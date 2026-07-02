Tisza-kormány: Iskolatámogatás, akkugyári vizsgálat és személycserék jönnek a délutáni tájékoztatón

Tegnap több személyi változás is történt a hazai közéletben, illetve további változásokra van kilátás:

Magyar Péter felmentette Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét,

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, illetve kinevezte Tótth Árpádot az Országos Kórházi Főigazgatóság élére, aki Révész János távozása után július 1-jével veszi át a posztot.

az Országos Kórházi Főigazgatóság élére, aki Révész János távozása után július 1-jével veszi át a posztot. Július elsejei hatállyal nevezték ki az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává Becságh Pétert .

. Kármán András pénzügyminiszter felmentette Guller Zoltánt , a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatóját; utódot egyelőre nem neveztek meg.

, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatóját; utódot egyelőre nem neveztek meg. Szabó Barna , az Egyensúly Intézet korábbi vezető közgazdásza Kármán András kabinetfőnöke lesz.

, az Egyensúly Intézet korábbi vezető közgazdásza Kármán András kabinetfőnöke lesz. A külügyben további személyi döntések várhatók: Orbán Anita külügyminiszter misszióvezetői visszahívásairól az ellenjegyzés után derülhet ki, mely nagyköveti és külképviselet-vezetői posztokra kell új embert találni.

A Semmelweis Egyetemet fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vezetői bejelentették, hogy mostantól ügyvivőként tekintenek magukra, és emiatt készek lemondani a kuratóriumi pozícióval járó tiszteletdíjról, vagy felajánlani azt a Semmelweis Egyetem részére.

Azonnali lemondásra és a helyi közgyűlés feloszlatására szólította fel Debrecen polgármesterét, Papp Lászlót az akkumulátorgyárak ügyében kialakult fejlemények miatt egy Facebook-bejegyzésben Tárkányi Zsolt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter államtitkára. Az ügy a Semcorp kínai akkumulátor-alkatrész gyártó cég körüli botrányra vezethető vissza: mint kiderült, a gyár környezetszennyező tevékenysége extrém módon haladott meg több egészségügyi határértéket.

Eközben folyik a hőség elleni védekezés. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, Magyar Péter és Gajdos László takarékos ivóvízhasználatra kérte a lakosságot, Fejér vármegye több településén pedig már vízhiányt érzékeltek, és további vízkorlátozások is felmerültek. A kormány különösen a locsolás és autómosás visszafogását kérte, miközben a Honvédség több településen zacskózott ivóvízzel segítette az ellátást. Július 1-jétől emelkedtek a nem lakossági víziközmű-díjak, a háztartásokat ez nem érinti; ezzel párhuzamosan országosan tartósan vízhiányos időszakot rendeltek el. Mától enyhébb időre van kilátás.

Tegnap közzétette friss megállapításait az Integritás Hatóság. A tavalyi közbeszerzéseket vizsgáló integritásjelentés kifogásolja, hogy összeszokott cégek pályáznak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérően ugyanazok a szereplők nyernek. Megállapításuk szerint a rendszerben nincs piaci ár összehasonlítás, a korábbi szerződések árát használják referenciapontként, konzerválva a magas árszintet. Az állam így a piaci szintnél jellemzően többet fizet, főképp az építési beruházásoknál, de a túlárazás az állam egyik legnagyobb kiadási tételében, az energiabeszerzésekben is jelentős.

Két és fél hónappal a tavaszi választások után történelmi csúcson van a lakosság optimizmusa, a megkérdezettek kétharmada szerint ugyanis jó irányba haladnak a dolgok az országban. Ezzel párhuzamosan a Tisza Párt előnye tovább nőtt a Fidesz–KDNP-vel szemben, így a hazai politikai erőtér egyre inkább a kétpártrendszer irányába tolódik - derült ki a Medián felméréséből. A választási részvételüket biztosra ígérő és határozott pártpreferenciával rendelkező szavazók körében a Tisza előnye a korábbi

70–23 százalékos arányról 73–21 százalékra emelkedett.

Kármán András bejelentette, hogy a Tisza-kormány gyökeresen átalakítaná a költségvetés-tervezés menetrendjét, mivel az indoklásuk szerint a korábbi kormány tavasszal benyújtott javaslatát túl sokszor kellett átírni mielőtt az év hátralevő részébe. A jövőben ősszel nyújtanák be a büdzsét, hogy az frissebb gazdasági adatokra épülhessen. A Pénzügyminisztérium emellett szigorúbb tervezési szabályokat, nagyobb átláthatóságot és erősebb parlamenti ellenőrzést ígér a 2027-es költségvetés összeállításakor.

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