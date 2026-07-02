Magyar Péter: új költségvetési szabályokról döntöttek, jönnek az ügynök akták

Az alaptörvényről is tárgyaltak
Az Alaptörvény módosításával kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, hogy
a kormány képviselői nemrég a Velencei Bizottság elnökével és delegációjával egyeztettek.
Beszámolója szerint a találkozón arról volt szó, hogy Magyarországon fontos a jogállamiság és a demokrácia helyreállítása, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítése.
A kormány jelezte, hogy rendszeres kapcsolatot kíván fenntartani a Velencei Bizottsággal, amelyet hasznos tanácsadó szervezetnek tart. Hangsúlyozta: a mostani kormány hozzáállása ebben eltér az Orbán-kabinettétől, amely a miniszterelnök szerint korábban számos alkalommal figyelmen kívül hagyta a Velencei Bizottság jogszabályokkal kapcsolatos kritikáit és javaslatait.
Elhangzott az is, hogy a Velencei Bizottság korábban többek között az Alaptörvénnyel, a médiatörvénnyel, a választási szabályokkal és más jogszabályokkal kapcsolatban is megfogalmazott észrevételeket. A kormány értékelése szerint ezekből az Orbán-kormány érdemben nem fogadott meg semmit, sőt időnként élesen bírálta a testületet.
A mostani kormány ezzel szemben azt közölte, hogy hosszú távú alkotmányozási folyamatot indítana el, amelyben valódi társadalmi és szakmai egyeztetésre lenne szükség. A Velencei Bizottság képviselői a tájékoztatón elhangzottak szerint üdvözölték, hogy a kormány nyitottabb együttműködést és szélesebb körű egyeztetést ígér az alkotmányos átalakítások előkészítése során.
Magyar Péter bejelentése szerint a kormány figyelembe veszi a társadalmi konzultációban, valamint a civil szervezetektől és szakmai szereplőktől érkezett észrevételeket.
A végleges jogszabályjavaslatokat a tervek szerint még ezen a héten, de legkésőbb a jövő héten terjeszthetik az Országgyűlés elé. Onnantól a parlamenti szabályok szerint folytatódik az eljárás, a javaslatokat az Országgyűlés tárgyalja meg, majd a kormány reményei szerint el is fogadja.
A tájékoztatón jelezte Magyar Péter, hogy a végleges szövegről még nincs lezárt döntés sem a kormányban, sem a frakcióban. Annyit elárult, hogy a beérkezett vélemények többsége inkább szigorítást kért. Példaként említette a képviselői összeférhetetlenségi vagy korlátozási szabályok más pozíciókra való kiterjesztését, illetve egyes időtartamok 12 évről 8 évre rövidítését.
Kisebb arányban olyan észrevételek is érkeztek, amelyek jogállami garanciákat kértek a rendszerbe. A kormány egyelőre nem kívánta előre minősíteni a végleges döntéseket, de azt jelezte, hogy a beérkezett javaslatokat mérlegelik, és a végleges előterjesztésben ezek egy része megjelenhet.
A tájékoztatón arról is beszélt a miniszterelnök, hogy a kormány egy mostani alkotmánymódosításban rendezné azt a kérdést is, amelyre sok kérés érkezett hozzájuk, és amelyre korábban vállalást is tettek:
visszanevezik megyékre a vármegyéket.
Jönnek a fejlesztések a vízellátásban
Magyar Péter kormányfő azt is elmondta, a kormány a következő időszakban
- a víziközmű-hálózat átfogó megújítását,
- a víztározói kapacitások bővítését,
- vízmegtartási program indítását,
- az öntözési kultúra fejlesztését
- és egy új klímatörvény elfogadását tartja szükségesnek.
A mezőgazdaság alkalmazkodását külön programmal támogatnák.
A kekvákról is döntöttek
A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a kormány korábbi döntésének megfelelően megszűnik a közérdekű vagyonkezelő alapítványi modell. A nem egyetemet fenntartó alapítványok már idén augusztus 31-ével befejezik működésüket, míg az egyetemeket fenntartó, összesen 16 KEKVA esetében hosszabb átmeneti időszakot határoztak meg.
