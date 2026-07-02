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Tisza-kormány: nagy bejelentések jöhetnek délután
Gazdaság

Tisza-kormány: nagy bejelentések jöhetnek délután

Portfolio
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Számos személyi változás történt a magyar közéletben: Magyar Péter felmentette az NMHH elnökét, új vezetőt nevezett ki az Országos Kórházi Főigazgatóság élére, a pénzügyminiszter pedig leváltotta a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatóját, miközben a külügyben további nagyköveti visszahívások várhatók. Az Integritás Hatóság friss jelentése szerint a közbeszerzési rendszerben összeszokott cégek nyertek visszatérően, piaci ár-összehasonlítás hiányában az állam jellemzően túlárazott szolgáltatásokért fizetett. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, több településen vízhiány lépett fel, a kormány takarékos vízhasználatra kérte a lakosságot. A Medián legfrissebb felmérése szerint a Tisza Párt előnye tovább nőtt a Fidesz–KDNP-vel szemben, a biztos szavazók körében 73–21 százalékra, miközben történelmi csúcson van a lakosság optimizmusa.
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Rendkívüli bejelentésekre készülhet a kormány délután

Kármán András pénzügyminiszter közösségi média posztja alapján úgy néz ki, hogy a tegnapi kormányülést követően csütörtökön kormányszóvivői tájékoztatót tartanak. Hivatalos meghívót egyelőre nem küldött a kormányzat.

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Rendkívüli bejelentésekre készülhet a kormány délután
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Hol tart most a debreceni Semcorp-botrány?

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Megszólalt a debreceni akkumulátorbotrány főszereplője, ahol a tizenháromezerszeres határérték-túllépést mérték

Közleményben reagált az akkumulátor-botrány főszereplője az elmúlt napok fejleményeire. A SEMCORP Hungary Kft. nagyra értékeli, hogy Debrecen város vezetése lehetőséget biztosított a személyes egyeztetésre, és vizsgálat meginítását ígérte. Hogy az egyeztetés milyen eredményekkel járt, nem világos, hiszen Debrecen polgármestere tegnap késő délután a város elhagyására szólította fel a gyárat.

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Megszólalt a debreceni akkumulátorbotrány főszereplője, ahol a tizenháromezerszeres határérték-túllépést mérték
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Menesztették Hatala Annát

"A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére dr. Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját e tisztségéből – 2026. július 2-ai hatállyal – felmentem."

Ez a tegnap este megjelent Magyar Közlönyben áll, a határozatot Magyar Péter miniszterelnök jegyzi.

Hatala korábban az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyettese volt, ez a polgári elhárítást jelentette. A Nemzeti Információs Központ 2022-ben alakult úgynevezett "fúziós" információs központot tölt be a titkosszolgálati rendszerben. Feladata a nyílt forrású hírszerzés, integrált adatelemzés, a kormányzati döntések támogatása. Hatala 2024-től vezette a szervezetet.

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Tisza-kormány: folyamatosan érkeznek a hírek a személyi változásokról

Tegnap több személyi változás is történt a hazai közéletben, illetve további változásokra van kilátás:

  • Magyar Péter felmentette Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét,
  • illetve kinevezte Tótth Árpádot az Országos Kórházi Főigazgatóság élére, aki Révész János távozása után július 1-jével veszi át a posztot.
  • Július elsejei hatállyal nevezték ki az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává Becságh Pétert.
  • Kármán András pénzügyminiszter felmentette Guller Zoltánt, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatóját; utódot egyelőre nem neveztek meg.
  • Szabó Barna, az Egyensúly Intézet korábbi vezető közgazdásza Kármán András kabinetfőnöke lesz.
  • A külügyben további személyi döntések várhatók: Orbán Anita külügyminiszter misszióvezetői visszahívásairól az ellenjegyzés után derülhet ki, mely nagyköveti és külképviselet-vezetői posztokra kell új embert találni. 
  • A Semmelweis Egyetemet fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vezetői bejelentették, hogy mostantól ügyvivőként tekintenek magukra, és emiatt készek lemondani a kuratóriumi pozícióval járó tiszteletdíjról, vagy felajánlani azt a Semmelweis Egyetem részére.
  • Azonnali lemondásra és a helyi közgyűlés feloszlatására szólította fel Debrecen polgármesterét, Papp Lászlót az akkumulátorgyárak ügyében kialakult fejlemények miatt egy Facebook-bejegyzésben Tárkányi Zsolt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter államtitkára. Az ügy a Semcorp kínai akkumulátor-alkatrész gyártó cég körüli botrányra vezethető vissza: mint kiderült, a gyár környezetszennyező tevékenysége extrém módon haladott meg több egészségügyi határértéket.
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Eközben folyik a hőség elleni védekezés. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, Magyar Péter és Gajdos László takarékos ivóvízhasználatra kérte a lakosságot, Fejér vármegye több településén pedig már vízhiányt érzékeltek, és további vízkorlátozások is felmerültek. A kormány különösen a locsolás és autómosás visszafogását kérte, miközben a Honvédség több településen zacskózott ivóvízzel segítette az ellátást. Július 1-jétől emelkedtek a nem lakossági víziközmű-díjak, a háztartásokat ez nem érinti; ezzel párhuzamosan országosan tartósan vízhiányos időszakot rendeltek el. Mától enyhébb időre van kilátás.

Tegnap közzétette friss megállapításait az Integritás Hatóság. A tavalyi közbeszerzéseket vizsgáló integritásjelentés kifogásolja, hogy összeszokott cégek pályáznak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérően ugyanazok a szereplők nyernek. Megállapításuk szerint a rendszerben nincs piaci ár összehasonlítás, a korábbi szerződések árát használják referenciapontként, konzerválva a magas árszintet. Az állam így a piaci szintnél jellemzően többet fizet, főképp az építési beruházásoknál, de a túlárazás az állam egyik legnagyobb kiadási tételében, az energiabeszerzésekben is jelentős.

Két és fél hónappal a tavaszi választások után történelmi csúcson van a lakosság optimizmusa, a megkérdezettek kétharmada szerint ugyanis jó irányba haladnak a dolgok az országban. Ezzel párhuzamosan a Tisza Párt előnye tovább nőtt a Fidesz–KDNP-vel szemben, így a hazai politikai erőtér egyre inkább a kétpártrendszer irányába tolódik - derült ki a Medián felméréséből. A választási részvételüket biztosra ígérő és határozott pártpreferenciával rendelkező szavazók körében a Tisza előnye a korábbi

70–23 százalékos arányról 73–21 százalékra emelkedett.

Kármán András bejelentette, hogy a Tisza-kormány gyökeresen átalakítaná a költségvetés-tervezés menetrendjét, mivel az indoklásuk szerint a korábbi kormány tavasszal benyújtott javaslatát túl sokszor kellett átírni mielőtt az év hátralevő részébe. A jövőben ősszel nyújtanák be a büdzsét, hogy az frissebb gazdasági adatokra épülhessen. A Pénzügyminisztérium emellett szigorúbb tervezési szabályokat, nagyobb átláthatóságot és erősebb parlamenti ellenőrzést ígér a 2027-es költségvetés összeállításakor.

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