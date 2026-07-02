ÉLŐ  
ESP
Spanyolország 1 0 Ausztria
AUT
  gól: Mikel Oyarzabal 36'
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Újabb döntés jött a kekvákról: kiderül, kihez kerülnek az egyetemi alapítványok
Gazdaság

Újabb döntés jött a kekvákról: kiderül, kihez kerülnek az egyetemi alapítványok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megjelent a kormányhatározat a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak gyakorlásáról. A döntés szerint a felsőoktatási tevékenységet ellátó kekvák esetében az alapítói jogokat a Magyar Állam nevében kizárólagosan az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja.

A csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben szereplő határozat tehát

egy kézbe rendezi az egyetemi alapítványok feletti állami joggyakorlást.

A lépés a kekvarendszer átalakításának újabb eleme, miután a kormány korábban már külön döntött a felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak miniszteri kijelöléséről.

A mostani határozat ezt a korábbi döntést is módosítja. A Közép-európai Oktatási Alapítványnál az alapítói jogokat gyakorló miniszter megjelölése az oktatási és gyermekügyi miniszterről a közlekedési és beruházási miniszterre változik.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén

Lép a kormány az egészségügyi várólisták ügyében, itt a határidő

Lépett a kormány a titkosszolgálati iratok ügyében

A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility