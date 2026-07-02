Jönnek a részletek a 100 ezres iskolatámogatásról és a debreceni akkugyárról

Bankmonitor Ne halogasd még 5 évig a nyugdíjmegtakarítást "Majd jövőre. Majd ha lejár a hitel. Majd ha többet keresek. Majd ha önállóak lesznek a gyerekek." Mindannyian ismerjük ezeket a kifogásokat, amikor a jövőnkről és a megtakarításról van s

HitelesAndrás Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása

RSM Blog Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia? Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá

Kasza Elliott-tal Az osztalék portfólióm - 2026. június Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.

Holdblog Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig? Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er

Holdblog Több a magyar diploma, mégis lemaradtunk a régiós versenyben A diploma már nem kiváltság, hanem alapkövetelmény a régióban. Miközben a BB tengely országaiban húsz év alatt csaknem megduplázódott a fiatal diplomások aránya, Magyarország hiába... The