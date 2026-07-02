Kiszámolta az OECD, hogyan lehetne javítani a magyar szja-rendszert

Egy friss OECD-tanulmány szerint a magyar egykulcsos szja-rendszer egyszerre gyengíti az alacsony keresetűek munkavállalási ösztönzőit, korlátozza az újraelosztást, és nem biztosít rugalmas költségvetési bevételi bázist. Magyarország az egyetlen OECD-ország, ahol az alacsony és magas keresetűek adóéke gyakorlatilag megegyezik, mindkét csoportnál körülbelül 41 százalék. A tanulmány szerzője, Michaël Sicsic három progresszív szja-forgatókönyvet vizsgál, amelyek közül a háromkulcsos, 9-16-22 százalékos változatot tartja a leginkább megvalósíthatónak: ez az adófizetők 90 százalékának csökkentené a terhét, miközben a felső kulcs nemzetközi összevetésben továbbra is alacsony maradna. A reform 2040-ig a GDP 0,4–0,8 százalékának megfelelő többletbevételt hozhatna a foglalkoztatás bővülésén, a tőkejövedelmek magasabb adóztatásán és az erősebb adórugalmasságon keresztül.

A magyar személyijövedelemadó-rendszer legfontosabb sajátossága, hogy a legtöbb munka- és tőkejövedelemre egységes, 15 százalékos kulcsot alkalmaz. Ehhez társul a munkavállalói társadalombiztosítási járulék 18,5 százalékos, valamint a munkáltatói szociális hozzájárulási adó 13 százalékos terhe. A rendszer egyszerű és a magasabb jövedelműek számára viszonylag alacsony határadókulcsot eredményez, ugyanakkor az egykulcsos szerkezet gyenge munkavállalási ösztönzőket ad az alacsony keresetűeknek. A munkát terhelő adóék az egyedülálló, gyermek nélküli munkavállalók esetében körülbelül 41 százalék, és ez lényegében ugyanakkora az alacsony és a magas keresetűeknél is. Ez OECD-összehasonlításban szokatlan: Magyarország az egyetlen olyan OECD-ország, ahol az átlagbér ötszörösét kereső munkavállaló adóéke megegyezik az alacsony keresetűekével - állapítja meg egy friss OECD-tanulmány (Quantifying the impact of a personal income tax reform on tax revenues, growth and inequality in Hungary). A szerző, Michaël Sicsic mindebből arra következtet, hogy a jelenlegi rendszer különösen a munkaerőpiac peremén lévő, alacsony képzettségű vagy részmunkaidőből teljes munkaidőbe lépni képes csoportok számára nem ad elég erős ösztönzést.

Az adóék (tax wedge) nevű mutató azt méri, hogy munkáltató által fizetett teljes bérköltség mekkora részét vonja el az állam. Vagyis a munkavállaló által megkapott nettó béren felüli részt (a munkavállalói és munkáltatói adókat, járulékokat) veti össze a teljes bérköltséggel. Ha például valakinek 100 ezer forint a bruttó munkajövedelme, akkor ez a cégnek 113 ezer forintba kerül. Ebből a bérköltségből 66 500 forintot kap meg az alkalmazott (nettó bér), a 46 500 forint a közteher. Utóbbi a 113 ezer forintnak a 41%-a – ennyi az adóék.

Magyar szja-rendszer: nem tökéletes

A jövedelemtől független adóék miatt az újraelosztási hatás korlátozott. Magyarország munkajövedelem-adóztatása az OECD 2026-os Taxing Wages módszertana alapján a legalacsonyabb progresszivitást mutatja. A 2010 előtti rendszer még többkulcsos volt, jelentős adójóváírással és magasabb felső kulccsal; a 2011–2013 közötti átalakítás azonban fokozatosan kivezette ezeket az elemeket. Ennek következtében a személyi jövedelemadó érdemi jövedelemkiegyenlítő szerepe megszűnt, bár a családi adókedvezmények bizonyos háztartási megközelítésben továbbra is progresszív elemet jelentenek.

