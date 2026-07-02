BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Több mint félmilliárd euró érkezik Magyarországra energetikai fejlesztésekre
Gazdaság

Több mint félmilliárd euró érkezik Magyarországra energetikai fejlesztésekre

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Összesen 2,5 milliárd euró támogatást folyósít az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) a Modernizációs Alapból 11 uniós tagállam 51 energetikai projektjére. Magyarország a mostani körben 552,3 millió euróhoz jut, amelyet elsősorban a villamosenergia-hálózat digitalizációjára és fejlesztésére fordíthat.  

A támogatás forrását az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) szén-dioxid-kvótáinak árveréséből származó bevételek biztosítják. A mostani kifizetéssel a Modernizációs Alap 2021 eleje óta már összesen 23,2 milliárd euró támogatást juttatott a kedvezményezett tagállamoknak.

Magyarország a mostani forduló egyik legnagyobb kedvezményezettje: csak Románia kapott nagyobb összeget, 636,9 millió eurót, míg Magyarország 552,3 millió euróval a második helyen áll.

A támogatás célja a hazai villamosenergia-hálózat korszerűsítése, digitalizációja és fejlesztése

- ami különösen fontos a gyorsan növekvő megújulóenergia-termelés rendszerbe integrálása szempontjából.

Még több Gazdaság

Hamarosan bejelentik a kormány legújabb döntéseit

Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén

Visszahozzák a megyéket, eltűnnek a főispánok - Nagy változást jelentett be Magyar Péter

Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

A most támogatott projektek között szerepelnek többek között

  • távhőrendszerek dekarbonizációját,
  • geotermikus fejlesztéseket,
  • villamosenergia-tárolókat,
  • elektromos buszok beszerzését és
  • megújulóenergia-kapacitások bővítését célzó beruházások is.

A Modernizációs Alap az alacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező 13 tagállamot támogatja a tisztaenergia-átmenet finanszírozásában. Magyarország mellett Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia jogosult a forrásokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén
Azonnali lemondásra szólították fel Debrecen polgármesterét az akkumulátorgyárak miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility