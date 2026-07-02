Már a Tisza-kormány minisztere is kikelt a Semcorp-botrány miatt

Fejezzék be a termelést, fizessék meg a bírságot, állítsák helyre az eredeti állapotot, végezzék el a kármentesítést és lehajtott fejjel hagyják el Magyarországot - így kommentálta Gajdos László a debreceni Semcorp-botrányt. Az élő környezetért felelős miniszter szerint a polgámesternek le kellene mondania.

Élesen bírálta Gajdos László miniszter Debrecen polgármesterét a Semcorp-botrány kapcsán. Gajdos a Facebook-posztjában emlékeztet rá, hogy Papp László éveken át minden akkumulátoripari beruházás mellett kiállt, lelkes támogatója volt a Fidesz-kormány elhibázott iparpolitikájának. "Ennek a felelőtlen magatartásnak súlyos következményei lettek. Magyarország egyik legnagyobb és legélhetőbb városának jövőjét sodorta veszélybe."

A kormánytag úgy fogalmaz, hogy Papp László politikai felelősségének megítélése végső soron a debreceniek dolga, bár

az azonnali lemondása állna igazán arányban a várossal szemben elkövetett bűneivel.

Gajdos László a szennyező üzemeket is súlyosan elmarasztalja, megállapításait általánosságban fogalmazza meg, de szavait érezhetően a Semcorpra is lehet értelmezni. "Akik sorozatosan megszegik a szabályokat, veszélyeztetik az emberek egészségét, biztonságát és semmibe veszik a magyar törvényeket, azoknak nincs helyük Magyarországon. Az ilyen üzemeket be fogjuk zárni és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságaival kell majd számolniuk."

Ha az ipari üzemek erre nem tartják be a szabályokat, akkor egyetlen lehetőségük marad, "fejezzék be a termelést, fizessék meg a bírságot, állítsák helyre az eredeti állapotot, végezzék el a kármentesítést és lehajtott fejjel hagyják el Magyarországot."

Gajdos arról is ír, hogy helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezet védelme között. Az elmúlt tizenhat évben ez az egyensúly teljesen felborult az ipar javára.

A Semcorp súlyos környezetszennyezési botránya itt tart jelenleg:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor