A kormány bejelentése után ellephetik az Alföldet az óriás "felhőkarcolók"

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A magyar energiarendszer következő nagy beruházási hullámát már nem a napelemek, hanem a szélerőművek hozhatják el. A szabályozás lazítása és az új kijelölt könnyített térségek több ezer megawattnyi új kapacitás előtt nyithatják meg az utat. De miért van szükség Budapest legmagasabb épületénél, a MOL Campusnál is magasabb, akár 199 méteres szélturbinákra? A kormány legújabb bejelentése nyomán összeszedtük, milyen változások jöhetnek, hol épülhetnek új szélerőművek, és mikor indulhat el a hazai szélenergia új növekedési ciklusa.

Energy Investment Forum 2026 Kiemelt téma lesz a szélerőművek hazai helyzete az őszi energetikai csúcskonferenciánkon - Extra Early Bird jegyár már csak 5 napig! Információ és jelentkezés

Miért kell szélerőmű?

Bár a 2010-es években kezdődő napenergia-boom rengeteg pozitív hatással volt a magyar energiarendszerre – közte az importarány csökkenése és az áramfelhasználás kizöldülése -, számos problémát is okoz. A tavaszi és nyári, napsütéses órákban a hatalmas naperőműflotta bőségesen ellátja termelésével a hazai árampiacot – néha túlságosan is - viszont amikor lemegy a nap, akkor a túlkínálati piacból nagyon gyorsan egy hiányos állapotba kerül a magyar energiarendszer.

A problémát fokozza, hogy villamosenergia-piacon használt merit order rendszer miatt a „tornasorban” szükséges és elérhető legolcsóbb erőművek beadott ajánlatai határozzák meg a villamosenergia-árakat. Az ilyenkor Magyarországon jellemzően termelő gázerőművek és import pedig drága, ami magas áramárakat jelent itthon. A szélerőművek pontosan ekkor lehetnek nagy segítségül.

Mi változott most?

A hazai szélerőművek 2023 végéig gyakorlatilag el voltak lehetetlenítve. Az egyik legfőbb akadályozó tényező a 12 km-es védőtávolság volt a településektől. Ha belegondolunk a magyarországi településszerkezeti helyzetbe, akkor könnyen beláthatjuk, hogy nem igazán maradt olyan terület, amely megfelelő lett volna ezekhez a beruházásokhoz. 2024-ben jött a fordulat, amikor ezt a távolságot 700 méterre csökkentették, valamint több könnyítést is tettek a szabályozásban.

Emellett igen fontos lépés volt az ún. könnyített térség fogalmának bevezetése. Ezekben a kiemelt zónákban gyorsabb engedélyeztetéssel és kedvezőbb feltételekkel épülhetnek megújulóenergia-termelők, köztük a szélerőművek.

És itt érkezünk meg a tegnapi kormányzati bejelentés lényegéhez. Négy energiatörvény módosítását is kezdeményezték, hogy a helyreállítási alap lehívható legyen, 868 milliárd forint uniós forrás válhat így elérhetővé. Az egyik legfőbb változás, hogy lazítanak a szélerőmű szabályokon. Főszabály szerint a szélerőműveket 130 méteres magasságig lehet telepíteni hazánkban, amely felső korlát könnyített térségek esetén 199 méter. (Információnk szerint vizsgálják annak lehetőségét, hogy a jövőben ennél nagyobb szélerőművek telepítésére is legyen lehetőség.)

Bár a tegnapi bejelentés alapján a változás a 130 méter 199 méterre növelése, de a lefolytatott beszélgetések alapján a lényegi fordulatot

a könnyített térségek kiterjesztése jelenti.



Úgy tudjuk, hogy a már meglévő északnyugat-magyarországiak mellett további 25-28 terület lesz kijelölve hamarosan, többek között a közép-alföldi régióra fókuszálva.

Könnyen lehet, hogy az alföldi régió a WWF Magyarország és a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont (EUKI RENewLand projekt) elemzése miatt került az új kormányzat fókuszába. A kidolgozott modell alapján akár 7-10 ezer megawatt könnyen azonosítható, ki nem használt potenciállal rendelkezik Magyarország szélenergiában. Ezek alapján megdőlni látszik az a közhiedelem, hogy hazánkban csak a Kisalföld alkalmas szélenergia termelésre.