Átlagos jövedelemadókulcsok az átlagbér felénél (bal oldal) és legmagasabb marginális adókulcs (jobb oldal) az OECD országokban. Előbbiben Magyarország az egyik leginkább adóztató ország, utóbbiban a legkisebb kulcsot alkalmazza. Forrás: Michaël Sicsic: Quantifying the impact of a personal income tax reform on tax revenues, growth and inequality in Hungary, OECD Economics Department Working Papers No. 1868, 2026

A költségvetési hatás szempontjából a jelenlegi rendszer másik gyengesége az alacsony és gyengén növekvő szja-bevétel. A személyi jövedelemadó-bevételek a GDP körülbelül 5 százalékát teszik ki, miközben a járulékbevételek valamivel 10 százalék alatt vannak. Az szja-bevételek GDP-arányos szintje az elmúlt évtizedben csökkent, részben az egykulcsos adó, részben a kedvezmények bővülése miatt. A tanulmány szerint a 2026-ban életbe lépő új családi adócsomag tovább mérsékelheti az szja-bevételeket. Hosszabb távon a népesség öregedése különösen kedvezőtlen: az aktív korúak arányának csökkenése automatikusan apasztja a bevételi bázist. Sicsic becslése szerint az öregedés 2040-ig a teljes GDP-arányos adóbevételt a 1,2 százalékponttal, a személyi jövedelemadó- és járulékbevételeket pedig 0,7 százalékponttal csökkentheti.

A progresszív szja esetén azért tud gyorsabban nőni a költségvetési bevétel az idő során, mert a jövedelmek emelkedésével (változatlan sávhatárok esetén) az átlagos adókulcs is emelkedik. Ebből az is következik, hogy még az inflációt kompenzáló bérnövekedés is fokozza az adóterhelést. Ez a "hideg progresszió" politikailag igen kényelmes, hiszen az adóemeléshez nem kell látványosan az adókulcsokhoz nyúlni.

Sicsic szerint az előnytelen tulajdonságok kezelésére érdemes megfontolni az szja-rendszer átalakítását: egy ilyen reform célja nem elsősorban az egyenlőtlenség csökkentése lenne, mert Magyarországon a jövedelmi egyenlőtlenség nem kiugróan magas, hanem a foglalkoztatás, a növekedés és a bevételi rugalmasság javítása.

Lehetséges megoldások a progresszivitás növelésére

A tanulmány három progresszív szja-forgatókönyvet vizsgál, mindegyiket úgy kalibrálva, hogy a munkajövedelmek szja-bevétele statikusan, vagyis viselkedési reakciók nélkül, bevételsemleges legyen.

Az 1. forgatókönyv három kulcsot vezetne be:

9 százalékot az alsó jövedelmi ötödig, nagyjából 1,6 millió forintos éves jövedelemig;

16 százalékot a 20. és 90. percentilis között, körülbelül 10 millió forintig;

és 22 százalékot e fölött.

Ez a változat a szerző szerint a politikailag legkönnyebben elfogadható, mert a legtöbb adófizető nyerne vele, miközben a felső kulcs továbbra is nemzetközi összehasonlításban alacsony maradna.

A 2. forgatókönyv progresszívebb szerkezetet jelentene:

8 százalékos alsó kulcsot a jövedelemeloszlás alsó negyedéig,

16 százalékot a 25. és 80. percentilis között,

majd 25 százalékot a felső ötödben.

Ez erősebben csökkentené az alacsony keresetűek adóterhét és nagyobb bevételi rugalmasságot adna, de nagyobb viselkedési alkalmazkodást is kiválthatna a felső jövedelmi csoportokban.

A 3. forgatókönyv egyszerűbb, kétkulcsos megoldás:

10 százalék az alsó harmadig, nagyjából 2,9 millió forintos éves jövedelemig,

és 19 százalék minden e fölötti jövedelemre.

Ez kisebb felső kulcsot alkalmaz, de a viszonylag alacsony sávhatár miatt kevesebb adófizető nyerne vele, mint az első forgatókönyvben.

A tanulmány a tőkejövedelmek adóztatását is bevonta a vizagálatba. Ha a progresszív szja csak a munkajövedelmekre vonatkozna, miközben a tőkejövedelmek 15 százalékon maradnának, nőne az adóarbitrázs ösztönzője: a magas jövedelműeknek érdemesebb lenne jövedelmüket osztalékként vagy más tőkejövedelemként realizálni. Ezért Sicsic két tőkeadó-változatot is vizsgál: a tőkejövedelmek kulcsának emelését 22 százalékra, illetve 25 százalékra.

Megjegyezzük, hogy ma a tőkejövedelelmek adóztatása jóval komplikáltabb, mint hogy el lehessen intézni a 15%-os kulccsal. A legtöbb esetben 13%-os szochót is kell fizetni, vagyis jóval magasabb az alapvető terhelés. Viszont a lakossági állampapírok adómentesek, az egyéb befektetéseket pedig a hosszú távú takarékosokodás ösztönzése jegyében lehet adómentessé alakítani, például tartós befektetési számlával.

