Megvan a közmédia átmeneti vezetője, teljes átvilágítás kezdődik

Az Országgyűlés művelődési bizottsága csütörtökön megválasztotta a közmédia átmeneti vezetését. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója Horváth P. András ügyvéd lett, akinek elsődleges feladata nem a szerkesztőségi munka irányítása, hanem a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának levezénylése lesz.

A döntésre azt követően került sor, hogy az új médiatörvény hatálybalépésével megszűnt Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízatása, míg az MTVA korábbi vezérigazgatója, Papp Dániel már korábban lemondott. Szerdán Magyar Péter emellett felmentette Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökét is.

A kétharmados többséggel rendelkező Tisza-frakció Horváth P. Andrást választotta meg átmeneti vezérigazgatónak.

Megbízása addig tart, amíg az újonnan létrejövő Független Közmédia Testület nyílt pályázaton ki nem választja a végleges vezetést

- számolt be a 24.hu.

A Tisza szerint az átmeneti időszak kizárólag a jogi, gazdasági és szervezeti átvilágításról szól, médiaszakmai vagy szerkesztési döntések nem születnek. A cél, hogy ezt követően átlátható pályázati eljárásban válasszák ki a közmédia hosszú távú vezetőit.

A bizottsági ülésen vita alakult ki az eljárásról. A Fidesz nem állított jelöltet, és kifogásolta, hogy a bizottság nem hallgatta meg személyesen a jelölteket, kizárólag az önéletrajzuk alapján döntött. Hasonló kritikát fogalmazott meg a Mi Hazánk is, amely Virághalmy Saroltát jelölte a tisztségre, ám jelöltségét a bizottság nem támogatta.

A közmédia átalakítását Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos koordinálja majd. Feladata a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA működésének biztosítása az új szervezeti struktúra kialakításáig.

Az új médiatörvény alapján a jelenlegi közmédia működése alapjaiban változik meg. Megszűnik a Közszolgálati Közalapítvány, helyette létrejön a Független Közmédia Testület, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolja majd az új közmédiai társaságok felett.

Emellett megszűnik az MTVA jelenlegi formájában és helyette két új szervezet jön létre:

a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., amely a műsorgyártási és vagyonkezelési feladatokat veszi át, valamint

az önálló Magyar Távirati Iroda (MTI) Nonprofit Zrt., amely ismét külön hírügynökségként működik majd.

A törvény szerint az MTI feladata a hazai és nemzetközi események tényszerű, kiegyensúlyozott tudósítása lesz.

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