Ráadásul a közép-alföldi régió egyik legnagyobb fegyverténye a hibrid rendszerekben (kolokáció) lehet. Ahogy az ábrán is látszik, ez a terület hatalmas nap és szélenergia lehetőségekkel bír egyszerre és ahogy a nemzetközi példák mutatják, a két technológia napi és szezonális szinten is tökéletesen kiegészítik egymást. Nappal és a nyári hónapokban a napelemek, míg éjszaka és a téli félévben turbinák termelnek többet.

Egy tisztán napelemes rendszer 18-20 százalékos kihasználtságot tud elérni, egy modern szélerőműé pedig 30-35 százalék körül mozog. Ha viszont a már meglévő naperőművek mellé – ugyanarra a hálózati csatlakozási pontra – szélturbinákat építenek, a kombinált hálózati kihasználtság elérheti az 50 százalékot is. Ha még egy energiatárolót is mellé rakunk, akkor már igen szép, 60-70 százalékos kihasználtságot is el lehet érni. Ha nem is folyamatos, zsínórtermelésről beszélünk, de ez már igen hatékony energiatermelési mód.

De miért van szükség ekkora „felhőkarcolókra”?

A megkérdezett szakemberek szerint a méretnövelésre azért van szükség, mert a nemzetközi szélenergia benchmarkok alapján egy modern szélerőmű-beruházás ott tekinthető igazán megtérülőnek, ahol az átlagos szélsebesség eléri a 6 m/s-os értéket. Magyarország medencejellegéből adódóan a felszín közelében a szélviszonyok mérsékeltebbek, azonban a fizika törvényei (az úgynevezett szélnyírás) miatt a magasság növekedésével a szél sebessége megnő.

Magyarországon jelenleg 37 szélerőműfarm üzemel, amelyek 172 toronnyal összesen 330 megawatt beépített teljesítményt biztosítanak. A turbinák túlnyomó többsége az ország északnyugati régiójában, elsősorban Mosonmagyaróvár és Komárom térségében épült meg.

A korábbi magassági korlát (ami nagyjából 80-90 méteres toronymagasságot és rövidebb lapátokat jelent) egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy az erőművek kiaknázzák a hazai szélpotenciált. A 199 méteres magassággal (ami jellemzően 120-140 méteres toronymagasságot és hatalmas, 60-70 méteres lapátokat takar) a turbinák már belépnek abba a magassági zónába, ahol Magyarországon is elérhető gazdaságos működéshez szükséges szélsebesség.

Más előnye is van a nagyobb méretnek. A nagyobb európai gyártók, például a Vestas és Siemens szélerőművei már 5 megawattos kiszerelésben jönnek, a jelenlegi 1-2 megawatt helyett. Ez azt jelenti, hogy

egységnyi energiatermelő kapacitáshoz kisebb területre van szükség, ami mérsékeltebb környezetterheléssel jár együtt.

Hova épülhetnek?

A szélerőművek tőkeköltséges beruházásnak számítanak, amelyet méretgazdaságossági szempontok alapján leginkább nagy méretben érdemes telepíteni. A több tíz, száz megawattos szélerőmű telepeknél tehát

nem elegendő a megfelelő széljárású terület kijelölése, hanem a hálózatra csatlakozási lehetőségeket is mérlegelni kell.

Ekkora méretben csak az átviteli, tehát a Mavir által üzemeltett nagyfeszültségű hálózatra tudnak betermelni a szélerőművek: vagy a már meglévő alállomások közelébe, ahova nem kell új hálózatfejlesztés és van elérhető szabad kapacitás adott szakaszon, vagy teljesen új alállomásokat, vezetékszakaszokat kell kialakítani, ami költséges és időigényes folyamat.

A Mavir adatai alapján a közép- és magasfeszültségű hálózaton 342 szabad vagy kiépíthető csatlakozási pont van jelenleg, ami összességében több ezer megawattos csatlakozási potenciált jelent a beruházóknak.

Emiatt két, kisebb méretben elérhető megoldás is szerephez juthat a technológia hazai elterjedésében. A megkérdezett piaci szereplők szerint egyre nagyobb az érdeklődés két megoldás iránt:

Az egyik ilyen opció a kisebb, mérő mögötti telephelyei (on-site) szélerőművek telepítése a a vállalat áramigényeinek fedezésére.

Másrészt a tavasszal kidolgozott kolokációs keretrendszernek köszönhetően nagy szerepe lehet a már csatlakozási joggal, hálózathasználati szerződéssel rendelkező megújulóenergia-termelők mellé telepített szélerőműveknek is. A megoldás növeli a csatlakozási pontok kihasználtságát és csökkenti a beruházási költségeket , hiszen megspórolható a csatlakozás kiépítésének díja, egyúttal tehermentesítve a hálózatüzemeltetőket.

KÖVESS MINKET

Meddig tarthat, mire megjelennek a piacon?

Következő fontos kérdés, hogy mikor épülhetnek meg ezek az új gigászok?

A rövid válasz: leghamarabb az évtized végén.

A szélenergetikai iparágban egy projekt a nulladik lépéstől (tervezés) a kereskedelmi üzem indulásáig (amikor az első kilowattóra áram megjelenik a piacon) jellemzően 3-4 évet vesz igénybe még a könnyített térségben is.

Hozzátartozik a megfelelő területek felkutatása, a környezetvédelmi engedélyezés, amelybe beletartozik az előzetes madár- és denevérmegfigyelés. Utóbbi igen hosszú folyamat, hiszen a szakembereknek egy teljes évet (az összes évszakot és vonulási időszakot) le kell fedniük a helyszíni monitorozással, hogy minimalizálják a lapátok okozta természetvédelmi kockázatokat.

Másrészt hiába fúj a szél, ha a megtermelt áramot nem bírja el a hálózat. A csatlakozási pontok kiépítése, az esetleges transzformátorállomás-bővítések és az áramhálózat megerősítése önmagában is többéves tervezési és kivitelezési folyamat.

Egy ekkora szélerőművet nem lehet „leemelni a polcról”. A több megawattos generátorokra, az extrém magas acéltornyokra, valamint a 60-70 méter hosszú lapátokra hosszúak a várólisták.

Még ezeket az átfutási időket figyelembe véve is reálisnak tűnik a kormány azon célkitűzése, hogy

2030-ra a jelenlegi 330 megawattról akár 3-4 ezer megawattra nőjjön a hazai szélerőmű-kapacitás.

Ki fogja mindezt finanszírozni?

Az írás elején tárgyalt árampiaci jelenség, tehát a naplemente után jelentkező magas áramárak az egyik oka annak, hogy ezen projektek (jelentős) támogatás nélkül, piaci alapon is életképesek lehetnek. Ugyanis a szélerőművek az esti csúcsidőszak magas árait kihasználva termelhetnek, jelentős bevételhez jutva a naplement utáni időszakban.

Úgy tudjuk, hogy a folyamatban lévő projektek és a MEKH által meghirdetett felmérés alapján

már most 1500 megawatt szélerőmű fejlesztés lehet a csőben különböző fázisban



Egy vesztese mindenképp lehet a szélturbinák elterjedésének: a földgáztüzelésű erőművek. A gázerőművek már most attól szenvednek, hogy a nappali órák jelentős részében nem, vagy csak csökkentett kapacitáson tudnak zsinór termelni (a szabályozási igényeket is biztosítva). Ha valóban megvalósul pár éven belül a megálmodott 3-4 ezer megawatt szélerőművi kapacitás, akkor a gázerőművek újabb pofont kapnak. Azért, mert a már említett merit order rendszerben, ahol a szükséges és legolcsóbb erőművek ajánlatai – egységnyi termelési költségük - határozzák meg a villamosenergia-árakat, a szélerőművek mindig meg fogjáj előzni a gázos termelőket, hiszen a szél "ingyen fúj", ezért a gázerőművek költsége alatt tudják tartani az árakat egy keresleti szintig.

Címlapkép forrása: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images