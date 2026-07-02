Magyar Péter: új költségvetési szabályokról döntöttek, az ügynökakták is nyilvánossá válnak

Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy a közmédia eddigi működése szerinte tarthatatlan volt, és azt állította, hogy az intézmény az elmúlt években propagandagyárként működött. A miniszterelnök szerint évente mintegy 160 milliárd forint közpénzből működtettek olyan rendszert, amely ellenzéki politikusokat, civileket, művészeket és más közszereplőket támadott, miközben a magyar embereket szerinte folyamatosan félretájékoztatta.

A kormányfő Horváth P. András átmeneti vezetői kinevezését azzal indokolta, hogy a közmédiában a korábbi vezetők távozása után sürgősen rendezni kellett a működést. Elmondása szerint a rövid határidő miatt nem volt lehetőség pályázati eljárásra, ezért olyan embert kerestek, aki ért a médiához, valamint nagy szervezetek és cégek átvilágításához is. A feladatot Horváth András kapta, akinek személyét Magyar Péter szerint érdemben senki nem kifogásolta, és akinek kinevezését a parlament illetékes bizottsága is támogatta.

Magyar Péter jelezte, hogy az új átmeneti vezető feladata elsősorban a közmédia átvilágítása lesz.

Azt mondta, nem tudja pontosan, mikor lép be a köztelevízió épületébe, illetve hogyan zajlik majd a folyamat, mert ezt már az operatív vezetésnek kell megszerveznie. A közmédia munkatársaitól azt kérte, működjenek együtt az átmeneti vezetéssel, mert szerinte ez a helyzet csak ideiglenes, és a cél egy új, átláthatóbb vezetési rendszer kialakítása.

A miniszterelnök szerint a következő lépés az lesz, hogy minél gyorsabban megteremtsék egy transzparens pályázati eljárás feltételeit. Ennek eredményeként szerinte civil és szakmai szereplők bevonásával kellene kiválasztani a közmédia új vezetőit, hogy az intézmény függetlenebb, szabadabb és lehetőség szerint objektív hírszolgáltatást nyújtson.

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a közmédiában történtekért a korábbi vezetőknek felelősséget kell vállalniuk. Azt mondta, nem cél az ott dolgozó munkatársak értelmetlen büntetése, mert szerinte sokakat kényszerítettek arra, hogy a korábbi rendszerben dolgozzanak, de azok nem maradhatnak, akik híreket hamisítottak vagy részt vettek a lejárató tartalmak előállításában.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a közmédia költségvetését csak az átvilágítás után lehet felelősen meghatározni. Szerinte tudni kell, mennyi pénzből működhet minőségi műsorstruktúra és hírszolgáltatás, illetve hogyan lehet megakadályozni, hogy a közpénzeket „ellopják” vagy politikai-közeli szereplőknek játsszák át.

Magyar Péter azt mondta, örülne, ha október 23-ára már felállhatna az új, független vezetés, de a részletes működési és létszámkérdésekről nem kívánt beszélni, mert ezek szerinte nem a miniszterelnök hatáskörébe tartoznak.