A kormány döntése szerint ezeknél, vagyis a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó alapítványoknál az alapítói jogokat kizárólagosan az oktatásért felelős miniszter, Lannert Judit gyakorolja majd.
Az aszályhelyzet is téma volt a kormányülésen
Ismertette a miniszterelnök, hogy az elmúlt időszakban számos közszolgálati és vészhelyzeti szerv, valamint a honvédség koordinált munkája segített az aszály közben talpon maradni Magyarországnak. Elmondta, hogy a víziközmű-rendszer rendkívül rossz állapotban van: az ivóvíz 20-25 százaléka elveszik a csőhálózatban. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány elhanyagolta az elmúlt 10 évben a vízhálózatot.
Ismertette, hogy 120 településen kellett vízkorlátozásról dönteni, országosan 800 párakapu valamint 254 klímatizált helyiség segítette a lakosságot.
A most érkező hidegfront viszont viharkárokat okozott országszerte.
A kormányfő megköszönte a magyar lakosságnak az együttműködést.
Magyar Péter: támogatjuk a venezuelai földrengés áldozatait
A múlt heti, több ezer áldozatot követelő venezuelai földrengés áldozatainak is segítséget nyújt a kormány: 250 millió forint értékű segélycsomagot küldenek a latin-amerikai országba. Ezt a segítséget az EU koordinációs rendszerén juttatják el.
A magyar állam 100 millió forintot is átutal a venezuelai államnak a legsürgősebb feladatokra.
Magyar Péter elmondta, hogy a kinti magyar közösséggel kapcsolatban, valamint 50 millió forint támogatást adnak a caracasi Magyar Háznak, amely megnyitotta kapuit a rászorulók előtt.
Magyar sérült és áldozat nincs, de sokakat ért anyagi kár.
Jöhet az állami energiahatékonyság
Az állami beszerzéseknél erősebben kell alkalmazni az energiahatékonysági lehetőségeket - emelték ki a tájékoztatón.
Tehát a közbeszerzéseknél nem elég csak az árazás alapján dönteni, hanem azt is figyelembe kell venni adott esetben, hogy például a közbeszerzéssel érintett termék, szolgáltatás, vagy éppen épület mennyi energiát fogyaszt.
"A fő cél az állam energiahatékony, takarékos működése az állami beszerzésekben" - tették hozzá.
Magyar Péter: jön az iskolakezdési támogatás
Bevezetjük a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, hogy egy ilyen rendszer kialakítása alapjában is nehéz lenne, de az előző, leköszönt Orbán-kormány egy kifejezetten kedvezőtlen helyzetet hagyott hátra. Ezért az új jogosultsági rendszer kidolgozásáig, a meglévő rászorultsági rendszert használják majd, amely nem tökéletes.
Elmondta, hogy ennek költségvetési terhe 40 milliárd forint.
Ismertette, hogy minden olyan gyerek, aki tartós gyermeknevelési támogatást kapnak, ahogy a tartós betegség miatt támogatásban részesülő gyerek, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek is. Az egyszülős családokban nevelkedőknek is biztosítják a beiskolázási támogatást, emellett a gyermekvédelmi intézményekben élők is.
Az első 50 ezer forintot szeptemberben, majd a második tételt november végéig utalványként biztosítják a családoknak.
Jövőre egy még fókuszáltabb rendszert ígért a kormányfő.
Külön alap jön az RRF miatt
A 2026-os költségvetési törvényt is módosítják a helyreállítási alap (RRF) forrásainak lehívásához: a Magyar Fejlesztési Bank 688 millió eurós tőkeemeléséhez szükséges tételt elkülönítik egy egy Európai Beruházási Bank által kezelt alapban.
Változik a versenyképes járások program finanszírozásának elnevezése: a korábbi két ütemben, vagyis a májusi és novemberi fizetési kötelezettség helyett az érintett önkormányzatok csak egy időben, novemberben teljesítik kifizetési kötelezettségüket a Területfejlesztési Alapba.
