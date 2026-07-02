Lépett a kormány a titkosszolgálati iratok ügyében

Újabb kormányhatározat jelent meg az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról. A döntés szerint a kormány irányítása alatt álló közigazgatási szerveknek át kell adniuk az 1990. április 8. előtt keletkezett irataikat az érintett közlevéltárnak vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának.

A csütörtök este megjelent Magyar Közlöny szerint az iratok átadásának határideje 2026. augusztus 31.

A feladat valamennyi érintett minisztert érinti.

A határozat külön rendelkezik arról az esetről is, ha az iratok minősítése akadályozza az átadást. Ilyenkor az érintett szerveknek 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását, ennek határideje 2026. július 31.

A kormány emellett forrást biztosítana a Magyar Nemzeti Levéltárnak és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a feladat végrehajtásához. A Magyar Nemzeti Bank elnökét is felkérték arra, hogy az MNB kezelésében lévő, 1990. április 8. előtt keletkezett iratok esetében hasonlóan járjon el.

A döntés része annak a folyamatnak, amelynek célja az előző rendszer állambiztonsági működésének teljesebb feltárása és az ehhez kapcsolódó levéltári szabályozás felülvizsgálata.

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