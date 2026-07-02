BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Megállapodott a német kormány: adócsökkentés és nyugdíjreform érkezik
Gazdaság

Megállapodott a német kormány: adócsökkentés és nyugdíjreform érkezik

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Friedrich Merz kancellár kormánykoalíciója egy 34 pontos gazdasági reformcsomagról, amelynek része egy évi 10 milliárd eurós személyijövedelemadó-csökkentés, a nyugdíjrendszer átalakítása és a munkaerőpiac megerősítését célzó intézkedések. A német kormány célja, hogy új lendületet adjon a hosszabb ideje gyengélkedő gazdaságnak.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Szociáldemokrata Párt (SPD) többhetes egyeztetés után jutott megállapodásra, így a reformtervezetet még a Bundestag jövő héten kezdődő nyári szünete előtt benyújthatják.

A reformcsomag egyik legfontosabb eleme

a 10 milliárd eurós személyijövedelemadó-csökkentés, amely 2028-tól egy átlagos dolgozó család számára évente több mint 600 eurós adómegtakarítást jelenthet

- számolt be a Reuters.

Még több Gazdaság

Hamarosan bejelentik a kormány legújabb döntéseit

Alig nőtt a foglalkoztatottság az USA-ban

Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén

A végleges megállapodás ugyanakkor visszafogottabb lett a korábbi terveknél: Lars Klingbeil pénzügyminiszter eredetileg akár 20 milliárd eurós adócsökkentést is javasolt.

A csomag részeként a magasabb jövedelműek adóterhei emelkednek. A tervek szerint az évi 250 ezer euró feletti jövedelmekre 45 százalékos, míg 280 ezer euró felett 47 százalékos személyi jövedelemadó vonatkozna.

A koalíció emellett történelmi jelentőségű nyugdíjreformot is előkészít.

A svéd mintára kialakítandó rendszerben évente legalább 30 milliárd eurót irányítanának egy tőkepiaci befektetési alapba, amely a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát szolgálná. Ennek részeként a bruttó bérek 2 százalékának megfelelő kötelező tőkefedezeti nyugdíjjárulékot is bevezetnének.

A kormány emellett az állami egészségbiztosítás finanszírozási problémáit is kezelni kívánja, mivel az előrejelzések szerint a rendszer hiánya az évtized végére meghaladhatja a 40 milliárd eurót.

A most elfogadott reformcsomag a Merz-kormány első átfogó gazdaságpolitikai programja, amelytől a kabinet azt várja, hogy javítja Németország versenyképességét és újra növekedési pályára állítja Európa legnagyobb gazdaságát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén
Azonnali lemondásra szólították fel Debrecen polgármesterét az akkumulátorgyárak miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility