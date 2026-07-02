Hamarosan bejelentik a kormány legújabb döntéseit

Csütörtök délután 14:30-kor kormányszóvivői tájékoztatót tartanak a legfontosabb aktuális ügyekről, a szerdai kormányülés döntéseiről. A bejelentéseket élőben, a helyszínről közvetítjük.

Szerdán kormányülést, csütörtökön kormányszóvivői tájékoztót tart a Magyar Péter miniszterelnök vezette kabinet.

A sajtóesemény egyik fő témája várhatóan a frissen bejelentett

100 ezer forintos iskolakezdési támogatás lesz,

de a költségvetés állapota,

a makrogazdasági kilátások,

a debreceni Semcorp akkugyár környezetszennyezési ügye,

az állami szervek átalakítása

és a hőség miatt kialakult vízhiányos helyzet is napirendre kerülhet.

Egyelőre nem tudni, hogy kik vesznek részt az eseményen, így Magyar Péter kormányfő jelenléte egyelőre nem biztos. Azonban bejegyzéseik alapján Kármán András pénzügy- és Kapitány István gazdasági miniszterek is megszólalhatnak a Facebook-bejegyzéseik alapján.

A kormány előtt egyszerre állnak családpolitikai, költségvetési és piaci bizalmi kérdések, ígérete szerint a 2026-os költségvetés módosítását tervezik, és arról írt, hogy Magyarország helyzetét és a kormány mozgásterét alapvetően meghatározza az Orbán-kormánytól örökölt büdzsé kedvezőtlen állapota.

A friss adatok szerint az első negyedévben a kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 9 százalék volt, az államháztartási hiány pedig 2090 milliárd forintot tett ki.

A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás részletei már körvonalazódnak: a támogatás a rászoruló családok gyermekei mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekekre, a sajátos nevelési igényű gyerekekre, a Dobbantó programban és a Műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalokra, az egyszülős családban nevelkedő gyerekekre, valamint a gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelőszülőknél élő gyermekekre is kiterjedhet.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 02. Magyar Péter nagy bejelentést tett: több százezer családot érint

A támogatás első, 50 ezer forintos részletét augusztus 24-ig utalná a Magyar Államkincstár, a második 50 ezer forintos részt novemberben, iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában kapnák meg a családok. A kormány számításai szerint mintegy 400 ezer gyermek részesülhet a támogatásban.

A debreceni Semcorp-gyár szennyezési ügye is éles kérdéseket vethet fel.

A környezetvédelmi hatóság felfüggesztette a cég tevékenységét, miután a monitoring kutakból, a csapadékvíz-elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és félfém esetében határérték-túllépést mutattak. A vízügyi-vízvédelmi hatóság korábban bírságot is kiszabott, a vizsgálatok pedig alumínium, bárium, cink, kadmium, kobalt, króm, lítium, mangán, nikkel, ólom, réz, vas és arzén esetében is problémát jeleztek.

Államszervezeti ügyekben is várhatók kérdések, mert az elmúlt hetekben több intézményi átalakítás került napirendre. A kormány korábbi tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek rendszerét is átalakítanák, a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnne, miközben új szervezet jönne létre az Országos Rendőr-főkapitányság alatt, és az Országgyűlési Őrség feladatait is átszerveznék. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló társadalmi egyeztetés is elindultm a kormányzati indoklás szerint az új intézmény célja a közvagyon védelme, a közpénzügyi korrupció és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása.

Rendkívüli hőség és vízellátási problémák miatt szintén számítani lehet újságírói kérdésekre. A harmadfokú hőségriasztás szerdán éjfélkor véget ért, de a kormányzati összesítés szerint a Nemzeti Vízművek Zrt. üzemeltetési területén 119 helyen állt fenn kisebb vízellátási korlátozás, a honvédség pedig Zalaszentgróton és Mányban segített vízszállításban. A Velencei-tó vízállása Agárdnál 48 centiméter volt, ami 5 centiméterrel alacsonyabb a valaha mért legkisebb vízállásnál, Kőszeg térségében pedig a Gyöngyös-patak vízszintjének további csökkenése már veszélyeztetheti a környező települések ivóvízellátását.

A Portfolio a helyszínről élőben tudósítja a bejelentéseket.

Címlapkép: Szondi Vanda, Köböl Anita és Magyar Éva kormányszóvivõk (b-j) a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. május 27-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor.