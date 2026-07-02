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Rendkívüli bejelentésekre készülhet a kormány délután
Gazdaság

Rendkívüli bejelentésekre készülhet a kormány délután

Portfolio
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Kármán András pénzügyminiszter közösségi média posztja alapján úgy néz ki, hogy a tegnapi kormányülést követően csütörtökön kormányszóvivői tájékoztatót tartanak. Hivatalos meghívót egyelőre nem küldött a kormányzat.

Bár hivatalos bejelentés még nem jött, a pénzügyminiszter posztja alapján csütörtökön sajtótájékoztatót tarthat a kormány, amely az elmúlt napok politikai és gazdasági bejelentései után különösen izgalmasnak ígérkezik.

A tájékoztatón valószínűleg szóba kerül majd:

  • Személycserék és állami szervek átalakítása. Napirenden szerepelhetnek a kiemelt állami intézmények élén végrehajtott személyi változások, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal érintett eljárásai.
  • Rendkívüli hőség és vízhiány. A rekordhőség és vízhiány biztosan előkerül annak ellenére, hogy a hőkupola már elhagyta Magyarországot, így egy könnyebb időszak jőhet a vízellátás területén.
  • Makrogazdasági kilátások. Az elmúlt időszak devizapiaci hullámzásai, a forint korrekciói, valamint a költségvetési hiány és a gazdaságélénkítés egyensúlya garantáltan a kérdések köztt lesz.
  • A frissen bejelentett iskolakezdési támogatás. Magyar Péter tegnap esti bejelentése szerint a kormány hivatalosan is döntött a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról, amely több százezer gyermek családjának nyújt majd anyagi segítséget a szeptemberi induláshoz.
  • A debreceni akkugyár helyzete. Valószínűleg téma lesz az ideiglenesen bezárt Debrecen melletti kínai Semcorp akkumulátorgyár, amely súlyos környezetszennyezést okozott, tényfeltáró vizsgálatot indít a körenyezetvédelmi problémák felderítése érdekében.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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