok AI-megoldás ma már inkább alkalmazott technológia: meglévő modellek felhasználása üzleti folyamatok automatizálására, elemzésre vagy tartalomgenerálásra.

Tény, hogy a deep tech cégek általában hosszabb fejlesztési idővel, nagyobb kezdeti tőkeigénnyel és jelentősebb technológiai kockázattal működnek, ugyanakkor siker esetén komoly globális versenyelőnyt teremthetnek.

Ahogy a Boston Consulting Group vonatkozó jelentéséből is kiderül, a deep tech cégeknek a hagyományos startupokhoz képest fele annyi az esélye, hogy túlélik a magvető finanszírozási fázist, és 35 százalékkel tovább tart 1 millióról 5 millió dollárra feltornászniuk a bevételeiket.

Ha viszont bejön a befektetők számítása, sokkal hangosabbat durrannak: nagyobb valószínűséggel lesz belőlük például unikornis.

Kedvező csillagállás

A fejlett anyagoktól, az autonóm rendszereken át az IoT-ig és a szenzorokig, a következő generációs interfészekig vagy a blockchainig és a kvantum technológiákig számos terület vonzza a deep tech területén a befektetéseket. Elég ennek kapcsán felidézni a 2025-ös European Deep Tech Report adatait, amely szerint a deep tech terén bevont kockázati tőke aránya a kontinensen az összes VC-n belül 11%-ról 28%-ra nőtt 2014 óta.

A térnyerés oka ma az, hogy több tényező végre egyszerre került kedvező helyzetbe:

a mesterséges intelligencia felgyorsítja a felfedezéseket és az innovációs folyamatokat

a szimulációs technológiák csökkentik a kutatás-fejlesztés költségeit

a kormányok egyre nagyobb mértékben támogatják a stratégiai fontosságú technológiákat

a befektetők egyre inkább elfogadják a hosszabb megtérülési időt igénylő projekteket

a geopolitikai verseny stratégiai eszközökké emeli az olyan technológiákat, mint a chipek, a biotechnológia, az energiaipari megoldások vagy az űrtechnológia

Nem meglepő módon Európának van miben fejlődnie, elsősorban a tengerentúlhoz képest, márpedig az ottani mintát feltétlenül érdemes lenne lemásolni. Az autonóm járművek számára készült regionális tesztközpontok, a szellemi tulajdonjogok kutatóintézetekről vállalatokra történő átruházásának sebessége vagy úgy általában a kutató szféra üzleti szereplőkkel való hatékony összekötése mind olyan jó gyakorlat, amit át kellene venni.

De az indiai szakpolitika is kiváló inspirációként szolgálhat, ahol épp nemrég tolták ki húsz évre azt az időt, amíg a deep tech cégek startupnak számítanak, az adókedvezményre jogosultság bevételi plafonját pedig háromszorosára, 33 millió dollárra vitték fel.

Magyarország deep tech piaca még szűk, de már kitermelt olyan cégeket, amelyek globális technológiai problémákra építenek.



Turbine (AI-alapú gyógyszerkutatás): A budapesti cég mesterséges intelligenciával virtuális sejtmodelleket épít, számítógépes környezetben szimulálva biológiai folyamatokat. A gyógyszerfejlesztést felgyorsító technológiára egy 25 millió dolláros Series B kör keretében olyan nemzetközi óriások is felfigyeltek, mint az Accel vagy az MSD.

Puli Space (Űrtechnológia): A vállalat holdjáró-technológiát és a holdi vízkészletek kutatására alkalmas műszereket fejleszt. Puli Lunar Water Snooper nevű neutron spektrométerük az Európai Űrügynökség (ESA) által támogatott misszióban is szerepet kapott, bizonyítva a hazai mérnökök helyét a globális űripari értékláncban.

ABZ Innovation (Robotika és drónok): A hardveres deep tech képviselőjeként nagy teherbírású mezőgazdasági és ipari drónokat fejlesztenek a munkaerőhiány és a hatékonyság kezelésére. Nemzetközi terjeszkedésüket egy 7 millió eurós finanszírozási kör támogatja, amelyet a Vsquared Ventures vezetett.

A hosszabb távú növekedést olyan hazai szereplők támogatják, mint a Day One Capital, a PortfoLion vagy a Hiventures. Mellettük a rangos nemzetközi tőke (pl. Accel, Vsquared) megjelenése egyértelműen jelzi, hogy a magyar fejlesztések felkerültek a globális deep tech térképre.

A lendkerék nálunk még hiánycikk

Lukas Leitner, a kockázati tőkebefektetésekre fókuszáló Lakestar egyik partnerének szavait idézve „az Egyesült Államoknak van egy lendkerék-hatása ezen a téren”, azaz már elindultak azok az öngerjesztő folyamatok, amelyek maguktól lendítik tovább a növekedést (ún. flywheel effect). Ezzel szemben az európai ökoszisztéma továbbra is éretlen.

A ’sekély’ tech szcénában megvan ez a lendkerék errefelé, amit jól mutat, hogy a Revoluthoz hasonló sikersztorikból érkező alapítók remek cégeket építenek fel, a deep tech vállalatokból viszont egyelőre nem érkeznek ilyen szereplők

− állapítja meg Leitner.

Az is jellemző, hogy a késő fázisú befektetések fele Európán kívülről, többnyire az USA-ból jön, 2018 és 2023 között pedig az amerikai deep tech cégek csaknem négyszer több VC-forrást (215 miliárd dollárt) biztosítottak be maguknak, mint európai társaik. Ami pedig a deep tech unikornisokat illeti, ott is 50-10 a százalékos arány az Egyesült Államok javára.

Kontinensünk problémahalmaza jól ismert: piacra lépési gondok az ipari partnerségek előtt álló strukturális korlátokból eredően, nehézkes technológia transzfer az akadémiai és K+F szférából, lassan őrlő szabályozói malmok.

A Portfolio Deep Tech 2026 szintén a Marriott Hotel kulisszái között jön, várhatóan az AI in Businesshez hasonló telt házzal

Lenne mire építeni, már csak élni kellene vele

Pedig a potenciál adott Európában. Az éves szabadalmi bejelentések szerint rangsorolt országok listáján a top 40-ből 25 európai, a világ tíz legjobb IT és műszaki egyeteme közül három van itt, miközben a deep tech fejlesztésekhez szükséges nyersanyagok is bőven rendelkezésünkre állnak. További lehetőséget tartogat, hogy a Trump adminisztráció fokozatosan építi le a tudomány finanszírozását, ami egy fordított agyelszívási folyamatot indíthat el.

A BCG számításai szerint 2030-ra a top tíz deep tech szektor által megteremtett globális értékteremtési potenciál (azaz az újonnan keletkező bevételek és a megtakarított költségek együttese) a mintegy 8 ezer milliárd eurót is elérheti, ami

az EU27 becsült GDP-jének a fele − méghozzá olyan termékekből és szolgáltatásokból, amelyek jelenleg még alig léteznek.

Európa és ezen belül tehát Magyarország hihetetlen lehetőségek kapujában áll, ezért is kulcskérdés, hogy a megfelelő döntéshozók minél szorosabban működjenek együtt a partnerségekben rejlő hozadékok lehető legjobb kihasználására.

Ennek egyik platformja a Portfolio Deep Tech 2026, amelyre elindult a regisztráció. Legyen Ön is a jövő részese, váljon a diskurzus aktív alakítójává!

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