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Visszahozzák a megyéket, eltűnnek a főispánok - Nagy változást jelentett be Magyar Péter
Gazdaság

Visszahozzák a megyéket, eltűnnek a főispánok - Nagy változást jelentett be Magyar Péter

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Magyar Péter bejelentette, hogy a TISZA-kormány javaslata szerint visszaállítanák a megye elnevezést a jelenlegi vármegye helyett, a főispánok helyét pedig újra kormánymegbízottak vennék át.

Újabb közigazgatási változtatást jelentett be Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy

a TISZA-kormány javaslata szerint ismét a megye elnevezést használnák a jelenlegi vármegyék helyett, a főispánok helyét pedig újra a kormánymegbízottak vennék át.

A vármegye és a főispán elnevezéseket 2023. január 1-jétől vezették be Magyarországon egy törvénymódosítás nyomán.

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Címlapkép forrása: negoworks via Getty Images

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