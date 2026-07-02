Magyar Péter nagy bejelentést tett: több százezer családot érint

A miniszterelnök elmondta, hogy az első, 50 ezer forintos részletet augusztus 24-ig utalja ki a Magyar Államkincstár, hogy a családok még a tanév kezdete előtt megvásárolhassák a szükséges tanszereket, ruházatot és egyéb iskolai felszereléseket.
A második 50 ezer forintot novemberben, utalvány formájában kapják meg a jogosultak, amelyet kizárólag iskoláztatási célokra lehet felhasználni. A támogatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem vonható.
A támogatás automatikusan jár azoknak az iskolás gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
Emellett jogosultak lesznek rá:
- az egyszülős családban nevelkedő gyermekek;
- az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekek;
- a sajátos nevelési igényű tanulók;
- a dobbantó programban és műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok;
- valamint a gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelőszülőknél élő gyermekek.
Magyar Péter szerint azért kötötték a támogatást már meglévő jogosultságokhoz, mert így nem kellett egy új rászorultsági rendszert kialakítani, és a segítség már az idei tanévkezdés előtt eljuthat a családokhoz.
A kormányfő úgy fogalmazott, hogy
a cél az, hogy egyetlen gyermek se induljon hátrányból pusztán azért, mert családja nehéz anyagi helyzetben él, és az iskolakezdés ne jelentsen elviselhetetlen terhet a rászoruló családok számára.
A kormány becslése szerint az új intézkedés mintegy 400 ezer magyar gyermeknek nyújt majd segítséget már az idei tanévkezdés előtt. Amennyiben gyermekenként 100 ezer forint támogatás jár, akkor a miniszterelnök által megjelölt érintetti kör támogatása
évi 40 milliárd forintba fog kerülni.
Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy az idei költségvetésben eredetileg nem szereplő többletkiadás hogyan illeszthető majd be az büdzsébe, ami már így is ingatag lábakon áll. Ezért fontos lesz látni, milyen forrásból finanszírozzák az új családtámogatási intézkedést.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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