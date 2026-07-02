Kimondta az uniós elemzés: ezen a csoporton áll vagy bukik a magyar és az európai gazdaság jövője

Az európai gazdaság egyik legfontosabb, mégis sokszor alulértékelt szerkezeti problémája ma már nem pusztán a gyenge termelékenység vagy a beruházási lemaradás, hanem a demográfia. Az Európai Bizottság friss elemzése abból indul ki, hogy az egyre öregebb lakosság nemcsak a munkaerőkínálatot, a fogyasztást vagy a költségvetési pályákat írja át, hanem a vállalati dinamizmust is. Márpedig az új alapítások üteme nem technikai mellékkérdés: ezen múlik, mennyire képes egy gazdaság új üzleti modelleket és új növekedési forrásokat kitermelni.
A tanulmány kiindulópontja, hogy az egyre idősödő társadalom és a cégalapítási dinamika között mérhető kapcsolat van, éppen ezért a jelentés nem általános demográfiai esszét ír, hanem nagyon konkrét kérdést tesz fel: melyik korcsoport súlya segíti leginkább az új cégek megjelenését az európai gazdaságokban?
Az Európai Bizottság elemzése szerint nem a legfiatalabb és nem is az idősebb népesség, hanem a 30-44 éves korosztály a vállalati belépések szempontjából a legkedvezőbb.
Fiatalság, bolondság
Az Európai Bizottság 28 európai ország 2008 és 2020 közötti adatait vizsgálta, vagyis az EU-tagállamok mellett még az Egyesült Királyság is benne van a kutatáshoz felhasznált adatokban. A függő változó a firm entry rate, vagyis a vállalati belépési ráta: hány új vállalkozás születik az adott évben az aktív vállalkozások számához viszonyítva. Az elemzés ország- és időspecifikus fix hatásokat használ, hogy kiszűrje a tartós országkülönbségeket és az olyan közös sokkokat, mint a válságok vagy a koronavírus-járvány. Ez azért lényeges, mert így a becslés nem egyszerű ország-összehasonlítás, hanem azt méri, hogy ugyanazon országon belül az időben változó demográfiai szerkezet milyen kapcsolatban áll a vállalati belépésekkel.
A keresztmetszeti kép már önmagában is beszédes, mivel a kelet-európai országok összességében inkább a magasabb vállalati belépési rátájú csoportba tartoznak. Sőt 2008 és 2019 között a régi EU-tagországokban csökkenés vagy stagnálás látszott. Ez a háttér különösen érdekes, mert azt sugallja: az öregedés közös európai trendje mellett továbbra is számít a felzárkózási dinamika és a növekedési környezet. Magyarország ebből a szempontból nem lóg ki lefelé:
a jelentés szerint az uniós átlag fölötti belépési rátával (10,8) szerepel, ráadásul a 2019-es érték magasabb a 2008-asnál (8,2), ami figyelemre méltó.
Az időbeli átlagos trendek azt mutatják, hogy a demográfiai szerkezet közben érezhetően eltolódott. A 0-14 évesek részaránya csökkent, a 30-44 éves magkorosztály súlya szintén mérséklődött, miközben a 75 év felettiek aránya erősen emelkedett.
A vállati belépőket összegző mintában a 15-29 évesek átlagos részaránya 18,4 százalék, a 30-44 éveseké 21,3 százalék, a 45-59 éveseké 20,7 százalék, a 60-74 éveseké 15,8 százalék, a 75 év felettieké pedig 8,1 százalék.
Vagyis a legfontosabb vállalkozói korcsoport súlya eleve nem kicsi, de közben egyre korosabb, és ez a Bizottság olvasatában közvetlenül érinti a vállalati dinamizmust.
A fő regressziós eredmény nagyon erős és több modellben is stabil. A 0-14 éveseket tekintve báziscsoportnak, a 15-29 évesek részarányának növekedése minden specifikációban pozitív és statisztikailag szignifikáns, de az igazi csúcs a 30-44 éveseknél jelenik meg. Az Európai Bizottság elemzése szerint ha a népességen belül 1 százalékpontnyi súlyeltolódás történik a 0-14 éves csoportból a 30-44 éves korcsoport felé, az modelltől függően 1,4-2,5 százalékponttal emeli a vállalati belépési rátát, ami rendkívül nagy hatás.
Az Európai Bizottság ezt elsősorban a magasabb munkaerőpiaci részvétellel, a felhalmozott humántőkével, a menedzsment- és piaci tapasztalattal, valamint a könnyebb finanszírozási hozzáféréssel magyarázza.
A részletes együtthatók még plasztikusabbá teszik a képet. A 15-29 éves korcsoport együtthatója 0,94 és 1,48 között mozog a hat modellben, a 30-44 éveseké 1,52 és 2,41 között, a 45-59 éveseké 1,11 és 1,67 között, a 60-74 éveseké 0,68 és 1,39 között, míg a 75 évesnél idősebb csoporté 0,12 és 1,61 között, utóbbi több esetben már nem szignifikáns. Ez a számhalmaz egy klasszikus domb alakú profilt rajzol ki: a hatás fiatal felnőttkorban erősödik, a 30-44-es sávban tetőzik, majd fokozatosan gyengül. Különösen érdekes, hogy az Európai Bizottság elemzése szerint a gyermekkorú népesség relatív súlya kedvezőtlenebb a cégalapítások szempontjából, mint az időskorú eltartottaké. Ami érthető is, hisz a gyereknevelés a potenciális vállalkozók idejét és energiáját jobban leköti.
Paradoxonok vállalkozói útvesztője
Akadnak kifejezetten meglepő eredmények is: az economic freedom index (gazdasági szabadság) együtthatója negatív, de nem szignifikáns, a jogállamisági mutatóé pedig negatív és szignifikáns, méghozzá a vonatkozó modellben -4,69. A Bizottság maga is jelzi, hogy ez első ránézésre ellentmondhat a hétköznapi intuíciónak, hiszen a jobb intézmények elvileg segíthetnék a vállalkozásindítást, de a magyarázatuk az, hogy a jobb intézményi környezet a már működő cégek túlélését is javíthatja, vagyis telítettebbé teheti a piacot, miközben vonzóbbá teszi az alkalmazotti karrierutakat is. Ennél fontosabb gyakorlati üzenet, hogy a demográfiai eredmények az alternatív intézményi mutatók bevonásakor is stabilak maradnak. Az oktatás viszont kifejezetten kedvező tényező:
a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők arányának együtthatója 0,21, vagyis ez erősen növeli a vállalkozói kedvet.
Magyarországnak ebből több üzenet is következik: a vállalati belépési ráta a Bizottság szerint EU-átlag fölötti, ami önmagában kedvező kiindulópont. Csakhogy az a korcsoport, amely a legerősebben hajtja az új cégek megjelenését, vagyis a 30-44 évesek köre, uniós átlagban zsugorodik, és ez alól Magyarország sem kivétel.
Ha a magyar gazdaság hosszabb távon is fenn akarja tartani a viszonylag élénk vállalkozásalapítási képességet, akkor az Európai Bizottság elemzése alapján nem elég általánosságban kkv-barát politikáról beszélni. A munkaerőpiaci részvétel növelése, a humántőke erősítése, a finanszírozási hozzáférés javítása, valamint a kisgyermekes vállalkozók idő- és gondozási korlátainak enyhítése sokkal célzottabb válasz lehet, mint bármilyen általános adminisztrációcsökkentő jelszó.
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