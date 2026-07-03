Az ír parlamentig jutott egy sebességmérő kamera ügye

A tavaly májusban üzembe helyezett fix kamera az N25-ös főúton, a Kilkenny megyei Glenmore közelében működik. Ez a forgalmas útvonal Waterford, Kilkenny és Wexford megyéket köti össze. A panaszok szerint a problémát az okozza, hogy Wexford felől érkezve
a sebességhatár hirtelen óránkénti 100 kilométerről 80-ra csökken, így a sofőröknek nincs elegendő idejük a lassításra.
A jelzésekkel kapcsolatos kifogások nyomán az ír közlekedési infrastruktúráért felelős hatóság (Transport Infrastructure Ireland) jóváhagyta a Kilkenny megyei önkormányzat kérését, így a korábbi táblától mintegy 400 méterrel távolabb egy új figyelmeztető jelzést helyeznek el.
Az ügy a héten a Dáilban, az ír parlament alsóházában is napirendre került. A miniszter hangsúlyozta, hogy az ilyen kamerák célja nem az állampolgárok büntetése, hanem az utak biztonságának megőrzése. Amikor George Lawlor munkáspárti képviselő rákérdezett a kirívó statisztikákra, O'Callaghan elismerte, hogy az adatok az ország egyes részein rendellenességekre utalnak. Összehasonlításképpen a Carlow megyei N80-as úton elhelyezett kamera ugyanebben az időszakban 15 880 bírságot szabott ki.
Lawlor szerint azok az autósok, akik óránkénti 100 kilométeres sebesség alatt haladtak – és sokan közülük éppen lassítottak –, nem kaptak esélyt a szabályok betartására. A képviselő rámutatott, hogy ez az egyetlen traffipax
mindössze 11 hónap alatt 4,9 millió eurós bevételt generált, és az ügyben több bírósági eljárás is indult, mivel sokan elveszítették a jogosítványukat.
Álláspontja szerint indokolt esetben a kiszabott bírságokat és a büntetőpontokat is vissza kell vonni.
A miniszter feltételezi, hogy a megbírságolt vezetők valóban túllépték a megengedett sebességet, ám elképzelhetőnek tartja, hogy nem kaptak elegendő időt a lassításra. Hozzátette, hogy a rendkívül magas esetszámot valószínűleg a kamera elhelyezkedése magyarázza, mivel a járművezetők egy gyorsabb szakaszról érkezve hirtelen lépnek át egy alacsonyabb sebességhatárú zónába.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kritikus helyzet az Egyesült Államok legfontosabb adatközponti régiójában: elképesztő magasságokba szökött az áram ára
Szövetségi szintű riasztás van.
Hegedűs Zsolt feljelentést tesz a MedCenter-ügyben
Régóta húzódik.
Kiderült: politikusok vásároltak be SpaceX-részvényekből
Ez még csak a jéghegy csúcsa lehet.
Újabb Pegasus-botrány robbant ki
Egy volt görög EP-képviselő telefonját is feltörték évekkel ezelőtt.
Rendkívüli bejelentést tett Pakssal kapcsolatban Kapitány István
Újra emelhetik a teljesítményt.
Már nincsenek meg a megyetáblák
Újakat kell gyártani.
Megszólalt a 2008-as válságot megjósló befektető: ez a vég kezdete a tőzsdén
A Micron ellen fogadott.
Júliustól emelkednek a számlaköltségek, de neked nem kell feltétlenül többet fizetned a bankodnak
Számos bank július elsejétől a 2025-ös inflációnak megfelelően megemelte a számlavezetési, utalási díjait. Azonban nem az összes bank, összes csomagja drágult, sőt a kedvező díjazású, a
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Repedések az AI-sztoriban? Figyelmeztetés jött a chipgyártóktól
Sok mindenről mesélnek a számok.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
A bankok szerint sürgős döntésre lenne szükség.