Milyen hatásai lennének a progresszivitásnak?

Az első forgatókönyv jelentősen növelné a progresszivitást, de nem tenné a magyar rendszert nemzetközi összehasonlításban magas adókulcsúvá. A 22 százalékos felső szja-kulccsal Magyarország Észtországgal együtt a legalacsonyabb felső kulcsú OECD-ország maradna. Az alsó jövedelmi csoportokban ugyanakkor az átlagos adókulcs érdemben csökkenne: a reform az alsó 50 százalék munkát terhelő adóékét körülbelül 4,1 százalékponttal mérsékelné.

A második forgatókönyv adná a legerősebb progresszivitási hatást. Azzal, hogy az alsó kulcs 8 százalékra csökkenne, míg a felső 25 százalékra emelkedne, és már a felső jövedelmi ötödre is kiterjedne erősebb újraelosztási hatást és nagyobb költségvetési bevételi rugalmasságot eredményezne. Ugyanakkor a magasabb jövedelműek körében fokozhatná az adóelkerülést, a jövedelmek átalakítását vagy akár a munkakínálati alkalmazkodást is. A felső kulcs azonban ebben az esetben is jóval elmaradna az OECD körülbelül 40 százalékos átlagos felső szja-kulcsától.

A különféle ösztönző hatások szempontjából a marginális adókulcsnak (határadókulcsnak) gyakran nagyobb a jelentősége, mint a teljes jövedelemre számolt átlagos adóterhelésnek. Előbbi azt mutatja meg, hogy az utolsó forint megszerzett jövedelemnek mekkora az adója. A progresszív adózásban a magas jövedelműeknél a marginális adókulcs magas, hiszen ez biztosítja az átlagos adókulcs emelkedését.

A harmadik forgatókönyv kevésbé differenciált, ezért egyszerűbb, de korlátozottabb hatású. A medián adófizető átlagos adóéke az első forgatókönyvben 1,4 százalékponttal, a másodikban 2,7 százalékponttal, a harmadikban 1,8 százalékponttal csökkenne. A nyertesek aránya azonban eltér: az első forgatókönyvben körülbelül 90 százalék, a harmadikban csak 70 százalék nyerne. Ez politikai gazdaságtani szempontból fontos különbség, amelyre Sicsic is épít, amikor az első változatot tekinti a leginkább megvalósíthatónak.

A marginális (bal) és az átlagos (jobb) effektív adókulcs a munkajövedelmekre. Forrás: Michaël Sicsic: Quantifying the impact of a personal income tax reform on tax revenues, growth and inequality in Hungary, OECD Economics Department Working Papers No. 1868, 2026

Adófizetői hatások: ki nyer, ki veszít?

A reform nyertesei elsősorban az alacsony és közepes jövedelmű munkavállalók lennének. Az első forgatókönyvben az adófizetők mintegy 90 százalékának csökkenne az átlagos adóterhe. Ez különösen az alsó jövedelmi decilisekben lenne látványos: az első és második decilisben az adózás utáni jövedelem körülbelül 9 százalékkal emelkedne, a harmadik decilisben 5,9 százalékkal, majd fokozatosan csökkenne a nyereség mértéke.

A vesztesek a felső jövedelmi tizedbe tartozó adófizetők lennének, különösen azok, akiknek jövedelme meghaladja a 10 millió forintos küszöböt az első forgatókönyvben. Ők magasabb határadókulccsal szembesülnének, bár a tanulmány hangsúlyozza, hogy a felső kulcs továbbra is nemzetközileg alacsony maradna. A második forgatókönyvben a vesztesek köre szélesebb lenne, mert a 25 százalékos kulcs már a felső ötödre vonatkozna. A harmadik változatban a felső kulcs alacsonyabb, de mivel az alsó kedvezmény kevésbé célzott, kevesebb adófizető nyerne.

A magas jövedelműek marginális adókulcsa az OECD-országokban, illetve a három magyar szcenárióban. Forrás: Michaël Sicsic: Quantifying the impact of a personal income tax reform on tax revenues, growth and inequality in Hungary, OECD Economics Department Working Papers No. 1868, 2026

Viselkedési és ösztönzési hatások

Sicsic elemzése különbséget tesz az extenzív és intenzív munkakínálati hatások között.

