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Jönnek a részletek a 100 ezres iskolatámogatásról és a debreceni akkugyárról
Gazdaság

Jönnek a részletek a 100 ezres iskolatámogatásról és a debreceni akkugyárról

Portfolio
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Csütörtök délután 14:30-kor kezdődik a Kormányszóvivői tájékoztató a legfontosabb ügyekről - olvasható a kormány közleményében. A sajtóeseményen várhatóan szóba kerül a frissen bejelentett 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás részletei, a költségvetés állapota, valamint a debreceni Semcorp akkugyár környezetszennyezési ügye. Emellett napirendre kerülhetnek az állami szervek élén végrehajtott személycserék és a rendkívüli hőség okozta vízhiányos helyzet is.

Milyen témák kerülhetnek elő? Várakozásaink szerint az alábbi témák biztosan terítéken lesznek:

  • A frissen bejelentett iskolakezdési támogatás: Magyar Péter tegnap esti bejelentése szerint a kormány döntött a 100 ezer forintos támogatásról. Ma délután kiderülhetnek a jogosultság és a kifizetés pontos részletei.

  • Makrogazdasági kilátások és a forint: a devizapiac hullámzása, a költségvetési hiány kezelése és a gazdaságélénkítési tervek biztosan a kérdések kereszttüzében lesznek.

  • A debreceni akkugyár helyzete: a környezetszennyezés miatt ideiglenesen bezárt kínai Semcorp akkumulátorgyár ügye is a listán lehet.

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  • Személycserék és állami szervek átalakítása: a kiemelt állami intézmények élén végrehajtott személyi változások, illetve a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal érintett eljárásai.

  • Rendkívüli hőség és vízhiány: bár a hőhullám már elhagyta az országot, a rekordhőség miatt kialakult vízhiányos helyzet és az infrastruktúra állapota továbbra is napirenden van.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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