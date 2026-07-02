Lép a kormány az egészségügyi várólisták ügyében, itt a határidő

Célzott várólista-csökkentő és kapacitásbővítő program előkészítéséről döntött a kormány a csütörtök este megjelent Magyar Közlöny szerint.

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A határozat alapján a kormány célul tűzi ki

a várakozási idők jelentős csökkentéséta közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-szakellátásban.

Ennek érdekében az egészségügyi miniszternek előterjesztést kell készítenie a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő programról.

A dokumentumban meg kell határozni a várólista-csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint a program költségvetési forrásigényét is.

Az előterjesztést az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával kell kidolgozni, a határidő 2026. augusztus 15.

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