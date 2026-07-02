Magyar Péter: új költségvetési szabályokról döntöttek, jönnek az ügynök akták

Az Alaptörvény módosításával kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, hogy

a kormány képviselői nemrég a Velencei Bizottság elnökével és delegációjával egyeztettek.

Beszámolója szerint a találkozón arról volt szó, hogy Magyarországon fontos a jogállamiság és a demokrácia helyreállítása, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítése.

A kormány jelezte, hogy rendszeres kapcsolatot kíván fenntartani a Velencei Bizottsággal, amelyet hasznos tanácsadó szervezetnek tart. Hangsúlyozta: a mostani kormány hozzáállása ebben eltér az Orbán-kabinettétől, amely a miniszterelnök szerint korábban számos alkalommal figyelmen kívül hagyta a Velencei Bizottság jogszabályokkal kapcsolatos kritikáit és javaslatait.

Elhangzott az is, hogy a Velencei Bizottság korábban többek között az Alaptörvénnyel, a médiatörvénnyel, a választási szabályokkal és más jogszabályokkal kapcsolatban is megfogalmazott észrevételeket. A kormány értékelése szerint ezekből az Orbán-kormány érdemben nem fogadott meg semmit, sőt időnként élesen bírálta a testületet.

A mostani kormány ezzel szemben azt közölte, hogy hosszú távú alkotmányozási folyamatot indítana el, amelyben valódi társadalmi és szakmai egyeztetésre lenne szükség. A Velencei Bizottság képviselői a tájékoztatón elhangzottak szerint üdvözölték, hogy a kormány nyitottabb együttműködést és szélesebb körű egyeztetést ígér az alkotmányos átalakítások előkészítése során.

Magyar Péter bejelentése szerint a kormány figyelembe veszi a társadalmi konzultációban, valamint a civil szervezetektől és szakmai szereplőktől érkezett észrevételeket.

A végleges jogszabályjavaslatokat a tervek szerint még ezen a héten, de legkésőbb a jövő héten terjeszthetik az Országgyűlés elé. Onnantól a parlamenti szabályok szerint folytatódik az eljárás, a javaslatokat az Országgyűlés tárgyalja meg, majd a kormány reményei szerint el is fogadja.

A tájékoztatón jelezte Magyar Péter, hogy a végleges szövegről még nincs lezárt döntés sem a kormányban, sem a frakcióban. Annyit elárult, hogy a beérkezett vélemények többsége inkább szigorítást kért. Példaként említette a képviselői összeférhetetlenségi vagy korlátozási szabályok más pozíciókra való kiterjesztését, illetve egyes időtartamok 12 évről 8 évre rövidítését.

Kisebb arányban olyan észrevételek is érkeztek, amelyek jogállami garanciákat kértek a rendszerbe. A kormány egyelőre nem kívánta előre minősíteni a végleges döntéseket, de azt jelezte, hogy a beérkezett javaslatokat mérlegelik, és a végleges előterjesztésben ezek egy része megjelenhet.

A tájékoztatón arról is beszélt a miniszterelnök, hogy a kormány egy mostani alkotmánymódosításban rendezné azt a kérdést is, amelyre sok kérés érkezett hozzájuk, és amelyre korábban vállalást is tettek:

visszanevezik megyékre a vármegyéket.