Az extenzív hatás azt jelenti, hogy a kedvezőbb adózás miatt többen lépnek be a munkaerőpiacra;

az intenzív hatás pedig azt, hogy a már dolgozók mennyit dolgoznak, illetve mennyi jövedelmet vallanak be.

Az első forgatókönyvben az alsó decilisekben a foglalkoztatási hatás a legerősebb: az első két decilisben 3,6 százalékos foglalkoztatásnövekedést becsül a tanulmány, a harmadikban 2,4 százalékot, majd a hatás fokozatosan mérséklődik. Összesen a foglalkoztatás 1,4 százalékkal emelkedhet, ami 137 milliárd forintos adóalap-növekedést és 63 milliárd forintos szja- és járulékbevétel-emelkedést jelentene.

Az intenzív hatások kétirányúak. Az alsó jövedelmeknél az alacsonyabb határadókulcs növeli a munkavállalás, a többletmunka és a jövedelembevallás ösztönzőjét. A felső jövedelmeknél viszont a magasabb határadókulcs csökkentheti a bevallott adóalapot: az első forgatókönyvben Sicsic 2,7 százalékos adóalap-csökkenéssel és 1 százalékos szja- és járulékbevétel-kieséssel számol a felső tizedben a helyettesítési hatás miatt. Ezt részben ellensúlyozza az úgynevezett jövedelmi hatás: ha a magas keresetűek adózás utáni jövedelme csökken, egy részük többet dolgozhat vagy magasabb bruttó jövedelmet alkudhat ki. Az első forgatókönyvben a viselkedési hatások együttesen kismértékben pozitívak.

A közvetlen költségvetési hatás az első forgatókönyvben önmagában szerény: a munkajövedelmek szja- és járulékcsatornáján keresztül a GDP 0,03 százalékának megfelelő többletbevétel keletkezne. Ehhez adódik a magasabb fogyasztásból származó áfabevétel, körülbelül a GDP 0,02 százaléka. A nagyobb hatás két másik csatornából jön: a tőkejövedelmek adóztatásának emelése a GDP 0,19 százalékával, az adórendszer nagyobb bevételi rugalmassága pedig 2040-ig további 0,21 százalékponttal javíthatja az egyenleget. Így az első forgatókönyv teljes középtávú hatása 2040-ig körülbelül a GDP 0,45 százaléka.

A második forgatókönyv nagyobb bevételt hozhat, 2040-ig a GDP 0,62–0,76 százalékát, mert erősebb a progresszivitás, nagyobb a tőkeadó-emelés és nagyobb az adórugalmassági hatás. Ugyanakkor a felső jövedelmeknél erősebb lehet az adóalap-csökkenés. A harmadik forgatókönyv mérsékeltebb: a teljes bevételi hatás 0,40–0,43 százalék GDP-arányosan. Összességében mindhárom változat bevételnövelővé válik, ha a statikus hatásokon túl a viselkedési reakciókat, az áfahatást, a tőkejövedelem-adóztatást és a bevételi rugalmasságot is figyelembe vesszük.

A költségvetési hatás azért is ilyen alacsony, mert ahogy fent jeleztük, a tanulmány az egyes szcenáriókat úgy tervezte meg, hogy a közvetlen szja-hatás nulla legyen (statikusan bevételsemleges adóváltozások), vagyis csak a közvetett hatásból származik állami bevétel.

Hatás a potenciális GDP-re és a jövedelemegyenlőtlenségre

A reform növekedési hatása elsősorban a foglalkoztatás bővülésén keresztül jelentkezik. A tanulmány szerint az első forgatókönyv a potenciális GDP-t hosszabb távon körülbelül 1 százalékkal emelheti. Ez nem azonnali hatás: a munkapiaci részvétel növekedése és a vállalati tőkealkalmazkodás fokozatosan, nagyjából egy évtized alatt épül be. A második, progresszívebb forgatókönyv ennél valamivel nagyobb, a harmadik valamivel kisebb GDP-hatást eredményezhet.

A szerző ugyanakkor óvatosságra int. A belépő új munkavállalók jellemzően az alacsonyabb keresetű csoportokból érkeznek, így rövid távon az átlagos termelékenység vagy az egy főre jutó kibocsátás összetételi okokból mérséklődhet. Hosszabb távon azonban a munkatapasztalat, a jövedelmi mobilitás és a jobb munkaerőpiaci integráció ellensúlyozhatja ezt.

