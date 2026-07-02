Több mint félmilliárd euró érkezik Magyarországra energetikai fejlesztésekre

Összesen 2,5 milliárd euró támogatást folyósít az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) a Modernizációs Alapból 11 uniós tagállam 51 energetikai projektjére. Magyarország a mostani körben 552,3 millió euróhoz jut, amelyet elsősorban a villamosenergia-hálózat digitalizációjára és fejlesztésére fordíthat.

A támogatás forrását az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) szén-dioxid-kvótáinak árveréséből származó bevételek biztosítják. A mostani kifizetéssel a Modernizációs Alap 2021 eleje óta már összesen 23,2 milliárd euró támogatást juttatott a kedvezményezett tagállamoknak.

Magyarország a mostani forduló egyik legnagyobb kedvezményezettje: csak Románia kapott nagyobb összeget, 636,9 millió eurót, míg Magyarország 552,3 millió euróval a második helyen áll.

A támogatás célja a hazai villamosenergia-hálózat korszerűsítése, digitalizációja és fejlesztése

- ami különösen fontos a gyorsan növekvő megújulóenergia-termelés rendszerbe integrálása szempontjából.

A most támogatott projektek között szerepelnek többek között

távhőrendszerek dekarbonizációját,

geotermikus fejlesztéseket,

villamosenergia-tárolókat,

elektromos buszok beszerzését és

megújulóenergia-kapacitások bővítését célzó beruházások is.

A Modernizációs Alap az alacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező 13 tagállamot támogatja a tisztaenergia-átmenet finanszírozásában. Magyarország mellett Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia jogosult a forrásokra.

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