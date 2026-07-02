Megszólalt a debreceni akkumulátorbotrány főszereplője, ahol a tizenháromezerszeres határérték-túllépést mérték

Az ideiglenesen bezárt Debrecen melletti kínai Semcorp akkumulátorgyár, amely súlyos környezetszennyezést okozott, tényfeltáró vizsgálatot indít a körenyezetvédelmi problémák felderítése érdekében. A társaság egy sajtóközleményben közölte, hogy a vezetőség egyeztetett a debreceni polgármesterrel is erről, és azt is ígérik, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal.

A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette a kínai Semcorp debreceni üzemében az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfólia gyártását, miután bebizonyosodott, hogy a vállalat súlyos környezetszennyezést okozott. Az eredmények rendkívül súlyos szennyezést igazoltak. A szivárgással érintett terület talajvizében

az alumínium koncentrációja elérte a literenkénti 2 676 000 mikrogrammot, ami az engedélyezett 200 mikrogrammos határérték több mint tizenháromezerszerese.

A vízben emellett rendkívül nagy mennyiségű arzént, cinket, ólmot, kobaltot, kadmiumot, nikkelt, báriumot, krómot, rezet, mangánt és lítiumot is találtak. A vízügyi hatóság hangsúlyozta, hogy ezek a vegyületek nem természetes eredetűek. A kiugró határérték-túllépést annál az üzemrésznél mérték, ahol a vállalat alumínium-oxid vizes oldatát használja.

A botrány kirobbanása után, tegnap este azonnali lemondásra és a helyi közgyűlés feloszlatására szólította fel Debrecen polgármesterét, Papp Lászlót az akkumulátorgyárak ügyében kialakult fejlemények miatt egy Facebook-bejegyzésben Tárkányi Zsolt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter államtitkára. A városvezetőt azzal vádolják, hogy a lakosság akarata ellenére engedélyezte a környezetszennyező üzemek betelepülését, amelyek káros hatásait a korábbi tagadás után most kénytelen volt elismerni.

Később a SEMCORP egy sajtóközleményt adott ki, amelyben azt írják, a társaság vezetősége és Papp László, Debrecen polgármestere egyeztetést tartottak.

Tényfeltáró vizsgálat indult a társaságnál a szennyezés kapcsán, amelyet a SEMCORP Csoport Debrecenbe érkezett nemzetközi felsővezetői irányítanak, illetve független szakértők is részt vesznek benne.

Azt fogják felderíteni, milyen körülmények vezettek a felmerült környezetvédelmi problémák kialakulásához. Azt is ígérik, hogy együttműködnek a hatóságokkal, és a vizsgálat nyomán teszik meg a "szükséges helyreállítási és megelőző intézkedéseket". A működés ideiglenes felfüggesztését is fenntartják, amíg a helyzet rendeződik.

Hogy ez az egyeztetés milyen eredményekkel járt, nem világos, hiszen Debrecen polgármestere tegnap késő délután a város elhagyására szólította fel a gyárat.

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