Az egyenlőtlenség egyértelműen, de nem jelentősen mérséklődne. A tanulmány az egyéni munkajövedelmi adatokból számolt 0,443-as adózás előtti Gini-mutatóból indul ki. A jelenlegi egykulcsos szja ezt érdemben nem változtatja. Az első forgatókönyv 0,431-re, a második 0,423-ra, a harmadik 0,430-ra csökkentené az adózás utáni Ginit. Ez 1–2 Gini-pontos mérséklődés, miközben az alsó 50 százalék nettó jövedelme nőne.

Optimális adózási megfontolások

Az optimális adózás elmélete alapján Sicsic két kérdést vizsgál: túl magas-e az adóék az alsó jövedelmeknél, illetve túl alacsony-e a felső adókulcs. Az alsó jövedelmeknél a válasz egyértelmű: a jelenlegi körülbelül 41 százalékos adóék túl magas ahhoz képest, hogy ezeknél a csoportoknál a munkába lépési döntés érzékeny az adózás utáni bérre. A reform után az alsó adóék körülbelül 36 százalékra csökkenne, de a szerző szerint még ez is magasabb lehet az optimálisnál.

A felső kulcs esetében az optimális szja-kulcs a társadalmi újraelosztási preferenciáktól függ. Ha a cél szinte kizárólag a bevételmaximalizálás, az optimális felső szja-kulcs 41 százalék körül lenne. Mérsékelt újraelosztási preferenciák mellett 24 százalék körül adódik. Ehhez képest az első forgatókönyv 22 százalékos felső kulcsa közel van az optimális benchmarkhoz, miközben a jelenlegi 15 százalékos kulcs érdemben alacsonyabb annál.

Összefoglalás

Sicsic OECD-tanulmánya szerint a magyar egykulcsos szja-rendszer legnagyobb problémája nem az egyszerűsége, hanem az, hogy egyszerre gyengíti az alacsony keresetűek munkavállalási ösztönzőit, korlátozza az újraelosztást, és hosszabb távon nem biztosít kellően rugalmas költségvetési bevételi bázist. A progresszív szja bevezetése mindhárom vizsgált forgatókönyvben javítaná a helyzetet.

Gazdasági hatások a különböző szja-forgatókönyvek esetén 1. forgatókönyv 2. forgatókönyv 3. forgatókönyv Teljes középtávú költségvetési hatás 2040-ig GDP +0,45% GDP +0,62–0,76% GDP +0,40–0,43% Potenciális GDP hosszabb távon kb. +1% ennél valamivel nagyobb ennél valamivel kisebb Adózás utáni Gini-mutató 0,431 0,423 0,43 Egyenlőtlenségi hatás mérsékelt csökkenés legerősebb csökkenés mérsékelt csökkenés Progresszivitás / bevételi hatás ereje közepes legerősebb mérsékeltebb Felső jövedelmek adóalap-reakciója negatív hatás: a felső tizedben –2,7% adóalap, –1% szja- és járulékbevétel erősebb adóalap-csökkenés lehet mérsékeltebb adóalap-csökkenés Alsó jövedelmek munkakínálati ösztönzése erős pozitív hatás: alsó két decilis +3,6%, harmadik decilis +2,4% foglalkoztatás várhatóan pozitív várhatóan pozitív, de mérsékeltebb Áfahatás a magasabb fogyasztásból GDP +0,02% pozitív pozitív Tőkejövedelmek adóztatásának hatása GDP +0,19% nagyobb mérsékeltebb Bevételi rugalmassági hatás 2040-ig +0,21 százalékpont nagyobb mérsékeltebb Forrás: Michaël Sicsic: Quantifying the impact of a personal income tax reform on tax revenues, growth and inequality in Hungary, OECD Economics Department Working Papers No. 1868, 2026

A reform költségvetési hatása nem elsősorban a közvetlen munkajövedelmi szja-bevételekből származna, hanem a foglalkoztatás bővüléséből, a magasabb fogyasztási adóbevételekből, a tőkejövedelmek magasabb adóztatásából és az erősebb adórugalmasságból. 2040-ig a teljes bevételi hatás a forgatókönyvtől függően a GDP 0,4–0,8 százaléka lehet.

A tanulmány végkövetkeztetése, hogy a progresszívebb szja nem pusztán újraelosztási eszköz lenne, hanem növekedési és fiskális stabilitási reform is. Ugyanakkor önmagában nem oldaná meg az öregedésből fakadó költségvetési nyomást, ezért Sicsic szerint egy szélesebb, hosszú távú fiskális stratégia részeként érdemes értelmezni.

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