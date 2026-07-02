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Rendkívüli helyzet a piacokon: történelmi csúcsra lőtt ki az egyik legfontosabb gabona ára
Gazdaság

Rendkívüli helyzet a piacokon: történelmi csúcsra lőtt ki az egyik legfontosabb gabona ára

agrarszektor.hu
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A franciaországi extrém hőhullám okozta drasztikus terméskiesés és a növekvő spanyol importigény alapjaiban rajzolja át az európai gabonapiacot. A francia kukoricatermés 26 éves mélypontra eshet, ami máris új csúcsokra hajtotta a tőzsdei árakat - számolt be az Agrárszektor.

A Francia Kukoricatermelők Szövetsége (AGPM) arra figyelmeztet, hogy az idei termés mindössze 9,5 millió tonna körül alakulhat. Az állomány állapota rohamosan romlik, a jó vagy kiváló minősítésű kukorica aránya ugyanis egyetlen hét alatt 84-ről 76 százalékra zuhant.

A szűkülő európai kínálat hírére az Euronext határidős kukoricaárai új rekordot értek el.

Ezzel párhuzamosan az ukrán UkrAgroConsult elemzőcég jelentése szerint Spanyolország egyre nagyobb mennyiségben vásárol amerikai terményt, ami tovább növelte a szakadékot az európai és az amerikai árak között. A kereskedők folyamatosan mérlegelik a szűkös francia kínálat és a bőségesebb tengerentúli készletek egymásra gyakorolt hatását. Ezt az árollót némileg szűkítette az Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) legutóbbi jelentése. Ebből kiderült, hogy az erős belföldi takarmánykereslet miatt az amerikai tartalékok is elmaradnak a várakozásoktól, ami megtámasztotta a chicagói árutőzsde jegyzéseit, így némileg csökkent a különbség a két piac között.

Az elemzők szerint a 2026/27-es gazdasági év kereskedelmi folyamatait és árait a következő hetekben is egyértelműen a franciaországi időjárás alakulása, valamint a spanyol importkereslet mértéke fogja meghatározni.

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