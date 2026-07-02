Vitézy levelet írt Szentkirályinak: visszavenné az állam a Millenáris vagyonát

Közösségi oldalán azt írta:
a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány egyike volt azoknak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, amelyek szerinte átláthatatlanná tették az állami vagyonnal való gazdálkodást.
A miniszter szerint az Európai Bizottság régóta kifogásolta azt a modellt, amelyben politikusok ültek az ilyen alapítványok kuratóriumaiban, miközben jelentős állami vagyonnal gazdálkodtak.
Az új kormány vállalása alapján az oktatási tevékenységet nem végző alapítványokat még idén megszüntetik. Vitézy szerint ez része annak a megállapodásnak is, amely 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását teszi lehetővé. A Millenáris Alapítvány esetében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kapta meg az alapítói jogok gyakorlását. Vitézy ezért arra kérte Szentkirályi Alexandrát, hogy
az alapítvány július 31-i megszűnéséig a kuratórium ne vállaljon a napi működésen túli kötelezettségeket, és ne értékesítsen vagyonelemeket.
A miniszter emellett két héten belül részletes jelentést kért az alapítvány pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint arról, mely vagyonelemek szállnak vissza az államra.
Vitézy szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami visszavétele csak az első lépés, ezt követően azt is meg kell vizsgálni, hogy az elmúlt években az alapítványokhoz került állami vagyon mekkora része menthető még meg.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
35 éves a magyar Suzuki: Esztergomból a világpiacra
Krisztián Róbert vezérigazgató-helyettessel beszélgettünk.
Kiszámolta az OECD, hogyan lehetne javítani a magyar szja-rendszert
Egy tanulmány a progresszív adózás visszaállításának hatásait elemzi.
Újabb szintet ugorhatott meg Ukrajna: ilyen képességekkel csak alig pár ország bír a világon, most vethették be először
Egy orosz jelentés világított rá.
Jóváhagyta az osztalékot a Zwack közgyűlése
A nemzetközi terjeszkedés lesz a vállalat fókuszában.
Lángokban Oroszország egyik legfontosabb üzeme: szétbombázták az ukránok
Égig érnek a lángok.
Rendkívüli helyzet a piacokon: történelmi csúcsra lőtt ki az egyik legfontosabb gabona ára
A francia hőhullám a tőzsdére is kihat.
Magyarország is tartott a paktumtól, de egymást falják fel az EU új szövetséges blokkjában
A Mercosur-országok éles vitába keveredtek az uniótól kapott exportkvótákon.
Úgy veszik fel a magyarok a hiteleket, mintha nem lenne holnap
Májusban újra csúcsra futott a személyi kölcsön kihelyezés, a lakáshitel pedig az Otthon Start indulása óta a fellegekben jár. Megjelentek az MNB májusi hitelkihelyezési statisztikái. Finoman
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A tőzsde kedvencét shortoltuk: ez most nagyon bejött!
Nem ültünk fel a rakétára.
Nagyot ment a forint, dobogós lett a devizapiacon: de meddig marad ilyen erős?
A Checklistben Németh Dávidot, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.