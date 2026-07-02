Megállapodott a német kormány: adócsökkentés és nyugdíjreform érkezik

Friedrich Merz kancellár kormánykoalíciója egy 34 pontos gazdasági reformcsomagról, amelynek része egy évi 10 milliárd eurós személyijövedelemadó-csökkentés, a nyugdíjrendszer átalakítása és a munkaerőpiac megerősítését célzó intézkedések. A német kormány célja, hogy új lendületet adjon a hosszabb ideje gyengélkedő gazdaságnak.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Szociáldemokrata Párt (SPD) többhetes egyeztetés után jutott megállapodásra, így a reformtervezetet még a Bundestag jövő héten kezdődő nyári szünete előtt benyújthatják.

A reformcsomag egyik legfontosabb eleme

a 10 milliárd eurós személyijövedelemadó-csökkentés, amely 2028-tól egy átlagos dolgozó család számára évente több mint 600 eurós adómegtakarítást jelenthet

- számolt be a Reuters.

A végleges megállapodás ugyanakkor visszafogottabb lett a korábbi terveknél: Lars Klingbeil pénzügyminiszter eredetileg akár 20 milliárd eurós adócsökkentést is javasolt.

A csomag részeként a magasabb jövedelműek adóterhei emelkednek. A tervek szerint az évi 250 ezer euró feletti jövedelmekre 45 százalékos, míg 280 ezer euró felett 47 százalékos személyi jövedelemadó vonatkozna.

A koalíció emellett történelmi jelentőségű nyugdíjreformot is előkészít.



A svéd mintára kialakítandó rendszerben évente legalább 30 milliárd eurót irányítanának egy tőkepiaci befektetési alapba, amely a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát szolgálná. Ennek részeként a bruttó bérek 2 százalékának megfelelő kötelező tőkefedezeti nyugdíjjárulékot is bevezetnének.

A kormány emellett az állami egészségbiztosítás finanszírozási problémáit is kezelni kívánja, mivel az előrejelzések szerint a rendszer hiánya az évtized végére meghaladhatja a 40 milliárd eurót.

A most elfogadott reformcsomag a Merz-kormány első átfogó gazdaságpolitikai programja, amelytől a kabinet azt várja, hogy javítja Németország versenyképességét és újra növekedési pályára állítja Európa legnagyobb gazdaságát.

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