Változik az MSZKSZ-re vonatkozó szabályozás
A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a 2026-os költségvetési törvény módosításának részeként változnak a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség hiteleihez kapcsolódó állami kezességvállalási szabályok is. A bejelentés szerint a módosítás azt rögzíti, hogy az állam készfizető kezesként felel az MSZKSZ azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében belföldről vagy külföldről felvett hitelekhez kapcsolódnak.
A tájékoztatón ezt azzal magyarázták, hogy a gyakorlatban az állam garanciát vállal a szövetség hitelei mögött, ami megkönnyítheti a finanszírozást és nagyobb mozgásteret adhat az MSZKSZ-nek a készletezési feladatok ellátásához szükséges források bevonásában. A kormány szerint a szabályozás célja, hogy egyértelműbbé tegye az állami kezességvállalás kereteit, valamint a hitelezők számára is világosabb biztosítéki hátteret teremtsen.
Pénzügyi területeken is jönnek változások
A költségvetés átláhatóságát érintő döntéseket is hoztak: főként technikai módosításokról döntöttek, hogy a közpénzek felhasználása érthető, követhetőbb és számonkerhetőbbek legyenek. Megváltozik a költségvetés benyújtásának rendje, szeptember 30-as határidő helyett október 1. és 30. között lesz benyújtani a következő évi büdzsét.
Kötelező lesz nyilvános kormányban közzé tenni a büdzsét módosító tételeket: így például a rendkívüli tartalék felhasználását, a pénzek átcsoportosítását, a költségvetési címek módosítását, valamint az 5 milliárd forintot elérő és meghaladó állami kötelezettségvállalásokat. Valamint a kormány megszünteti annak a lehetőségét, hogy egyedi döntéssel lehessen olyan kiadást engedni, amire nincs előzetesen jogállami költségvetési fedezet.
Megszüntetik az akkufeldolgozók helyszínét kijelölő miniszteri jogkört
Döntöttek arról is, hogy nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hogy az akkumulátor-újrafeldolgozók helyszínét hogyan jelölik ki. Az ezt lehetővé tevő törvényt visszavonják.
Új ügynöktörvény jön
Az 1990-ig be nem váltott lusztrációs törvényt is napirendre vették, nyilvánossá teszik 1956. október 22-én az előző rendszer ügynökaktái, a hatos kartonok és a beszervezési, vagyis b-mappák, amelyek 2026. december 22-ig válnak nyilvánossá. De számos személyes adatot nem közölnek – így a szexuális irányultság –, valamint az áldozatok és megfigyeltek adatait anonimizálják. Történészeket, jogászokat is bevonnak a folyamatba. Minden kormányszervet felszólítanak, hogy a levéltár számára adja át a szükséges dokumentumokat.
Több határozatot hoztak
A kormány szerdán döntött az elektronikai berendezések és a veszélyes anyagok biztonságára vonatkozó tételekről. Erre uniós szabályozások és korlátozások miatt volt szükség. A módosítás lényege, hogy bizonyos speciális ipari és elektronikai alkatrészekben továbbra is használható lesz ólom, mivel nincs biztonságos helyettesítő anyag. Pontosan meghatározták, hogy mire és meddig érvényesek a mentességek.
Négy energiatörvény módosítását is kezdeményezték, hogy a helyreállítási alap lehívható legyen, 868 milliárd forint válhat így elérhetővé.
- Az egyik legfőbb változás, hogy lazítanak a szélerőmű szabályokon. A szárazföldi szélerőművekre vonatkozó mérethatárokat megnövelik, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi 130 méteres magassági korlát 190 méterre nő.
- A kormány előkészíti azt, hogy a háztartások és mikorvállalkozások - ha rendelkeznek okosmérővel - akkor önkéntesen dinamikus árazású szerződéseket köthessenek.
- Azt is megvizsgálják, hogy a háztartási és a kisebb termelők által visszatáplált villamos energia átvételi ára és a fogyasztói oldalon fizetett villamosenergia-ára közötti különbséget hogyan lehet közelíteni.
Magyar Péter is részt vesz a sajtótájékoztatón
A kormányszóvivők mellett a miniszterelnök tesz bejelentéseket a szerdai kormányülésen hozott döntésekről.
Hamarosan bejelentik a kormány legújabb döntéseit
Szerdán kormányülést, csütörtökön kormányszóvivői tájékoztót tart a Magyar Péter miniszterelnök vezette kabinet.
A sajtóesemény egyik fő témája várhatóan a frissen bejelentett
100 ezer forintos iskolakezdési támogatás lesz,
- de a költségvetés állapota,
- a makrogazdasági kilátások,
- a debreceni Semcorp akkugyár környezetszennyezési ügye,
- az állami szervek átalakítása
- és a hőség miatt kialakult vízhiányos helyzet is napirendre kerülhet.
Egyelőre nem tudni, hogy kik vesznek részt az eseményen, így Magyar Péter kormányfő jelenléte egyelőre nem biztos. Azonban bejegyzéseik alapján Kármán András pénzügy- és Kapitány István gazdasági miniszterek is megszólalhatnak a Facebook-bejegyzéseik alapján.
A kormány előtt egyszerre állnak családpolitikai, költségvetési és piaci bizalmi kérdések, ígérete szerint a 2026-os költségvetés módosítását tervezik, és arról írt, hogy Magyarország helyzetét és a kormány mozgásterét alapvetően meghatározza az Orbán-kormánytól örökölt büdzsé kedvezőtlen állapota.
A friss adatok szerint az első negyedévben a kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 9 százalék volt, az államháztartási hiány pedig 2090 milliárd forintot tett ki.
A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás részletei már körvonalazódnak: a támogatás a rászoruló családok gyermekei mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekekre, a sajátos nevelési igényű gyerekekre, a Dobbantó programban és a Műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalokra, az egyszülős családban nevelkedő gyerekekre, valamint a gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelőszülőknél élő gyermekekre is kiterjedhet.
A támogatás első, 50 ezer forintos részletét augusztus 24-ig utalná a Magyar Államkincstár, a második 50 ezer forintos részt novemberben, iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában kapnák meg a családok. A kormány számításai szerint mintegy 400 ezer gyermek részesülhet a támogatásban.
A debreceni Semcorp-gyár szennyezési ügye is éles kérdéseket vethet fel.
A környezetvédelmi hatóság felfüggesztette a cég tevékenységét, miután a monitoring kutakból, a csapadékvíz-elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és félfém esetében határérték-túllépést mutattak. A vízügyi-vízvédelmi hatóság korábban bírságot is kiszabott, a vizsgálatok pedig alumínium, bárium, cink, kadmium, kobalt, króm, lítium, mangán, nikkel, ólom, réz, vas és arzén esetében is problémát jeleztek.
Államszervezeti ügyekben is várhatók kérdések, mert az elmúlt hetekben több intézményi átalakítás került napirendre. A kormány korábbi tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek rendszerét is átalakítanák, a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnne, miközben új szervezet jönne létre az Országos Rendőr-főkapitányság alatt, és az Országgyűlési Őrség feladatait is átszerveznék. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló társadalmi egyeztetés is elindultm a kormányzati indoklás szerint az új intézmény célja a közvagyon védelme, a közpénzügyi korrupció és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása.
Rendkívüli hőség és vízellátási problémák miatt szintén számítani lehet újságírói kérdésekre. A harmadfokú hőségriasztás szerdán éjfélkor véget ért, de a kormányzati összesítés szerint a Nemzeti Vízművek Zrt. üzemeltetési területén 119 helyen állt fenn kisebb vízellátási korlátozás, a honvédség pedig Zalaszentgróton és Mányban segített vízszállításban. A Velencei-tó vízállása Agárdnál 48 centiméter volt, ami 5 centiméterrel alacsonyabb a valaha mért legkisebb vízállásnál, Kőszeg térségében pedig a Gyöngyös-patak vízszintjének további csökkenése már veszélyeztetheti a környező települések ivóvízellátását.
A Portfolio a helyszínről élőben tudósítja a bejelentéseket.
Címlapkép: Szondi Vanda, Köböl Anita és Magyar Éva kormányszóvivõk (b-j) a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. május 27-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor.
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