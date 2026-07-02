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FONTOS Kiderült, mit művelnek a magyarok a lakossági állampapírokkal – Egyetlen sztár viszi el a hátán az évet
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
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Holnap tovább emelkednek az üzemanyagárak - írja a holtankoljak.
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A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
Információ és jelentkezés

Péntektől tovább emelkednek az üzemanyagárak:

a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt bruttó 3-3 forinttal nő.

A két egymást követő emelés hatása a következő napokban fokozatosan jelenhet meg a hazai töltőállomások áraiban is.

Jelenleg az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok (2026.07.02-án):

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  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter
  • Gázolaj: 593 Ft/liter
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