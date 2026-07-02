Vitézy levelet írt Szentkirályinak: visszavenné az állam a Millenáris vagyonát

Vitézy Dávid hivatalos levélben fordult Szentkirályi Alexandrához, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány kuratóriumi elnökéhez, miután az Országgyűlés döntött az oktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a cél, hogy a Millenáris vagyona ismét közvagyonná váljon.

Közösségi oldalán azt írta:

a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány egyike volt azoknak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, amelyek szerinte átláthatatlanná tették az állami vagyonnal való gazdálkodást.

A miniszter szerint az Európai Bizottság régóta kifogásolta azt a modellt, amelyben politikusok ültek az ilyen alapítványok kuratóriumaiban, miközben jelentős állami vagyonnal gazdálkodtak.

Az új kormány vállalása alapján az oktatási tevékenységet nem végző alapítványokat még idén megszüntetik. Vitézy szerint ez része annak a megállapodásnak is, amely 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását teszi lehetővé. A Millenáris Alapítvány esetében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kapta meg az alapítói jogok gyakorlását. Vitézy ezért arra kérte Szentkirályi Alexandrát, hogy

az alapítvány július 31-i megszűnéséig a kuratórium ne vállaljon a napi működésen túli kötelezettségeket, és ne értékesítsen vagyonelemeket.

A miniszter emellett két héten belül részletes jelentést kért az alapítvány pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint arról, mely vagyonelemek szállnak vissza az államra.

Vitézy szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami visszavétele csak az első lépés, ezt követően azt is meg kell vizsgálni, hogy az elmúlt években az alapítványokhoz került állami vagyon mekkora része menthető még meg.

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