Újabb döntés jött a kekvákról: kiderül, kihez kerülnek az egyetemi alapítványok

Megjelent a kormányhatározat a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak gyakorlásáról. A döntés szerint a felsőoktatási tevékenységet ellátó kekvák esetében az alapítói jogokat a Magyar Állam nevében kizárólagosan az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja.

A csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben szereplő határozat tehát

egy kézbe rendezi az egyetemi alapítványok feletti állami joggyakorlást.

A lépés a kekvarendszer átalakításának újabb eleme, miután a kormány korábban már külön döntött a felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak miniszteri kijelöléséről.

A mostani határozat ezt a korábbi döntést is módosítja. A Közép-európai Oktatási Alapítványnál az alapítói jogokat gyakorló miniszter megjelölése az oktatási és gyermekügyi miniszterről a közlekedési és beruházási miniszterre változik.

A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

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