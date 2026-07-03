Az ír parlamentig jutott egy sebességmérő kamera ügye

A tavaly májusban üzembe helyezett fix kamera az N25-ös főúton, a Kilkenny megyei Glenmore közelében működik. Ez a forgalmas útvonal Waterford, Kilkenny és Wexford megyéket köti össze. A panaszok szerint a problémát az okozza, hogy Wexford felől érkezve

a sebességhatár hirtelen óránkénti 100 kilométerről 80-ra csökken, így a sofőröknek nincs elegendő idejük a lassításra.

A jelzésekkel kapcsolatos kifogások nyomán az ír közlekedési infrastruktúráért felelős hatóság (Transport Infrastructure Ireland) jóváhagyta a Kilkenny megyei önkormányzat kérését, így a korábbi táblától mintegy 400 méterrel távolabb egy új figyelmeztető jelzést helyeznek el.

Az ügy a héten a Dáilban, az ír parlament alsóházában is napirendre került. A miniszter hangsúlyozta, hogy az ilyen kamerák célja nem az állampolgárok büntetése, hanem az utak biztonságának megőrzése. Amikor George Lawlor munkáspárti képviselő rákérdezett a kirívó statisztikákra, O'Callaghan elismerte, hogy az adatok az ország egyes részein rendellenességekre utalnak. Összehasonlításképpen a Carlow megyei N80-as úton elhelyezett kamera ugyanebben az időszakban 15 880 bírságot szabott ki.

Lawlor szerint azok az autósok, akik óránkénti 100 kilométeres sebesség alatt haladtak – és sokan közülük éppen lassítottak –, nem kaptak esélyt a szabályok betartására. A képviselő rámutatott, hogy ez az egyetlen traffipax

mindössze 11 hónap alatt 4,9 millió eurós bevételt generált, és az ügyben több bírósági eljárás is indult, mivel sokan elveszítették a jogosítványukat.

Álláspontja szerint indokolt esetben a kiszabott bírságokat és a büntetőpontokat is vissza kell vonni.

A miniszter feltételezi, hogy a megbírságolt vezetők valóban túllépték a megengedett sebességet, ám elképzelhetőnek tartja, hogy nem kaptak elegendő időt a lassításra. Hozzátette, hogy a rendkívül magas esetszámot valószínűleg a kamera elhelyezkedése magyarázza, mivel a járművezetők egy gyorsabb szakaszról érkezve hirtelen lépnek át egy alacsonyabb sebességhatárú zónába.

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